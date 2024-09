Nintendo y Pokémon presentan demanda contra creadores de Palworld

Desde inicios de año el juego llamado Palworld sufrió de muchas controversias debido al parecido que tiene con la franquicia de Pokémon, más que nada por el tema de diseño de personajes, ya que el gameplay es bastante diferente al visto con los monstruos de bolsillo. Y la primera razón fue suficiente como para que la compañía dueña de la marca mencionara que tomarían acciones legales, pero como pasaron los meses muchos pensaron que ya no pasaría nada, y ahora todo el peso de la ley empezará a surtir efecto.

Nintendo y The Pokémon Company han presentado una demanda contra Pocketpair Inc., creadores del juego de supervivencia, alegando una infracción de patente. La demanda, interpuesta en el Tribunal de Distrito de Tokio, busca tanto una compensación por daños y perjuicios como una orden judicial que detenga la supuesta violación de derechos. Según Nintendo, Palworld infringe varios de sus derechos de patente, argumentando que existen similitudes en el diseño de los monstruos que violan sus propiedades intelectuales, en particular relacionadas con la franquicia de RPG.

Nintendo w/ The Pokemon Company have filed a patent infringement lawsuit in the Tokyo District Court against Pocketpair Inc.

This lawsuit seeks an injunction against infringement and compensation for damages on the grounds that Palworld, a game developed and released by the… pic.twitter.com/5BAt6Q7a35

— Wario64 (@Wario64) September 18, 2024