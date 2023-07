Revelados los últimos juegos de Games With Gold

Los suscriptores de Xbox One y Xbox Series X/S podrán reclamar Blue Fire e Inertial Drift. Ambos títulos suelen tener un precio de $19.99 dólares, y pueden ser reclamados entre el 1 de agosto y el 31 de agosto, después de lo cual el servicio Games with Gold se cerrará por completo.

La descripción de Blue Fire invita a los jugadores a “emprender un viaje para explorar templos llenos de desafíos de plataformas en 3D, luchar contra enemigos salvajes y embarcarse en misiones secundarias”.

Por otro lado, la descripción de Inertial Drift dice: “Conduce a través de un futuro retro de los años 90 en este juego de carreras arcade que utiliza un modelo de control único y mecánicas de derrape con los dos sticks. Elige entre 16 coches únicos en 20 pistas salvajes para recorrer las calles neón”.

Los títulos de Games with Gold de julio son Darkwood (que expira el 31 de julio) y When the Past Was Around (que expira el 15 de agosto).

Microsoft ha anunciado que Games with Gold terminará el 1 de septiembre y será reemplazado por Xbox Game Pass Core, que comenzará el 14 de septiembre.

Con un precio de $169 MXN por mes, ofrecerá a los suscriptores acceso a juegos multijugador de Xbox, una biblioteca de más de 25 juegos y ofertas exclusivas para miembros. El lanzamiento de Game Pass Core incluirá acceso a títulos como Forza Horizon 4, Gears 5, Ori & The Will of the Wisps, Fable Anniversary, Doom Eternal y Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Los jugadores aún podrán acceder a cualquier juego que hayan canjeado previamente a través de Games with Gold, siempre y cuando sigan siendo miembros de Game Pass Core o Game Pass Ultimate.

Independientemente del estado de la suscripción, cualquier título de Xbox 360 canjeado a través de Games with Gold en el pasado se mantendrá en la biblioteca del jugador.

Vía: VGC

Nota del editor: Games With Gold era una gran idea y un excelente plus cuando salió, pero ahora, Epic regala dos juegos a cada rato y ni siquiera tienes que pagar una suscripción para poder jugarlos, tiene sentido que Microsoft quiera cambiar su programa.