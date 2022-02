El año pasado se reveló que para actualizar ciertos juegos de PS4 a PS5, como Gran Turismo 7 y God of War Ragnarok, los usuarios tendrán que pagar $10 dólares adicionales. Todo esto comenzó porque este proceso causó una controversia con Horizon Forbidden West. Aunque el nuevo trabajo de Guerrilla Games se puede mejorar sin pagar este extra, un abogado ha notado que aún así esta secuela tiene un precio de $69.99 dólares en la nueva consola, y está acusando a Sony de aprovecharse de los jugadores.

Actualmente, comprar Horizon Forbidden West en PS4 sale en $59.99 dólares, pero el precio aumenta $10 dólares en PS5, esto pese a que la actualización entre generaciones es gratuita. De esta forma, Richard Hoeg, abogado de Hoeg Law, ha acusado a Sony de publicidad engañosa en este apartado, ya que la mejora no se anuncia adecuadamente. Esto fue lo que comentó:

Folks leapt on me for my Tweet on this a week ago, but there is no defending this kind of business model from the Sony PlayStation folks. They appear to be deliberately confusing the price point in an effort to "steal" $10 dollars from the uninformed. Duplicity and greed. https://t.co/G7OoRzGf2U pic.twitter.com/oSurdmIJOy

— Richard Hoeg (@HoegLaw) February 14, 2022