En los últimos años, la serie de Yakuza, ahora conocida como Like a Dragon, ha ganado un alto nivel de popularidad a nivel mundial. Lejos han quedado los días en donde los pocos fans tenían que exigir el lanzamiento de alguno de estos títulos en nuestra región. De esta forma, es una sorpresa escuchar que Limited Run Games ya está trabajando en ediciones de colección de casi todos los títulos protagonizados por Kazuma Kiryu.

De manera totalmente inesperada, Limited Run Games anunció el día de hoy que tienen pensado publicar ediciones físicas de Yakuza 0 y Yakuza Kiwami, el remake del primer título en la serie, para el PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Además de las versiones normales, las cuales tienen un precio de $34.99 dólares, también estará disponible un paquete con contenido adicional por $74.99 dólares.

En el caso de Yakuza 0, esto es lo que vendrá en la edición de colección:

Copia física de Yakuza 0. La edición clásica para PC incluye una clave de Steam

Caja premium con acabado brillante y funda protectora

Banda sonora

Estatua de acrílico coleccionable que se conecta con futuros lanzamientos

Tarjetas de personajes

Llavero

Por su parte, la edición de colección de Yakuza Kiwami vendrá con:

Copia física de Yakuza Kiwami. La edición clásica para PC incluye una clave de Steam

Caja premium con acabado brillante y funda protectora

Banda sonora

Estatua de acrílico coleccionable que se conecta con futuros lanzamientos

Tarjetas de Mesuking

Tarjetas de personajes

Ahora, lo interesante es que esta será la única forma de tener Yakuza Kiwami físico en Switch, puesto que SEGA solo tiene pensado un lanzamiento digital para finales de este mes. De igual forma, esta será la primera vez que todos estos juegos estarán disponibles en este formato en Xbox. Junto a esto, aquellos que pre-ordenen Yakuza 0 también obtendrán una caja especial en donde podrán guardar el resto de los juegos que nos entregará Limited Run Games.

Aunque por el momento no hay información sobre el resto de los juegos, Limited Run Games ha dejado en claro que tiene pensado publicar ediciones de colección de Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered y Yakuza 6: The Song of Life, las cuales probablemente incluyan contenido similar.

Todos los interesados ya pueden realizar sus pre-órdenes, y tienen hasta el 10 de noviembre para realizar sus pedidos. Si deseas disfrutar de la serie de Yakuza, pero no quieres pagar los precios de Limited Run Games, es muy fácil conseguir todos los juegos de esta saga en Amazon. Esto es algo enfocado principalmente a los coleccionistas. En temas relacionados, un nuevo juego de Like a Dragon ya está en camino. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Like a Dragon: Yakuza.

Nota del Autor:

Es un día triste para mi cartera. Como fan, no tuve otra alternativa, y ya pre-ordene estos dos títulos, y será mejor que vaya ahorrando para los otros cinco. Es algo que no esperaba ver, especialmente considerando lo accesibles que son estos juegos en Amazon, pero siempre es agradable meterle más figuras a mi cuarto.

Vía: Limited Run Games