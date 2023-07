Se anuncia que Xbox Live Gold desaparecerá

En estos momentos Xbox está pasando por una etapa de cambios, empezando por la compra de Activision Blizzard que por fin se habría concretado después de varios meses de investigación. Sin embargo, no es todo lo nuevo que llegará a esta compañía, dado que planean hacer unas modificaciones en relación a su servicio en línea de pago.

Se informó mediante las redes sociales que Xbox Live Gold cambiará de nombre el próximo 14 de septiembre, y este será el Game Pass Core, algo similar a lo que hizo PlayStation con su nivel Essentials de Plus. Sin embargo, ahora se dará al usuario 25 juegos prácticamente fijos para que los usuarios puedan aprovechar el pagar su cuota mensual.

Aquí los juegos que el usuario podrá probar gratis:

– Among Us

– Descenders

– Dishonored 2

– Doom Eternal

– Fable Anniversary

– Fallout 4

– Fallout 76

– Forza Horizon 4

– Gears 5

– Grounded

– Halo 5: Guardians

– Halo Wars 2

– Hellblade: Senua’s Sacrifice

– Human Fall Flat

– Inside

– Ori & The Will of the Wisps

– Psychonauts 2

– State of Decay 2

– The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Vale la pena mencionar, que algunos juegos van a cambiar de forma periódica, esto se debe a que algunos no son de Microsoft, por lo que dichos títulos son los que van a ir intercalando. A eso se suma, que quienes ya tengan membresías pagadas por años y meses no deberán hacer nada al respecto, dado que serán cambiados automáticamente.

Significa, que los jugadores tendrán una especie de Mini Game Pass, solo que no tendrán acceso a todos los juegos que se incluyen en la versión completa. En cuanto a precios, el mes será de 9.99 USD y el año de 59.99 USD, siendo casi la cifra que se pagaba antes por Gold, la finalización definitiva de este servicio es el 1º de septiembre del año en curso.

Vía: Xbox News

Nota del editor: Con esto llega el final de una era para muchos usuarios, dado que Gold existe desde hace muchos atrás, pero está bien que hagan el cambio, dado que ya no ofrecen juegos mensuales de gran calidad. Entonces, todo va para mejorar con el usuario.