Spider-Man: No Way Home sigue dando mucho de qué hablar. Después de más de dos meses en las salas de cine, Sony por fin ha confirmado cuándo podremos comprar esta cinta en su versión física y digital.

Para comenzar, a partir del 22 de marzo de 2022, plataformas como Vudu y iTunes tendrán a su disposición Spider-Man: No Way Home para la compra y renta digital. Seguido de esto, el 12 de abril podrás adquirir el Blu-ray en sitios como Amazon, o cualquier otra tienda física. Las pre-órdenes ya están abiertas.

Aunque los detalles del contenido adicional aún son un misterio, se habla de más de 100 minutos extras. Aquí encontramos escenas eliminadas, detrás de cámaras, entrevistas con todos los involucrados en este gran proyecto y mucho, mucho más.

Con los rumores de múltiples cameos en Dr. Strange and the Multiverse of Madness, se habla de que al menos uno de los tres arácnidos que vimos en Spider-Man: No Way Home haría acto de presencia en la siguiente película de Marvel. En temas relacionados, uno de los actores de esta película utilizó un trasero postizo. De igual forma, los escritores de Spider-Man: No Way Home hablan sobre el controversial final de la cinta.

Vía: Comicbook