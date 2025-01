Hands On – Assassin’s Creed: Shadows

No es un secreto que Ubisoft ya no es la compañía que alguna vez llegó a ser. En los últimos años, sus constantes fracasos comerciales han puesto en duda su posición en la industria. Lo extraño, es que la mayoría de sus juegos son buenos. Por cada Skull & Bones, tenemos un Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Incluso trajeron de regreso a Prince of Persia a principios del año pasado con el fantástico The Lost Crown. Sin embargo, la imagen pública de la compañía sigue siendo poco favorable para algunas personas. Ante un incierto futuro, parece que las esperanzas de la empresa francesa recaen por completo en Assassin’s Creed: Shadows, título que originalmente iba a estar disponible en noviembre del 2024, pero que ha sido retrasado en un par de ocasiones. Afortunadamente, con una fecha de lanzamiento ya establecida, recientemente tuve la oportunidad de jugar esta entrega, y tengo buenas noticias.

Incluso antes de su retraso, la imagen de Assassin’s Creed: Shadows fue dañada por cuestiones políticas y decisiones narrativas que, para algunas personas, modificaban la historia real, incluso cuando esa ha sido una de las características de la serie desde su concepción. Sin embargo, al mirar más allá de esto, vemos a una experiencia que trata de encontrar el balance entre las filosofías de diseño que han caracterizado a la franquicia, algo que se representa con dos protagonistas, cada uno con un estilo de juego diferente. Después de jugar cuatro horas de Assassin’s Creed: Shadows, puedo decir que todos los fans estarán más que contentos, y aquí te digo por qué.

Dos caminos, una historia

La sesión que tuve la oportunidad de jugar se dividió en dos. La primera sección me permitió experimentar las primeras horas del juego, algo enfocado por completo a la historia y a los tutoriales. Assassin’s Creed: Shadows nos lleva al periodo Sengoku en Japón, aproximadamente en 1579. Todo comienza con un grupo de misioneros portugueses que llegan al país del Sol Naciente con el objetivo de reunirse con Oda Nobunaga. Sin embargo, este viaje no lo hacen solos, pues los acompaña Yasuke, un esclavo que llama la atención del Daimio, no solo por su color de piel, sino por su instinto de guerrero, por lo que decide quedarselo e instruirlo en el arte de la guerra. Aquí saltamos un par de años adelante, y nos encontramos en un campo de batalla, en donde las fuerzas de Nobunaga asaltan un pueblo que guarda un antiguo secreto.

El segundo personaje principal es Naoe, una joven ninja a la que se le ha asignado proteger el legado de los Asesinos. En medio de la guerra con Nobunaga, su padre es asesinado por un grupo de guerreros enmascarados, seguramente miembros de la Orden de Templarios. Después de presenciar este terrible acto, jura vengarse de aquellos que le han arrebatado todo en su vida. A partir de este punto la introducción llega a su fin, y el demo me dio la oportunidad de experimentar la primera sección del juego, en donde Yasuke y Naoe ya se conocen y llegan a un pueblo en busca de respuestas a un misterio que ambos buscan resolver.

Aunque no pude ver mucho de la historia, la segunda sección del demo se caracterizó por el manejo de personajes. Los dos protagonistas pueden estar detrás del mismo objetivo, pero son diferentes, con valores que en algunas ocasiones chocan con el otro. Es una dinámica interesante, y el juego permite saltar libremente entre los protagonistas, lo cual nos da la opción de interactuar de una forma más calmada y evitando cualquier conflicto innecesario con Yasuke, o provocando a todo aquel que se ponga frente a nosotros con el objetivo de obtener respuestas rápidas con Naoe.

Notablemente, en la última misión de esta sección tuve que adentrarme a un castillo, en donde el título permite cambiar entre los protagonistas en momentos específicos, con segmentos narrativos que determinan el desenlace de ciertos personajes secundarios dependiendo de nuestras elecciones. Si no eres fan de tomar estas decisiones, Assassin’s Creed: Shadows cuenta con una opción que elimina estos dictámenes para que disfrutes de la aventura de una forma canónica, de acuerdo con los desarrolladores.

Pese a que aún tengo varias dudas sobre este aspecto, puedo decir que estuve feliz con lo que vi, y estoy entusiasmado para saber qué sucederá con este par, su relación, y la forma en la que cada uno enfrenta los retos a nuestro alcance.

Mirado al pasado y futuro

La diferencia de protagonistas no solo es algo que se puede apreciar en la historia, sino que cada uno tiene un estilo de juego diferente. Yasuke es un tanque. El primer protagonista es un guerrero que se especializa en el combate. Lo que carece en movilidad y en gracias para escalar paredes, lo compensa con una enorme barra de vida y la fuerza suficiente para derrotar a cualquier enemigo que se le ponga enfrente. Por su parte, Naoe es frágil y de un par de golpes cae al piso. Sin embargo, la chica se especializa en el sigilo, en asesinar a sus contrincantes uno por uno y alejarse lo más pronto posible para que nadie vea que estuvo ahí.

Esto es, por si no ha quedado claro, las dos filosofías de Assassin’s Creed. Yasuke representa el RPG de acción enfocado al combate que ha caracterizado a la serie desde Origins. Naoe, por su parte, es una aproximación moderna al clásico sigilo que encontramos en las primeras entregas. El juego hace un gran trabajo al ofrecer situaciones en donde cada uno de los protagonistas brilla más que el otro, aunque también presenta secciones que permiten ambas aproximaciones, dejando en la mano del jugador la decisión de cómo completar alguna base o momento importante en la historia.

Los protagonistas tienen las mismas bases de combate que ya todos conocemos. Es decir, un golpe fuerte y otro débil, la posibilidad de esquivar y hacer un parry, así como múltiples habilidades especiales que vamos desbloqueando conforme subimos de nivel. Junto a esto, es posible llamar a algunos aliados para que nos ayuden en el combate o al momento de asesinar a enemigos en silencio. Este nuevo sistema logra que el jugador tenga una opción adicional cuando se trata de superar algún reto. En mi caso, el demo me presentó una gran chica que fue capaz de resistir mucho daño y realizar ataques devastadores, por lo que Yasuke fue perfecto para ella. En el caso de Naoe, hay un ninja que la puede acompañar, y se encarga de llamar la atención de los rivales a lugares específicos, permitiendo que sea más fáciles asesinarlos sin que alguien se dé cuenta, aunque ninguno es específico del otro. Sin embargo, cuando llega el momento de enfrentarse a los enemigos, cada personaje tiene un enfoque diferente.

Yasuke resiste muchos golpes gracias a su armadura, y cuenta con una katana, lanza y mazo, armas que usa para destruir escudos y causar una gran cantidad de daño, aunque esto lo hace más lento y vulnerable a ciertos ataques. De igual forma, tiene a su disponibilidad un arco y un rifle para atacar a distancia. Naoe es frágil, aunque esto lo compensa con una guadaña con cadena que crea espacio entre los enemigos, y le permite controlar a las multitudes, así como una pequeña y rápida katana. Junto a esto, puede hacer uso de bombas de humo y otros artefactos para escabullirse en los momentos de mayor peligro.

Aunque es cierto que Naoe cuenta con las armas necesarias para obtener la victoria en un combate, este no es su fuerte. En múltiples ocasiones morí, no solo a la dificultad del juego, sino por el hecho de que la ninja no está diseñada para que puedas jugar como Eivor en Valhalla. Si deseas tener una experiencia moderna, entonces Yasuke es tu opción. Él es un guerrero creado para las peleas, y tiene todo lo necesario para que los enemigos caigan ante su katana.

Por otro lado, las secciones de sigilo fueron hechas para Naoe. La protagonista no solo posee la agilidad necesaria para escalar muros y saltar grandes distancias, algo que Yasuke es incapaz de hacer, sino que también tiene un gancho para subir rápidamente a los techos. Sus herramientas de ninja, como el casbael, permiten que pueda reunir a enemigos cerca de una vasija con pólvora, solo para explotarla y eliminar a los contrincantes en un instante. Su bomba de humano no solo le permite escapar de algún conflicto, sino que crea un espacio para asesinar a los contrincantes rápidamente. Si deseas una experiencia clásica de Assassin’s Creed, entonces Naoe es tu opción.

Si bien puedes cambiar de personaje al instante con tan solo entrar al menú, hay momentos específicos en la historia que te pedirán usar a un protagonista por un tiempo. En el caso del castillo, comencé con Naoe, asesinando a los guardias uno por uno, hasta que llegué a una puerta en donde el juego me dio la opción de seguir con la ninja o cambiar a Yasuke. Aquí opté por el guerrero, en donde tuve que enfrentar a múltiples samuráis en una parte que fue más rápida, pero se sintió bastante larga gracias a su enfoque en el combate. El resto de la historia se desarrolló de una manera similar, y en todo momento me pregunté cómo sería jugar la otra cara de la moneda, puesto que cuando los protagonistas se reúnen, hablaron sobre la parte que no tuve la oportunidad de experimentar.

Uno de los detalles que más me gustó fue el mapa. En lugar de que el juego te diga específicamente a donde tienes que ir, solamente te da una serie de pistas, y tú tienes que descubrir cómo avanzar. Si no eres fan de esto, existe un recurso que puedes gastar para encontrar tu objetivo mucho más fácil, algo que puedes obtener fácilmente es una de las tantas guaridas que encontrarás a lo largo del mundo, las cuales también funcionan como puntos de fast travel. Claro, no todo fue perfecto, puesto que el combate en sí no fue algo que me convenció del todo, ya que el tiempo para hacer parrys y esquivar parece que aún no es perfecto, y la vida de los enemigos era demasiado grande, haciendo que los enfrentamientos duraran más de lo necesario. De igual forma, la dificultad del juego la sentí más elevada de lo necesario, aunque esto se puede modificar gracias a una inmensa serie de opciones de accesibilidad.

¿Salvará a Ubisoft?

Aún tengo varias dudas sobre Assassin’s Creed: Shadows, pero lo que jugué me convenció de que Ubisoft quiere entregarnos la experiencia definitiva de la serie. De igual forma, el tiempo de desarrollo adicional fue positivo, puesto que en ningún momento me encontré con algún glitch o error visual. Claro, aún queda la duda de cómo recibirán esta experiencia los fans, puesto que, al final del día, no está revolucionado a la franquicia u ofreciendo algo completamente nuevo. Todo indica a que este será un muy buen Assassin’s Creed, pero quizás esto no sea suficiente para algunas personas.