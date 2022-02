La PlayStation Store es una tienda digital que constantemente entra en periodos de ofertas, y el día de hoy no es la excepción. En esta ocasión, la promoción conocida como El Planeta de los Descuentos ha comenzado, y tienes hasta principios del siguiente mes para obtener cientos de juegos con hasta un 70% de descuento.

El Planeta de los Descuentos comenzó el día de hoy, 16 de febrero, y tienes hasta el próximo 2 de marzo para comprar juegos como Cyberpunk 2077, GTA: The Trilogy, The Witcher III, y muchos más, con un descuento que no te puedes perder. A continuación puedes checar algunas de las ofertas más atractivas:

–Demon’s Souls – De $69.99 dólares a $48.89 dólares.

–Resident Evil Village – De $59.99 dólares a $29.99 dólares.

–Cyberpunk 2077 – De $49.99 dólares a $24.99 dólares.

–The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – De $49.99 dólares a $9.99 dólares.

–Hitman III – De $59.99 dólares a $23.99 dólares.

–Hot Wheels Unleashed– De $49.99 dólares a $29.99 dólares.

–Mortal Kombat 11 Ultimate – De $59.99 dólares a $14.99 dólares.

–Cuphead – De $19.99 dólares a $14.99 dólares.

–Ruined King: A League of Legends Story – De $29.99 dólares a $22.49 dólares.

–The Nioh Collection – De $69.99 dólares a $39.89 dólares.

Te recordamos que este periodo de ofertas termina el próximo 2 de marzo. Puedes conocer la lista completa de descuentos aquí. En temas relacionados, así luce la nueva animación de PlayStation Studios. De igual forma, Sony plantará un árbol cada vez que alguien complete un trofeo en específico de Horizon Forbidden West.

Vía: PlayStation