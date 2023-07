Un nuevo logotipo de Red Dead Redemption ha aparecido en el sitio web de Rockstar, en medio de afirmaciones de que el juego podría estar preparándose para una remasterización. Publicado en Twitter por @TezFunz2, también señalan que en una actualización del sitio web de Rockstar realizada hoy, se ha añadido un juego conocido como “Red Dead Redemption (Rockstar Presents Ver)” a la lista interna de juegos.

Es posible que esto sea simplemente un logotipo actualizado que se implementará en las versiones digitales del juego, para alinearlo con otros títulos de Rockstar que también presentan la marca “Rockstar Games Presents“.

Rockstar’s new site update, live an hour ago, added a new reference within the games list.

“Red Dead Redemption (Rockstar Presents Ver)”

Codename:

– RDR1RSP (RDR1 Remaster SP?)

New logo below#reddeadredemption pic.twitter.com/MbzmnieMlo

— Tez2 (@TezFunz2) July 27, 2023