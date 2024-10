Sonic X Shadow Generations tendrá su propio manga

Para quien no lo sepa, Sonic The Hedgehog no se limita únicamente a los juegos, series de televisión, películas para cine, entre otros, sino que también el mundo del cómic lo ha tenido entre sus páginas, con historias que si bien no son canon, muchos fans agradecen de tener por su tono menos infantil. Y con la salida del próximo título que incluye el propio espacio de Shadow, parece que el erizo de color azul estará teniendo su propio manga, marcando el regreso de personajes olvidados pero queridos.

SEGA ha anunciado el lanzamiento de Sonic X Shadow Generations X Chao, que estará disponible el 18 de octubre de 2024. Esta nueva obra ofrecerá a los fans una perspectiva diferente, explorando las aventuras de Sonic Chao y Shadow Chao mientras sus contrapartes principales, Sonic y Shadow, se embarcan en su propia misión en el juego en cuestión. El manga promete sumergir a los lectores en una historia única y entretenida.

El responsable de escribir este manga es Ian Flynn, un nombre muy reconocido en el mundo de los cómics de Sonic. Flynn ha sido el encargado de narrar algunas de las historias más emblemáticas del universo del personaje, por lo que este proyecto promete tener una trama sólida y emocionante. Aún no se ha confirmado si el manga estará disponible de forma gratuita o si se ofrecerá bajo algún esquema de pago.

Por su parte, el juego incluirá dos campañas diferentes, una de las cuales permitirá a los jugadores controlar a Shadow en una historia totalmente nueva. Con habilidades inéditas y desafíos frescos, los jugadores podrán descubrir los secretos del universo de Shadow mientras enfrentan a Black Doom.

El lanzamiento de ambos productos refuerza el compromiso de SEGA con sus fans, ofreciendo contenido innovador tanto en el formato de manga como en videojuegos, expandiendo el universo de Sonic y Shadow para deleitar a nuevas y viejas generaciones de seguidores. Recuerda que el juego se lanza el 22 de octubre para PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: Gonintendo