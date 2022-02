The Boys tendrá un spin-off animado

Después del éxito de Invencible, Amazon regresa al mundo animado, y nos entregará una serie spin-off de The Boys, conocida como Diabolical. Además de proporcionar el primer tráiler, el cual deja en claro la brutalidad que veremos, también se ha revelado la fecha de estreno.

The Boy: Diabolical es una serie animada de ocho episodios, cada uno con una duración entre 12 y 14 minutos, en donde conoceremos más sobre algunos personajes clásicos de los cómics, entre ellos, Hughie Campbell, con la voz de Simon Pegg, algo que los fans habían estado esperando desde hace tiempo.

Como pudieron ver, The Boy: Diabolical combina varios estilos de animación, y no tiene miedo de ser tan sangriento y brutal como la serie live action. De igual forma, se espera que este show se estrene en Amazon Prime Video el próximo 4 de marzo de 2022. En temas relacionados, aquí puedes checar la fecha de estreno de la tercera temporada de The Boys.

Vía: Amazon