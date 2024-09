A principios de año, Palworld llegó al mercado, e inmediatamente muchos esperaban algún tipo de demanda por parte de Nintendo y The Pokémon Company a causa de los diseños de los personajes. Si bien las compañías japonesas se tomaron su tiempo, la semana pasada por fin comenzó la batalla legal. Ahora, un analista ha revelado quién resultará victorioso.

De acuerdo con Dr. Serken Toto, el cual fue entrevistado por 404 Media, Nintendo y The Pokémon Company serán los ganadores de esta demanda, algo que no debería ser una gran sorpresa considerando su historial de conflictos legales y equipo de abogados. Sin embargo, Palworld no dejará de existir, pero Pocketpair tendrá que pagar una licencia.

Serken ha llegado a esta conclusión gracias a un caso similar en el pasado. Para comenzar, la demanda se presentó bajo la legislación japonesa, por lo que las leyes de derechos de autor de Estados Unidos, Europa y otras regiones no se toman en consideración. De igual forma, Nintendo ha planificado cuidadosamente su caso, al grado de que tiene posibles contraargumentos para Pocketpair.

Sin embargo, lo más importante son casos similares con Colopl y White Cat Project. Toto sugiere que la demanda podría resolverse con Pocketpair pagando tarifas de licencia a Nintendo. En el caso de Colopl, esto terminó con la empresa pagando $20 millones de dólares, y sigue pagando tarifas de licencia.

En su comunicado, Nintendo y The Pokémon Company han señalado que su demanda contra Palworld tiene que ver con el uso de patentes. Esto parece indicar que los diseños de los monstruos no es el problema, como muchos han señalado por meses, sino que la forma en la que se capturan sería la principal queja de la Gran N y los dueños de Pikachu.

Por el momento solo nos queda esperar. Si bien Pocketpair ha señalado que planean pelear en corte, las posibilidades de su victoria no son altas. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta demanda aquí. De igual forma, esta es la respuesta de los creadores de Palworld.

Nota del Autor:

Es seguro que Nintendo gane esta demanda. Lo interesante será ver las consecuencias. Es probable que Palworld no muera, pero quizás sufra una serie de cambios que modifique su experiencia para evitar más conflictos de este tipo en un futuro.

Vía: Nintendo Soup