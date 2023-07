Microsoft firma acuerdo con PlayStation por Call of Duty

La semana pasada fue muy movida para Microsoft y Xbox, dado que por fin derrotaron a las apelaciones y aplazamientos por parte de la FTC para poder concretar la compra de Activision Blizzard. Eso nos ha llevado a un acuerdo que se impuso desde los primeros meses, uno que se relaciona directamente a la popular saga de Call of Duty.

Mediante las redes sociales, Phil Spencer ha comentado que han llegado a un acuerdo para que dicha franquicia se mantenga en PlayStation por algunos años más, lo que permitirá a los usuarios el no tener que mudarse de consola para jugarla. Aunque no se aclara cuántos años se van a cubrir, y si se van a respetar los 10 años ofrecidos anteriormente.

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games.

— Phil Spencer (@XboxP3) July 16, 2023