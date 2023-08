Beyond Good and Evil podría llegar a Nintendo Switch

Ubisoft tiene sagas que han sido bastante recordadas por los fanáticos de los videojuegos, entre los títulos tenemos a Rayman, Rabbids, Assassin’s Creed, Far Cry y algunas más que ya están muy establecidas. Sin embargo, hay quienes le tienen cariño a marcas con un solo juego como Beyond Good and Evil, la cual tiene una secuela en desarrollo hasta este momento.

Y ahora, una nueva pista puede indicar que el juego de hace ya unos 20 años podría tener un relanzamiento para Nintendo Switch. Según lo informado, la ESRB acaba de clasificar algo denominado como Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition. Por lo que este juego se puede anunciar en un evento importante como los Forward de Ubisoft.

Acá la descripción de la página: