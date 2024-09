SEGA revela Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Después de semanas de anticipación, el pasado 20 de septiembre por fin se llevó a cabo el RGG Summit, presentación en donde Ryu Ga Gotoku Studio reveló su próximo proyecto. Para la sorpresa de muchos, este será un nuevo spin-off de Like a Dragon, el cual estará enfocado por completo en Majima Goro, el amado personaje de Yakuza.

El siguiente gran proyecto del estudio será Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Similar a lo que vimos con Like a Dragon Gaiden el año pasado, esta nueva entrega es un spin-off, solo que en esta ocasión Goro Majima será el protagonista. Aquí, veremos un sistema de combate de acción tradicional para la serie, dejando de lado el RPG por turnos de Infinite Wealth.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii se llevará a cabo seis meses después de los eventos de Infinite Wealth, en donde Majima despierta en una isla cerca de Hawaii, pero sin algún recuerdo de cómo llegó a este lugar. De esta forma, el Mad Dog de Shimano tendrá que convertirse en un pirata para enfrentarse a un nuevo peligro y tratar de regresar a Japón.

Como pudieron ver en el tráiler, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii contará con un sistema de combate similar a Like a Dragon Gaiden, en donde Majima tiene acceso a dos estilos de combate, así como una serie de movimientos extravagantes enfocados en la agilidad del personaje. De igual forma, múltiples actividades tradicionales de la serie están de regreso, como el karaoke y el minijuego de Crazy Delivery, y se espera que veamos actividades secundarias completamente nuevas.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 28 de febrero de 2025. De igual forma, estarán a la venta varias ediciones especiales. En temas relacionados, Yakuza Kiwami llegará al Nintendo Switch. De igual forma, puedes checar nuestra reseña de Like a Dragon Infinite Wealth aquí.

Nota del Autor:

Como fan, estoy más que emocionado por Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Esta parece ser la aventura de Majima que muchos hemos estado esperando desde Yakuza 0. Es algo increíble, y es impresionante que a un año de Infinite Wealth, RGG Studio nos entregue un nuevo juego.

Vía: SEGA