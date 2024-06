Hands On – Elden Ring: Shadow of the Erdtree

FromSoftware a punto

Puede que la industria en occidente esté pasando por momentos verdaderamente complicados y llenos de incertidumbre, pero pareciera que para la mayoría de los desarrolladores en Japón, la crisis es algo totalmente ajeno. Nintendo se encuentra más fuerte que nunca. Capcom lanza hit tras hit y por su parte, Bandai Namco ha sabido aprovechar de gran manera a las franquicias que tiene y a las importantes alianzas que ha forjado a través de los años con grandes estudios como lo es FromSoftware. Tras el monumental éxito en todos los sentidos que tuvo Elden Ring cuando se lanzaba en febrero de 2022, los también padres de Dark Souls están listos para expandir la ya de por sí masiva experiencia con una expansión completa, la cual, promete ser uno de sus trabajos más ambiciosos e importantes de toda su brillante historia. Por supuesto, el hype está por las nubes.

Hace unos días tuvimos la gran oportunidad de estar en el evento previo de Elden Ring: Shadow of the Erdtree celebrado en el corazón de Hollywood, California, en donde junto con varios miembros de la prensa internacional, pudimos pasar poco más de tres horas con el imponente DLC de FromSoftware. Este primer encuentro con la anticipada expansión ha sido verdaderamente impresionante, pues se nos dejó ver parte de la gigantesca escala que tendrá, así como algunas de las novedades que introduce al intrincado mundo abierto del RPG. Justo como esperábamos, el estudio de Hidetaka Miyazaki se mantiene al tope de su juego, dejando claro que todos estos años construyendo su legado y renombre, no han sido en vano. Estamos ante uno de los contenidos adicionales más importantes en la historia del medio.

El reino de las sombras

Vámonos directo a lo que ya te podemos confirmar sobre lo que representa Elden Ring: Shadow of the Erdtree y claro, más de lo que aprendimos después de haber pasado poco más de tres horas en el Realm of Shadows muriendo constantemente pues en efecto, su contenido está pensado para jugadores avanzados que llevan ya decenas, sino es que cientos de horas en el título. Sí, el DLC es considerablemente retador, de eso estuvimos de acuerdo todos los que pudimos estar presentes en el evento.

De entrada te puedo decir que vayas preparando a un personaje bastante experimentado. Para esta prueba, se nos dio acceso a un personaje nivel 150, lo cual, sentí apenas suficiente para sobrevivir a todos los peligros de Shadow of the Erdtree. Llegar a cada uno de los Sites of Grace lo sentía como una verdadera proeza. Desde que apareces en esta nueva zona y la empiezas a recorrer, un gigante en llamas te recibe para hacerte pedazos en cuanto te acercas a él. Mismo caso del par de jefes que pudimos enfrentar, los cuales, por cierto, fueron verdaderamente complicados de alcanzar debido a sus también despiadados calabozos. En caso de que tú personaje esté considerablemente por debajo de ese nivel que mencionamos, te deseamos la mejor de las suertes, porque la vas a necesitar.

¿Por dónde se accede Realm of Shadows y todo lo que es Shadow of the Erdtree? Pues bien, justo como se sospechaba desde que fue mostrado el primer avance de la expansión, el lugar elegido es Mohgwyn Palace, custodiado por el imponente Mohg, Lord of Blood, a quien por supuesto, debes de haber derrotado primero para poder entrar a todo lo nuevo. Justo como normalmente pasa con los DLC de FromSoftware, aquí se vuelve a poner un estándar considerablemente alto para quien lo quiere consumir. No, no existe ninguna clase de ayuda o atajo rápido por si es que no has llegado a este punto en Elden Ring, por lo que te aconsejaría que te prepares adecuadamente si es que tienes planes de entrarle a la expansión. Es claro que es contenido endgame totalmente pensado para jugadores avanzados, justo como te lo comentaba al inicio de este contenido.

Hablando de todo este asunto, te cuento que la historia precisamente seguirá un poco del lore de este Demigod, quien ha secuestrado a Miquella para encerrarla en una especie de capullo o huevo. Para descubrir precisamente por qué ha pasado esto y claro, las consecuencias que tendrá en todo el mundo, nos adentramos en el reino de las sombras. Como seguro te imaginarás, hablar de la historia de este DLC es justo como pasa con todos los trabajos de Hidetaka Miyazaki; es decir, de nueva cuenta tenemos una narrativa sumamente críptica y difícil de seguir por la fuerte ambigüedad y raros conceptos que se manejan. Esta es una postura que nunca he compartido del todo de las obras de FromSoftware, pero también entiendo perfectamente que ese sea parte de su encanto.

Otro asunto del que había dudas era sobre la integración de esta nueva área al mundo abierto de Elden Ring. Te cuento que una vez que tocas el brazo sangriento de Miquella que se asoma del capullo en el que está cautiva, automáticamente eres transportado al mapa de Shadow of the Erdtree, el cual, podríamos decir que funciona de manera independiente y no conectada al resto de las áreas. Sobre su tamaño, se nos dijo que es un poco más grande en extensión que West Limgrave, primer área que visitamos del juego principal. Lo interesante acá es que dicha zona está resguardada por más de 10 jefes, así como por varios enemigos completamente nuevos que estarán deseos de acabar contigo en cuanto te descuides un poco.

Algo que llamó bastante mi atención es que para esta prueba se nos dio a elegir entre usar a un guerrero, a un caballero, o a un mago, nada de las nuevas clases, aunque se nos confirmó que Martial Fighting y Dueling Shields llegan como dos de las más grandes novedades. Sumado a lo anterior, más de 100 armas serán introducidas. De esto sí pudimos ver un poco como por ejemplo, un enorme martillo que tenía el poder de ser lanzado a distancia como un proyectil. Indudablemente, una de las mejores partes que pudimos probar de Shadow of the Erdtree. Además, echamos mano de una espada de gran agilidad, así como una garra de oso. Sí, una de las nuevas armas de la expansión es una garra de oso.

Esto no es todo, pues la expansión viene acompañada también por decenas de ítems completamente nuevos, algunos de ellos que son para uso exclusivo del Realm of Shadows. Por ejemplo, tenemos a los Scadutree Fragments, que sirven para mejorar nuestra defensa y ataque de forma considerable, además de los Revered Spirit Ash, que hacen que nuestros summons sean mucho más efectivos en combate. Repito, estas mejoras solamente tienen efecto dentro del mapa de la expansión y sospecho que su principal objetivo es ayudarnos un poco con la alta dificultad que presenta el contenido adicional, pero sin romper el juego principal.

Por supuesto, estas primeras horas con Elden Ring: Shadow of the Erdtree solamente nos dejaron ver la punta del iceberg que representa esta enorme expansión que seguramente se terminará robando muchísimo de nuestro tiempo de juego en el cual, evidentemente vamos a descubrir más de sus secretos y todo lo que guarda para quienes están deseosos de regresar a este maravilloso mundo.

Masivo, espectacular

Creo que la mejor manera de describir a este primer encuentro con Elden Ring: Shadow of the Erdtree es usando las palabras: masivo y espectacular. He quedado verdaderamente abrumado con todo lo que ofrece y cómo es que lo presenta, haciendo que en efecto, esos dos años en desarrollo se puedan notar. Indudablemente estamos ante el DLC más ambicioso en toda la historia de FromSoftware, cosa que claro, no podemos decir a la ligera si se toma en cuenta lo que han hecho en este apartado en sus pasados juegos. Simplemente no hay nada de qué preocuparse, los padres de Dark Souls estarán entregando una fabulosa experiencia que dejará sumamente satisfechos a todos los que le den una oportunidad e incluso, me atrevería a decir que algunos lo pondrán como candidato a juego del año. ¿Se vale nominar a una expansión a GOTY?

Elden Ring: Shadow of the Erdtree está programado para salir el próximo 21 de junio en todas las plataformas para las que se lanzó el juego original, es decir, lo podrás disfrutar en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Por cierto, para esta prueba curiosamente usamos la versión de PC que recordemos, originalmente salió plagada de problemas técnicos, mismos que parece han sido superados, pues te puedo decir que en términos generales se comportó de buena manera. Parece que la expansión está terminada y lista para llegar al mercado en tiempo y forma.