Hands On – Pokémon Trading Card Game Pocket

Un nuevo TCG

Pokémon es más que solo los juegos. A lo largo de los años, la marca protagonizada por Pikachu, y cientos de criaturas de bolsillo más, se ha expandido a diferentes medios de entretenimiento, cada uno tan redituable como el pasado. Hoy en día hay animes, peluches, figuras especiales, mercancía que los fans matarían por tener y, por supuesto, cartas. Desde 1996, Pokémon Trading Card Game se ha posicionado como uno de los pilares de esta empresa millonaria. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que este concepto trata de llegar a más personas. Esto va más allá de juntar todas las variantes posibles, puesto que también hay un aspecto competitivo que puede ser intimidante para más de uno. Es así que en su búsqueda de llegar a más personas, The Pokémon Company se ha dado a la tarea de crear una experiencia que sea fácil de entender, mantenga el elemento de coleccionismo, todo esto y más en nuestro bolsillo.

Pokémon Trading Card Game Pocket es la siguiente gran aventura en dispositivos móviles para Pikachu y compañía. En el pasado, la compañía ha tratado de expandir el concepto de las cartas coleccionables a un formato digital por medio de Pokémon TCG Live. Si bien esta experiencia ha gozado de una recepción positiva, su enfoque está en el aspecto competitivo, por lo que no muchos le han dado la oportunidad. Es aquí en donde Pocket entra en escena. Al estar disponible en iOS y Android, no solo un gran público tiene a su alcance esta experiencia, sino que su objetivo es llegar a las manos de todos aquellos que han sido intimidados por la complejidad del juego físico. Sin embargo, desde su revelación no se ha compartido la suficiente información para resolver nuestras dudas generales.

Afortunadamente, hace un par de días tuve la oportunidad de asistir a las oficinas de The Pokémon Company en México, en donde pasé varias horas jugando Pokémon TCG Pocket, y en donde también platiqué con algunos de los desarrolladores detrás de esta experiencia, conversación que puedes checar aquí. ¿Qué nos ofrece Pokémon TCG Pocket? ¿Esta es la puerta de entrada que todos los fans han estado esperando? Descubre las respuestas a estas y más preguntas en nuestro Hands On.

Coleccionismo digital

Pokémon TCG Pocket es descrito como la experiencia tradicional de Pokémon TCG, pero reimaginada para un formato digital. Esto no solo incluye batallas en línea, sino que DeNA y Creatures, los desarrolladores, se han asegurado que el apartado de coleccionismo sea una parte esencial de este título. En lugar de hacer una transición exacta del juego de cartas físico al mundo virtual, los desarrolladores se han encargado de ofrecer una experiencia similar a títulos como Marvel Snap y Hearthstone, algo que no solo lo vemos en su apartado estético, sino también en sus mecánicas.

Pero vamos por partes. Pokémon TCG Pocket está construido para ofrecer la experiencia más apegada posible al juego físico. Uno de los elementos más cautivadores de este título es su apartado de coleccionismo. Uno de los enfoques de la experiencia es abrir sobres, pero esto va más allá de simplemente picarle a una imagen y ya. DeNA y Creatures se han dado a la tarea de replicar todo lo que involucra a estos paquetes, puesto que los puedes mover, abrirlos por la parte superior, y es una sensación bastante satisfactoria cuando destapas varios en un instante. De igual forma, las tarjetas demuestra una gran atención al detalle, puesto que puedes apreciar diferentes animaciones, efectos visuales, y la misma sensación de satisfacción cuando encuentras una carta rara, o de decepción cuando descubres varias repetidas, forman parte de la aplicación.

Uno de los apartados más llamativos de Pokémon TCG Pocket son las cartas. Cada tarjeta cuenta con un diseño similar al que encontramos en el juego físico, pero con efectos especiales exclusivos de la aplicación. El formato digital le permitió a los desarrolladores y artistas crear hologramas y efectos 3D que no puedes encontrar en otro lado. De estas, las cartas inmersivas son la joya de la corona. Aquí puedes presenciar animaciones que nos sumergen en el arte. Cada detalle luce espectacular, y claramente el equipo se encargó de ofrecer una experiencia especial que todos los fans amarán, puesto que nos permiten adentrarnos al mundo en donde un Mewtwo vive. Al respecto, Ryo Tsujikawa, director creativo de Creatures, nos platicó sobre la forma en la que este elemento digital puede influenciar el diseño del apartado físico en un futuro:

“Estamos enfocados en hacer de Pokémon TCG Pocket lo mejor posible. Al trabajar en Creates, tanto en Pocket como en físico, compartiremos ideas, y si hay una forma interesante de hacer una carta cómo lo aprendimos en TCG Pocket, tal vez lo apliquemos en las cartas físicas y viceversa”.

Junto a esto, Pocket también nos ofrece múltiples formas de acomodar nuestra colección de cartas, como un álbum, vitrinas, o una selección bastante tradicional. Incluso las tarjetas repetidas que tengas se pueden usar para otorgarle algún efecto adicional al Bulbasaur que deseas presumir. En su lanzamiento, solo 226 cartas estarán disponibles, pero este número crecerá de forma sustancial con futuras expansiones. A la par, también es posible personalizar las fichas, fundas y los tapetes con diferentes elementos que vas recolectando al completar misiones, o al gastar tu dinero real.

Simplificación, el nombre del juego

El segundo gran apartado de Pokémon TCG Pocket es el aspecto competitivo. Esta experiencia no ofrece una réplica exacta del juego físico, sino una versión simplificada que es perfecta para todos aquellos que siempre se han sentido intimidados por la complejidad de las cartas. Muchas de las mecánicas principales han sido retrabajadas para funcionar en un formato digital, en donde las partidas llegan a su fin en un par de minutos. El objetivo es ganar tres rondas, en donde la carta principal de tu oponente se queda sin vida. Uno de los mayores cambios es la generación constante de energía. Cada turno obtienes un punto de algún elemento de acuerdo con tu deck, el cual puedes asignar a las cuatro tarjetas que puedes colocar en el tablero.

Este es un cambio muy importante, y es algo que obligará a los jugadores más tradicionales a cambiar su forma de jugar. Esto se traduce en una experiencia fácil de entender, y que no requiere de un vasto conocimiento para que logres divertirte. Sin embargo, para los novatos y aquellos que nunca han jugado TCG, esta es la perfecta introducción. Si bien algunos elementos clásicos han sido sustituidos o han cambiado de forma importante, como el hecho de que cada deck está construido por solo 20 cartas, en lugar de las 60 a las que muchos están acostumbrados; es muy fácil entender qué está sucediendo. A la par, el juego incluye una serie de tutoriales que hacen un buen trabajo al explicar sus mecánicas, aunque las sesiones obligatorias pueden ser un poco más claras e incluir lecciones que son esenciales.

Si has jugado Marvel Snap o Hearthstone, entenderás fácilmente cómo jugar Pokémon TCG Pocket. No es una experiencia complicada. Sin embargo, el juego ofrece una serie de combates que te dan la oportunidad de experimentar con diferentes decks y descubrir cómo convertirte en un maestro Pokémon. Además de esto, también es posible participar en retos específicos contra la computadora, así como jugar en línea con extraños y amigos. En nuestra entrevista con los desarrolladores, Ryo Tsujikawa, director creativo de Creatures, nos comentó que planean expandir este elemento para incluir partidas clasificatorias, y no sería una sorpresa ver a Pocket en Pokémon World Championships en un futuro. Esto fue lo que mencionó:

“Sabemos que al tratarse de las cartas de Pokémon, habrá jugadores que estarán más interesados en el aspecto competitivo. Dependiendo de los usuarios, consideraremos agregar cosas como combates clasificatorios y torneos”.

Incluso para aquellos que no están del todo convencidos, el juego ofrece una opción de auto batalla y creación automática de deck, las cuales funcionan muy bien. Aunque la simplificación es un arma de doble filo, en el caso de Pokémon TCG Pocket esta es la decisión correcta para atraer a un nuevo público. Gente como yo, quienes nunca han demostrado interés en el juego físico, seguramente serán cautivados por los rápidos y sencillos combates y, con suerte, se adentrarán en forma a la experiencia principal. Es un aspecto muy bien trabajado que logra resaltar por su propia oferta, en lugar de ser Pokémon TCG Live en vertical.

¿Cuánto vas a gastar?

Ahora, Pokémon TCG Pocket es un free-to-play, y eso significa microtransacciones y otros elementos de monetización. Para comenzar, el juego nos da la oportunidad de abrir dos sobres gratuitos, cada uno con cinco cartas, cada día. De esta forma, puedes llegar a construir una colección decente con el tiempo, y sin gastar un centavo, aunque dependes por completo de que la suerte esté de tu lado, justo como en la experiencia física. A la par, puedes completar misiones diarias que te recompensan con un reloj de arena que reduce el tiempo de espera para obtener un sobre. Cada uno equivale a una hora, por lo que necesitas 12 para abrir un paquete.

El gran tropiezo de esta experiencia es el hecho de que hay cuatro tipos de monedas diferentes, cada una dándote acceso a diferentes elementos de personalización. Junto a esto, también puedes pagar $9.99 dólares al mes para acceder a un pase de batalla premium con misiones únicas, un sobre adicional al día, su propia tienda, y lingotes de oro que reducen aún más el tiempo de espera para abrir un paquete. De esta forma, hay múltiples formas de invertir tu dinero real, y considerando lo adictivo que es obtener nuevas cartas, es muy probable que más de una persona se gaste sus ingresos de una forma rápida sin darse cuenta.

Al principio, Pokémon TCG Pocket no parece tan agresivo. Las misiones iniciales son sencillas y ofrecen los suficientes relojes de arena para que puedas abrir múltiples sobres en tus primeros días. Sin embargo, no estoy seguro de qué sucederá una semana después. Aún es muy pronto para ver qué tan agresiva será la experiencia final, y más allá de obtener más sobres, no hay un gran incentivo para pagar por todo lo que aquí se nos presenta. El único apartado que podría ser llamativo es el pase de temporada.

Siempre en el bolsillo

Pokémon TCG Pocket se posiciona como la siguiente gran obsesión de muchos. Como un gran fan de Marvel Snap, Pocket es una aplicación que quiere mi atención, y después de probarla, presenta un buen argumento para derrocar al trabajo de Second Dinner Studio, y ser mi juego móvil predilecto en todo momento. El elemento de colección es llamativo, adictivo y los efectos especiales ofrecen un aspecto único que solo puedes encontrar aquí. El apartado competitivo es simplificado de una manera importante, pero funciona muy bien en su entorno, y es una gran puerta de entrada para un nuevo público. Aunque aún está por verse qué tan agresiva será la monetización, claramente The Pokémon Company quiere tu dinero, y será difícil resistirse a usar la tarjeta de crédito, al menos una vez cada quincena. Pokémon TCG Pocket llegará a dispositivos iOS y Android como free-to-play el próximo 30 de octubre de 2024.