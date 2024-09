Tras más de seis meses en el mercado, el día de ayer por fin Nintendo y The Pokémon Company emitieron una demanda en contra de Pocketpair por Palworld. Usualmente en estos casos, las compañías que se enfrentan a la Gran N deciden aceptar la derrota inmediatamente. Sin embargo, el estudio independiente ha emitido una respuesta en donde señalan que harán todo lo posible para combatir a los gigantes de esta industria.

El día de hoy, Pocketpair emitió un comunicado oficial respondiendo a demanda de Nintendo y The Pokémon Company, en donde han señalado que planean pelear legalmente para asegurar que los estudios independientes no se vean desanimados de explorar diferentes ideas. Esto fue lo que comentaron al respecto:

“Ayer se presentó una demanda contra nuestra empresa por infracción de patentes. Hemos recibido la notificación de esta demanda y comenzaremos los procedimientos legales y las investigaciones correspondientes sobre las reclamaciones por infracción de patentes. En este momento, desconocemos las patentes específicas que se nos acusa de infringir y no se nos han notificado dichos detalles. Pocketpair es una pequeña empresa de juegos independientes con sede en Tokio. Nuestro objetivo como empresa siempre ha sido crear juegos divertidos. Seguiremos persiguiendo este objetivo porque sabemos que nuestros juegos brindan alegría a millones de jugadores en todo el mundo. El éxito de Palworld fue una sorpresa este año, tanto para los jugadores como para nosotros. Nos sorprendió la increíble respuesta al juego y hemos estado trabajando duro para hacerlo aún mejor para nuestros fans. Continuaremos mejorando Palworld y nos esforzaremos por crear un juego del que nuestros fanáticos puedan estar orgullosos. Es realmente desafortunado que nos veamos obligados a asignar un tiempo significativo a asuntos no relacionados con el desarrollo del juego debido a esta demanda. Sin embargo, haremos todo lo posible por nuestros fans y para asegurarnos de que los desarrolladores de juegos independientes no se vean obstaculizados ni desanimados de seguir sus ideas creativas. Pedimos disculpas a nuestros fans y seguidores por cualquier preocupación o incomodidad que esta noticia haya causado. Como siempre, gracias por su continuo apoyo a Palworld y Pocketpair”.

En su comunicado, Pockepair ha señalado que la demanda tiene que ver con patentes, y no está relacionada con los derechos de autor, esto sugiere que la queja de Nintendo y The Pokémon Company probablemente está relacionada con el gameplay y sus mecánicas, en lugar de similitudes entre los diseños de los personajes. Junto a esto, el estudio indie asegura que no tiene los detalles sobre las patentes que está infringiendo.

Solo nos queda esperar a que más información esté disponible. Sin embargo, queda claro que Pocketpair no tiene pensado ser intimidado por Nintendo y The Pokémon Company. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta demanda aquí. De igual forma, puedes checar nuestro Hands On the Pokémon TCG Pocket aquí.

Nota del Autor:

Pocas son las compañías que dicen hacerle frente a Nintendo en la corte. Usualmente, todos se rinden al recibir el documento legal. De esta forma, será muy interesante ver cómo es que este caso evolucionará, y si Pocketpair cuenta con buenos abogados, entonces tienen una oportunidad de pelear.

Vía: VGC