El día de ayer se reveló que las tiendas digitales del Wii U y Nintendo 3DS llegarán a su definitivo el próximo mes de marzo de 2023. Aunque esto significa que será imposible descargar cientos de juegos, no todo está perdido. Por medio de un comunicado en la cuenta oficial de Japón, Pokémon Bank confirmó que dejará de lado su suscripción, y se convertirá en una aplicación gratuita en marzo de 2023.

Pokémon Bank es una aplicación que te permite guardar hasta tres mil criaturas de bolsillo en la nube, y se puede conectar con todos los juegos de la serie en 3DS, así como Pokémon Home en Switch y móviles. Una vez que las tiendas digitales del Wii U y 3DS lleguen a su fin, ya no tendrás que pagar para acceder a este servicio. Sin embargo, esto solo aplica para aquellos que tienen descargada esta aplicación, ya que será imposible hacer esto en marzo de 2023.

Pese a que esto suena como una respuesta positiva, el comunicado oficial ha señalado que eventualmente este servicio también llegará a su fin, aunque The Pokémon Company aún no ha determinado cuándo es que esto sucederá. De igual forma, por el momento esta información proviene de la cuenta japonesa, y actualmente no hay una respuesta similar en occidente, pero esto podría cambiar en cualquier momento.

En temas relacionados, puedes conocer más sobre el cierre de la eShop del Wii U y 3DS aquí. De igual forma, Nintendo no tiene planes de ofrecer algún servicio de juegos clásicos más allá del Switch Online.

Nota del Editor:

El cierre de la eShop en Wii U y 3DS es algo muy triste, ya que volverá inaccesible ciertas experiencias digitales para muchos jugadores. Al menos aplicaciones como Pokémon Bank estarán con vida por más tiempo, esperemos que más noticias se den en los próximos días.

Vía: Kotaku