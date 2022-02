Se filtran los juegos de PS+ para marzo de 2022

Como sucede cada mes, el sitio de Deal Labs ha filtrado la lista de juegos que llegarían a PlayStation Plus en marzo de 2022. En esta ocasión vemos una alineación bastante interesante, pero que tal vez no sea del agrado de todos los jugadores.

En esta ocasión se habla de Ghostrunner, Ghost of Tsushima: Legends y Team Sonic Racing. A diferencia de previos reportes, esta nueva filtración no es como las anteriores, las cuales son explícitas en sus afirmaciones. Esta vez, la fuente ha revelado esta información a través de una teaser indirecto. Sin embargo, considerando que el último miércoles de cada mes se proporciona esta información oficial, solo es cuestión de horas de tener una confirmación.

Team Sonic Racing fue lanzado en 2019 y es la entrega más reciente en la serie de juegos de carreras de Sonic, el cual decepcionó a más de un fan de este spin-off. Ghost of Tsushima: Legends es el apartado multiplayer del título de Sucker Punch, el cual ya se vende por separado. Por último, Ghostrunner es una experiencia de acción para un solo jugador, la cual ha cautivado a más de uno.

En temas relacionados, cientos de juegos tienen grandes descuentos en la PlayStation Store. De igual forma, un abogado acusa a PlayStation de publicidad engañosa con Horizon Forbidden West.

Nota del Editor:

En esta ocasión, la lista luce interesante. PS Plus de marzo no ofrecería una selección bastante interesante. Aunque no está al nivel de previos meses excepcionales, pero aquí hay calidad, principalmente con Ghostrunner y Ghost of Tushima: Legends.

Vía: Deal Labs