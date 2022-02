Review – Elden Ring

El importante legado de FromSoftware

Por allá del 2009, nadie en realidad pudo haber predicho que Demon’s Souls se convertiría en uno de los juegos más influyentes de los próximos 10 años. Hidetaka Miyazaki y su equipo en FromSoftware crearon una fórmula que, años más tarde, un sinfín de estudios tomarían como base para sus proyectos a futuro. Con el paso del tiempo hemos tenido muchísimos otros juegos que han buscado replicar esta misma fórmula, y aunque algunos resultados son mejores que otros, lo cierto es que hasta la fecha nadie lo sabe hacer tan bien como FromSoftware. Pero, ¿qué hace de estos títulos algo tan especial? En los videojuegos, la muerte normalmente es vista como un elemento desalentador para los usuarios, y en muchos casos hasta frustrante. Sin embargo, en los ‘Souls’ la muerte es un pilar fundamental en el proceso de aprendizaje del jugador, y quien realmente quiera dominar este tipo de juegos, deberá acostumbrarse a morir docenas de veces. Pues bien, me alegra decirte que este mismo fundamento sigue presente en Elden Ring, la más reciente obra de FromSoftware que busca alterar un poco la ya conocida fórmula al introducirnos una estructura de mundo abierto que bien podría convertirse en un estandarte para las futuras entregas de la desarrolladora nipona.

Con Elden Ring, FromSoftware busca entregarnos una experiencia que se sienta fresca, pero que al mismo tiempo, los veteranos de estos juegos puedan sentirse como en casa, al menos en términos de gameplay. Y es que Elden Ring es una IP completamente nueva, por lo que no tiene relación alguna con los demás juegos de FromSoftware. Es decir, la saga de Dark Souls existe en su propio universo, mismo caso con Bloodborne, Sekiro, y Demon’s Souls, por lo que no es necesario realmente tener experiencia alguna con estos juegos para entrarle al universo de Elden Ring. Eso sí, quienes hayan terminado cada uno de ellos estarán perfectamente familiarizados con las mecánicas base de esta nueva aventura, pero tampoco te preocupes demasiado si Elden Ring será tu primer juego de FromSoftware. Dicho lo anterior, es momento de que te platique a detalle sobre todo lo que es Elden Ring, y el por qué creo que podríamos estar frente a una de las mejores experiencias que he jugado hasta la fecha. Bienvenido a la reseña escrita de Elden Ring.

Álzate y afronta tu destino, Tarnished

En Elden Ring asumimos el papel de un guerrero conocido como Tarnished, alguien que reside entre la vida y la muerte. Después de que un terrible suceso fragmentara el Elden Ring, cada una de sus partes ha quedado esparcida entre los diferentes semidioses que habitan la tierra conocida como The Lands Between. Nuestro objetivo será recuperar todos estos fragmentos para ultimadamente convertirnos en el nuevo Elden Lord, un ser con el suficiente poder para limpiar la corrupción de este mundo. Por supuesto, esta es una tarea mucho más sencilla de explicar que de hacer, aunque no te preocupes, que con la suficiente habilidad y paciencia podrás superar todos los retos que el juego ponga en tu camino.

Similar a los demás juegos de FromSoftware, Elden Ring ofrece un vasto sistema de personalización que te permite modificar la apariencia física de tu personaje hasta el más mínimo detalle. Puedes crear literalmente lo que tú quieras, así que los enemigos probablemente no serán las únicas monstruosidades que habiten estas tierras. Además de estos elementos cosméticos, el juego cuenta con un sistema de clases que los veteranos de FromSoftware reconocerán de inmediato. Tenemos la siempre confiable clase de Caballero, el ágil pero débil Bandido, y el Profeta que se especializa en la magia y encantamientos, por mencionar unas cuantas. No importa qué clase elijas, cada una de ellas es perfectamente viable para recorrer este mundo, aunque algunas evidentemente tendrán mayor facilidad que otras.

Una vez que eliges tu clase y la apariencia de tu personaje serás soltado en el mundo de Elden Ring, donde te espera una cinemática que te preparara para conocer el tipo de aventura que te espera. Sí, Elden Ring cuenta con cinemáticas tradicionales, pero quien en verdad quiera aprender sobre la verdadera historia del juego deberá prestar atención al diálogo de los NPCs, así como al detalle que rodea cada una de las zonas que visitas.

Mientras que Sekiro: Shadows Die Twice nos contaba una historia con una narrativa mucho más tradicional gracias a un personaje predeterminado, Elden Ring regresa a las raíces de FromSoftware con una narrativa minimalista que te hará prestar atención a cada detalle de este mundo. De hecho, uno de los elementos más gratificantes del juego es justamente descubrir cómo va tomando forma la historia y cómo es que van encajando cada una de sus partes, las cuales no son tan unidimensionales como aparentan.

Uno de los elementos más llamativos de Elden Ring, y que desde un inicio FromSoftware recalcó, es la participación del famoso escritor George R.R. Martin, también conocido como el creador de Game of Thrones. Básicamente, Martin ayudó a construir el lore y el mundo de Elden Ring, pero ¿qué tan bien se traduce esto dentro del juego? Para serte completamente honesto, la influencia de Martin dentro de Elden Ring es bastante minimalista, y no hubo momentos en donde yo dijera, ‘¡Oh! Esto se siente como algo escrito por Martin’, ni nada similar. Sí, Elden Ring tiene un tono mucho más fantasioso que los otros juegos de FromSoftware, pero yo te recomendaría mantener tus expectativas al margen con todo el asunto de Martin.

Eso sí, el lore de Elden Ring está tan bien construido como podríamos esperar de FromSoftware, y los jugadores que realmente quieran adentrarse en él ciertamente no saldrán decepcionados. De hecho, la historia tiene múltiples finales que cambian dependiendo de tus decisiones, lo cual añade un alto valor de rejugabilidad y antes de que te lo preguntes, sí, también hay un modo de juego New Game Plus que te permite repetir la aventura con tus ítems, armamento y armas previamente obtenidas.

El mundo abierto funcionó

Como te lo platicaba al inicio de esta reseña, Elden Ring es el primer verdadero juego de FromSoftware en contar con una estructura total de mundo abierto. La verdad es que la forma en que están interconectados los niveles en los juegos de Dark Souls, y descubrir atajos en cada uno de ellos, es de los elementos que más disfruto en cuanto a la exploración, por lo cual sí me preocupaba un poco este tema. Bueno, me alegra decirte que estas preocupaciones resultaron ser completamente innecesarias, pues FromSoftware una vez más ha demostrado todo su talento con este apartado.

Tras completar un breve tutorial, se te abrirá por completo el mundo abierto de Elden Ring, y cuando digo por completo, realmente lo digo en serio. Así como en The Legend of Zelda: Breath of the Wild podrías ignorar todas las demás actividades del juego e ir directamente al jefe final, Elden Ring te permite hacer exactamente lo mismo. Desde un inicio puedes ir a dónde tú quieras, ya que no existen zonas que requieran de cierto nivel para entrar ni nada por el estilo. Obviamente hay zonas más peligrosas que otras, pero si te sientes valiente, puedes visitarlas durante tus primeras horas de la aventura. Eso sí, no te garantizo que te la vayas a pasar bien.

El mundo abierto de Elden Ring está conformado por muchas cuevas, minas, pantanos, panteones y calabozos que puedes explorar con total libertad, por lo que de un inicio podría ser un poco abrumador el tener tanta libertad y no saber exactamente a dónde ir. Por suerte, el juego cuenta con un sistema de waypoints que puedes utilizar para saber a dónde ir si lo único que quieres es avanzar la historia. Estos waypoints los vas obteniendo conforme desbloqueas nuevos Sites of Lost Grace, que básicamente funcionan de la misma manera que las Bonfires en Dark Souls.

Estos Sites of Lost Grace te marcan sutilmente el mapa para que sepas más o menos a dónde ir, pero no te lo dicen exactamente. Es básicamente una línea recta en dirección a tu objetivo. Como jugador tú también puedes poner tus propios waypoints en este mapa, que también se ven reflejados en el mundo abierto como una enorme luz brillante. Algunos NPCs también marcarán tu mapa con puntos de interés, pero repito, no esperes que te digan exactamente cómo llegar a ellos. La forma en que llegues de punto ‘A’ a punto ‘B’ depende enteramente de ti como jugador.

Es fácil perderse en el mundo de Elden Ring, y en más de una ocasión seguramente que terminarás llegando a zonas demasiado altas para tu nivel. Si ves que te está costando demasiado trabajo matar a un enemigo común y corriente, mi recomendación es que reconsideres tu camino y busques alguna otra zona que explorar. También puedes insistir en el camino que elegiste, pero solo te vas a estar frustrando innecesariamente.

Una vez que avances un poco la historia tendrás acceso a Torrent, un caballo espectral que puedes invocar en cualquier momento y que te ayuda a recorrer con mayor facilidad este mundo abierto. Torrent no solamente te ayudará en temas de velocidad, sino que algunas batallas serán mucho más fáciles montado encima de él. No voy a spoilearte nada, pero algunos de los enfrentamientos contra jefes más épicos los hice montado en Torrent. Tu caballo también tiene una barra de vida, y una vez que muere podrás resucitarlo utilizando una carga de tu Sacred Flask, que básicamente es el equivalente a los Entus Flask de Dark Souls y los Blood Vials de Bloodborne. Además, Torrent cuenta con un salto doble que te ayuda a llegar a sitios a los que normalmente no podrías hacer por cuenta propia.

Al iniciar Elden Ring, el mapa estará completamente en negro y tú serás el responsable por irlo descifrando. Para hacerlo, deberás encontrar fragmentos del mapa en cada zona que visites. Si llegas a acercarte a uno de ellos, pero olvidas recogerlo, no te preocupes ya que el juego te marcará en el mapa dónde exactamente estaba ese fragmento que pasaste por alto. Necesitarás de varios de estos fragmentos si quieres descubrir el mapa por completo, ya que un fragmento solamente revela la parte del mapa en donde lo encontraste.

Cuando llegas a algún punto de interés, éste será marcado automáticamente en el mapa con su nombre y un ícono, de esta forma podrás regresar a él en caso de que haya algo interesante como un NPC o algún comerciante. Estos puntos de interés normalmente tienen sus propios Sites of Lost Grace, y a excepción del combate y ciertos calabozos, puedes viajar libremente entre todos ellos. De hecho, me sorprendió la enorme cantidad de Sites of Lost Grace que puedes encontrar en el mundo, así que si mueres en cualquier punto del mapa, lo más probable es que haya uno de ellos no muy lejos de donde caíste.

El 90% del tiempo, Elden Ring recompensara a los jugadores curiosos que decidieron explorar esa cueva o esa mina que vieron a la distancia. Generalmente, estos sitios ocultan nuevos enemigos y a veces hasta jefes. También es posible encontrar recursos que te ayuden en tu aventura, como Talismanes o minerales para mejorar tu equipo, y hasta armas. Así que si un jefe te está costando demasiado trabajo, te recomiendo salir a explorar para ver qué te encuentras.

La exploración juega un papel fundamental en el mundo abierto de Elden Ring, posiblemente más que en cualquier otro título de FromSoftware. Esa sensación que se tenía de encontrar un atajo, ahora ha sido reemplazada por la sensación de encontrar algún calabozo secreto pero sigue siendo igual de satisfactorio. Hay muchos jefes ocultos en el mundo de Elden Ring, y algunos de ellos requieren de complejas soluciones para revelar, es por eso que si tu instinto te dice que hay algo más en esa área o nivel en el que estás, lo más probable es que tengas razón.

Para su primer intento, FromSoftware hizo un sensacional trabajo con el mundo abierto de Elden Ring, y creo que fácilmente esto se podría convertir en una norma para los futuros juegos de la compañía nipona. Aunque por otra parte, también me gustaría que algunas otras franquicias conservaran esa experiencia más lineal. Pero de todos modos, yo quedé bastante satisfecho con esta nueva propuesta y creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo.

Algo que me dejó un poco decepcionado fue el sistema de día y noche. Elden Ring tiene diferentes tiempos del día, aunque en realidad no sentí que hubiera mucha diferencia entre explorar de día o de noche, más allá de los pocos enemigos adicionales que se te aparecen cuando el sol se va a descansar. Solamente me encontré con un jefe que se aparecía durante la noche, pero más allá de esto, no recuerdo haberme encontrado con algún otro elemento único que fuese exclusivo de la noche.

El gameplay sigue impecable

Si bien Elden Ring busca cambiar la fórmula con una estructura de mundo abierto, su gameplay sigue siendo el que ya conocemos de otras sagas de FromSoftware, aunque sí ha recibido unas cuantas novedades bastante interesantes. En términos de gameplay podríamos decir que Elden Ring en realidad es Dark Souls 4, pero describirlo de tal forma sería quitarle mérito a algunos de sus cambios que definitivamente le dan una identidad única.

Para empezar, tus puntos de experiencia en esta ocasión son conocidos como Runas, y son los que obtienes cuando derrotas enemigos y jefes. En otras palabras, son el equivalente de las Souls. Estas mismas Runas también te sirven para comprar objetos, y mejorar tu equipo. Básicamente funcionan como puntos de experiencia y como tu moneda dentro de Elden Ring. Una vez que mueres, pierdes todas las Runas que hayas adquirido hasta el momento y para recuperarlas deberás dirigirte al lugar en donde moriste e interactuar con ellas. No te preocupes, que en Elden Ring te indican exactamente dónde moriste para que no haya pierde. Si mueres sin antes haberlas recuperado entonces ya desaparecieron para siempre, así que trata de siempre darle prioridad a ellas antes que cualquier otra cosa.

También existe otro método para conseguir estas Runas, mediante Fragmentos de Runas, un objeto utilizable que te da cierta cantidad de ellas. Esto es algo que también se ha visto en otros juegos de FromSoftware, y a diferencia de las Runas que ya tienes registradas en tu interfaz, estos fragmentos no desaparecen cuando mueres así que consérvalos para cuando te hagan falta para subir de nivel, o cuando tengas que mejorar tu equipo.

Una de las más grandes novedades de Elden Ring, y que tal vez podría parecer como algo ridículo, es que ahora ya puedes saltar. Debido a su estructura de mundo abierto, el poder saltar dentro de este juego es un elemento fundamental para la exploración. Pero el salto también te ayuda en el combate, ya que puedes realizar un ataque mientras saltas el cual hace una enorme cantidad de año a los enemigos. Sin embargo, el salto no es un sustituto para la maroma que te permite esquivar ataques enemigos ya que éste no cuenta con cuadros de invencibilidad, mientras que la maroma sí.

Cada una de las acciones que realices dentro de Elden Ring consume stamina, por lo que deberás ser cuidadoso con la forma en que la administras, especialmente contra jefes o contra grupos de enemigos. A veces es preferible utilizar la última porción de Stamina que te queda para escapar, que para tratar de soltarle un último golpe a algún jefe. La stamina también se consume cuando vas a caballo. Otro recurso que tenemos en esta ocasión son los Focus Points, que funcionan como la Magia. Realizar ataques especiales o hechizos requiere de cierta cantidad de Focus Points, así que quienes busquen jugar como Profeta o Confesor deberán atribuir sus Runas en puntos como Inteligencia o Fe para tener más de este recurso a su disposición.

En Elden Ring también es posible jugar de forma sigilosa gracias a que ahora puedes agacharte. Esto no solamente hace que el enemigo tenga más dificultad viéndote, sino que también te hace menos ruidoso incluso si estás portando una grande y ruidosa armadura. De hecho, muchas veces el sigilo suele ser la mejor opción allá especialmente porque hay enemigos que pueden alertar a los demás. Lo ideal es ser lo más sigiloso posible hasta que te descubran, ya que así por lo menos habrás eliminado a más enemigos. Debo admitir que con este apartado, la inteligencia artificial de los enemigos podía ser bastante torpe. Había ocasiones en donde pasaba casi a lado de ellos y no me veían, y en otras llegaba a matarlos muy cerca los unos de los otros y ellos ni en cuenta.

Además de las espadas, hachas, lanzas, cuchillos y demás armas, también existe la posibilidad de utilizar arcos y ballestas si queremos atacar a distancia, además de claro, la magia y los encantamientos. En teoría, cualquier clase puede equipar cualquier tipo de arma, pero no todas lo pueden hacer con la misma efectividad. Por ejemplo, las espadas requieren de mayor puntos de Destreza, mientras que las Hachas y los Mazos requieren de más fuerza, así que piensa muy bien el tipo de clase con el que vas a empezar. Eventualmente podrás reiniciar todos tus niveles en caso de que quieras probar un nuevo estilo de juego, pero necesitarás de recursos bastante limitados para hacerlo.

Para ayudarte en tu aventura también tendrás acceso a unos espíritus conocidos como Spirit Ashes. Estos espíritus los puedes invocar en ciertos lugares con la requerida cantidad de Focus Point. Básicamente, es como invocar a enemigos controlados por la IA para que lucen a tu lado, aunque contra jefes en realidad no son de mucha ayuda. Estos espíritus los consigues mediante misiones especiales o simplemente derrotando jefes, y pueden ser de gran ayuda cuando peleas contra varios enemigos a la vez. Al igual que tus armas, estos espíritus también pueden ser mejorados con otro tipo de recursos.

Cada una de tus armas puede ser mejorada con los diferentes herreros que te encuentras en el juego, pero requerirás de ciertos materiales para hacerlo. Conforme vayas mejorando más y más tus armas, vas a ir necesitando de más materiales. Subir un arma de nivel significa que su daño aumentará, y esto es sin duda uno de los elementos más importantes para tu supervivencia en Elden Ring, incluso más que tu nivel como jugador. Cuando sientas que no estás haciendo el suficiente daño a los enemigos, probablemente te encuentras en una zona muy avanzada para ti, así que retrocede y busca materiales para mejorar tu equipo. Otra alternativa consiste en encontrar Armas Especiales, las cuales son verdaderamente raras y más difíciles de mejorar, pero también ofrecen mayores atributos y efectos únicos.

Una de las novedades más interesantes en Elden Ring es conocida como Ashes of War. Para que me entiendas mejor, son habilidades activas que puedes asignar a tus armas. Por ejemplo, puedes hacer que tu espada gire mágicamente en el aire por una determinada cantidad de segundos, o que con cada exitoso parry lances una corriente de viento que derrumbe a los enemigos cercanos. Estas habilidades las puedes activar o desactivar en cualquier Site of Lost Grace y no exigen ningún tipo de recurso para hacerlo. También es posible duplicarlas, solo ten en cuenta que no todas las Ashes of War son compatibles con todos los tipos de armas.

Hay muchas cosas que puedes hacer en los Site of Lost Grace, como subir de nivel, organizar tu equipo, platicar con algún NPC, mejorar tus Sacred Flask, y ahora también existe el crafting. Puedes comprar libros de crafting con diferentes vendedores o encontrarlos regados por el mundo. Entre más de estos libros tengas, mayor será tu repertorio de opciones al momento de querer fabricar cualquier cosa. Encontrarás materiales esparcidos por todo el mundo, pero algunos de los más raros se encuentran ocultos en peligrosos calabozos y zonas repletas de enemigos. Puedes fabricar cosas como bombas, flechas, cuchillos, ungüentos y más herramientas que seguramente te serán de utilidad en tu aventura.

Para mejorar tus Sacred Flask es necesario conseguir un tipo de recurso especial conocido como Golden Seeds y Sacred Tears. Las Golden Seeds te permiten mejorar la cantidad de flasks que tienes, mientras que las Sacred Tears aumentan su eficiencia. Estos flasks pueden ser regenerados de distintas formas, como acabando con un grupo de enemigos, pero la más directa es descansando en un Site of Lost Grace. Por supuesto, esto también significa que los enemigos que ya mataste volverán a aparecer, con la excepción de algunos. Eventualmente tendrás acceso a un elixir conocido como Flask of Wondrous Physick, el cual tú puedes personalizar con ciertos materiales especiales para obtener distintas bonificaciones como un aumento temporal a tu fuerza, por ejemplo.

El combate sigue sintiéndose espectacular, con ataques débiles y fuertes, además de todo lo previamente mencionado. Los enemigos que te encuentres al inicio de la aventura no serán reto alguno, pero esto evidentemente va cambiando conforme te adentres más y más en las zonas más peligrosas de The Lands Between. Esto es particularmente cierto en lo que FromSoftware denomina como Legacy Dungeons, calabozos en donde encontrarás a los jefes más difíciles de todo el juego, pero donde también hallarás las más grandes recompensas.

Estos calabozos tienen una estructura mucho más lineal y representan de mejor forma lo que podemos esperar de FromSoftware; unas cuantas secciones de platforming y mayor verticalidad en su diseño. Estas fortalezas normalmente están repletas de peligrosos enemigos, y yo te sugeriría dejarlas hasta el final de esa zona, al menos hasta que ya hayas explorado casi todo lo que se encuentre a su alrededor.

Los jefes que encontrarás en estos calabozos son de los más difíciles no solamente de Elden Ring, sino de los juegos de FromSoftware en general. No exageró cuando te digo que ningún jefe me había costado tanto trabajo como los que me encontré en estos dungeons, así que vete sumamente preparado y con la mentalidad de que estarás muriendo docenas de veces cada vez que te enfrentes a ellos. No importa cuál sea tu estilo de juego favorito, Elden Ring te permitirá lidiar con cada enfrentamiento como mejor te parezca y tú sabrás cómo abordar cada situación.

Son los pequeños cambios en el gameplay lo que verdaderamente hacen sentir a Elden Ring como una auténtica evolución de la fórmula. El brinco definitivamente no es tan grande como tal vez muchos esperaban, pero ya sabes lo que dicen, “si algo no está roto, mejor ni lo arregles”. FromSoftware vuelve a demostrar que, en términos de gameplay, son pocas las compañías que logran entregarnos una experiencia tan pulida y refinada, con controles sumamente responsivos, y un alto nivel de personalización.

Una superior dirección de arte

Lo cierto es que los juegos de FromSoftware nunca han destacado por su apartado gráfico, sin embargo, gracias a su sensacional dirección de arte, cada uno de ellos nos ha teletransportado a estos mágicos y oscuros mundos que permanecerán en nuestros recuerdos por mucho tiempo más. Elden Ring no es la excepción a esto, y a pesar de estar utilizando el mismo motor gráfico de siempre, definitivamente se ve que está optimizado para tomar ventaja del nuevo software.

Elden Ring está repleto de un montón de biomas que van desde estos gigantescos bosques, hasta tierras desérticas y algunos otros que prefiero no decirte por acá. Sin importar cuál de todas estas áreas visites, al llegar a ellas yo siempre quedaba boquiabierto por el magnífico trabajo de FromSoftware. Además, el poder saber que cada una de las locaciones que yo veía a la distancia era explorable, simplemente me provocaban más ganas de adentrarme en estas zonas mucho más.

Los bosques realmente se sienten como bosques en donde puedes perderte fácilmente, y los pantanos se sienten como estos lugares en donde debes cuidar cada pisada porque en realidad no sabes qué podría estarse escondiendo bajo las aguas. Cada zona del mapa está rodeada de peligro, los cuales a veces son fáciles de ignorar debido a lo hermoso y detallado que son cada uno de sus paisajes y escenarios.

Evidentemente, esta misma dirección de arte también se ve reflejada en el diseño de los enemigos, que como siempre, es verdaderamente espectacular y a veces aterrador. Claro, tenemos enemigos más tradicionales como cangrejos, langostas gigantes, zombis y esqueletos, pero también tenemos unas auténticas aberraciones como ojos con tentáculos, y estos seres extraños que son como una mezcla entre ranas y alienígenas. Cada nivel cuenta con sus propios enemigos únicos, mismos que se adhieren al tipo de nivel en el que se encuentran. Por lo que encontrarás caballeros en campamentos, mientras que las criaturas más monstruosas se ocultan en algunos de los calabozos subterráneos.

Cada una de las áreas del juego se siente auténtica, y en ningún momento me dio esta sensación como si algo estuviera fuera de lugar o no perteneciera ahí. FromSoftware hizo un excelente trabajo dándole una identidad propia a cada zona que visitas, esto a través de su propio diseño y el de sus enemigos. Incluso con una diferencia tan marcada en todas estas áreas, al final sí se siente como un mundo uniforme que mantiene un nivel de calidad constante a lo largo de la aventura.

Por otra parte también tenemos el diseño de las armas y armaduras, que como era de esperarse, son bastante llamativos. Las armaduras en los juegos de FromSoftware siempre han dado de qué hablar justamente por lo raras que algunas pueden llegar a ser, y aunque en Elden Ring tenemos opciones mucho más tradicionales, también hay unas cuantas opciones que seguramente te sacarán una carcajada.

Sin importar en qué plataforma decidas jugar Elden Ring, estoy seguro de que saldrás tan impresionado como yo cuando veas lo que FromSoftware logró hacer con el apartado audiovisual del juego, aunque sí hay un par de puntos importantes que debes considerar. Para empezar, la versión de PS5 y Series X ofrece dos modos de rendimiento: Performance, que favorece más FPS y menos resolución, y Quality, que favorece la resolución con menores FPS.

Ambos modos tienen ciertos problemas notables, especialmente por el tema de los cuadros por segundo. Performance no logra mantener 60 cuadros estables en todo momento, especialmente en zonas del mundo abierto, aunque las caídas en realidad no son tan drásticas. En el caso de Quality, no son 30FPS y resolución de 4K, sino que FromSoftware optó por una tasa de 40-45FPS, los cuales se sienten verdaderamente extraños en el gameplay. También hay pop-in de texturas, el cual es mucho más notorio cuando vas a caballo, pero esto solo aplica para el follaje y no para los enemigos, así que no tienes mucho de qué preocuparte. Tampoco hay mucho qué decir sobre el tema de bugs y glitches, ya que como era de esperarse, FromSoftware ha otorgado una experiencia verdaderamente pulida y cuidada hasta el más último detalle.

En el caso del PS5, Elden Ring no hace uso alguno del DualSense. Los gatillos adaptables y la retroalimentación háptica son elementos que FromSoftware ignoró por completo, y en realidad, el control únicamente vibra cuando eres golpeado por un enemigo. Lo único bueno de todo esto es que al menos la batería te durará mucho más, pero ciertamente se siente como una oportunidad desperdiciada, especialmente por lo que hemos visto de otros estudios third-party últimamente.

¿Si está más fácil?

En un par de entrevistas, Miyazaki dijo que Elden Ring sería una experiencia más “abordable” para el usuario promedio, y tras haber invertido una buena cantidad de horas en el juego, creo que sus palabras sí tienen algo de razón. Pero la verdad es que Elden Ring sigue siendo igual de retador que los demás juegos de la compañía, aunque es justamente su estructura de mundo abierto la que permite nuevas opciones sobre la manera en que queremos abordar cada enfrentamiento.

No es que Elden Ring se sienta más fácil o difícil que los demás juegos de FromSoftware, simplemente que ahora tenemos más opciones. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuándo te atorabas con algún jefe en otro Souls? Solamente teníamos dos opciones: la primera era insistir y ver si finalmente podíamos vencer a ese jefe con los recursos que tenemos actualmente, y la segunda era regresarse a “grindear” por más almas para subir de nivel a nuestro personaje. Bueno, pues en Elden Ring existe una tercera opción que simplemente consiste en retirarse y explorar.

Como ya te lo dije en esta reseña, FromSoftware logró hacer que el “grinding” en Elden Ring se sintiera como una parte natural de la exploración. En lugar de estar matando a los mismos enemigos una y otra vez para obtener recursos adicionales, aquí puedes ir a explorar muchas de las otras zonas del mapa para encontrar equipo que te ayude en tu aventura. En mi caso, recuerdo haber estado atorado con un jefe que lanzaba muchos ataques de fuego que eran difíciles de esquivar, e incluso si me cubría, me seguían haciendo bastante daño. Cuando decidí retirarme y explorar, no solamente me encontré con un Talismán que me daba protección adicional en contra del fuego, sino que también me encontré con un escudo nuevecito. Con estas dos cosas, ese jefe ya no me dio problemas y pude vencerlo con mayor facilidad.

Por supuesto, quienes vengan buscando un reto a Elden Ring no saldrán decepcionados, y realmente tú defines qué tan fácil o difícil quieres que sea la experiencia. ¿Prefieres adentrarte en los niveles más difíciles del juego desde un inicio y ver cómo le haces para avanzar? Adelante, puedes hacerlo. ¿O prefieres ir paso a paso y seguir la ruta sugerida que Elden Ring te propone? También es viable. No importa qué ruta elijas, Elden Ring se sigue sintiéndose como un juego diseñado por FromSoftware, lo cual podría ser algo positivo o negativo dependiendo de cada jugador.

Ahora bien, también es posible invocar a otros jugadores del mundo real para que te ayuden en caso de que estés atorado en alguna parte, pero en esta ocasión, esta opción es mucho menos viable por el tema de la exploración. Al menos en mi caso, yo sí prefería salir a explorar y ver qué me encontraba, en lugar de buscar algún otro jugador que me ayudará. Digo, los servidores del juego apenas se activaron hace unos cuantos días, así que tampoco es como que pudiera haberme aprovechado tanto de esta función.

En conclusión, Elden Ring sigue siendo un título bastante retador, pero sí hay más opciones que, como jugador, definitivamente te facilitarán la vida. Al final del día tú decides qué tan fácil o difícil quieres que sean las cosas, pero generalmente hablando, no esperes que Elden Ring sea una experiencia más sencilla que cualquiera otra de FromSoftware.

El mejor de FromSoftware

Elden Ring no solamente es el mejor juego que FromSoftware ha lanzado hasta la fecha, sino que también es uno de los mejores juegos de mundo abierto que yo he disfrutado en años recientes. Estamos frente a un título que logra mezclar a la perfección cada uno de sus elementos, y los resultados en verdad no pudieron ser mejores.

El combate está impecable, la exploración es adictiva y gratificante, el diseño de niveles es perfecto, y la dirección de arte es simplemente magnifica. Elden Ring toma inspiración de todos los demás juegos de FromSoftware, e incorpora todas estas influencias de tal manera que los fans de Demon’s Souls, Sekiro, Bloodborne, y Dark Souls saldrán verdaderamente satisfechos. Es un producto que simplemente funciona.

Incluso con más opciones de accesibilidad, Elden Ring sigue ofreciendo una experiencia sumamente retadora que pondrá a prueba no solamente tus habilidades como jugador, sino también tu paciencia. Al final del día, tenemos un juego que destaca en absolutamente todo lo que hace y que nos demuestra que, por más refinada que esté cualquier fórmula, siempre existe un camino para mejorarla todavía más.