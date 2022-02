No es secreto que Battlefield 2042 simplemente no fue el juego que muchos esperaban. Si bien EA ya ha aceptado que el desempeño de este título no cumplió con sus expectativas, un nuevo reporte ha señalado que la compañía culpa al motor del juego, la pandemia, y a Halo Infinite por la mala recepción.

De acuerdo con un reporte por parte de Xfire, Laura Miele, directora de estudios de EA, tuvo una junta con varios ejecutivos de esta compañía, en donde se habló sobre el estado de Battlefield 2042. Entre lo que se mencionó, se habla sobre cómo la pandemia y trabajar desde casa afectaron la calidad del juego. Junto a esto, se comentó que Frostbite, el motor de esta empresa, ya está viejo, y necesitaron rehacer varias partes del juego. Por último, se ha señalado que lanzar este título cerca de Halo Infinite, el cual estaba más pulido, afectó la recepción del público. Esto fue lo que comentó:

“Toda la tecnología nueva, era básicamente un motor nuevo. Ellos regresaron. La versión de Frostbite en la que estaban era tan antigua que tuvieron que volver y actualizarla. Así que básicamente estaban poniendo el juego en un nuevo motor. Sumen toda esta nueva innovación, toda esta ambición para el nuevo proyecto, y luego agreguen una pandemia global a la mitad del proyecto, donde los equipos del juego tuvieron que trabajar desde casa, terminamos con más variables nuevas en el desarrollo que nosotros no esperábamos. Que [Battlefield 2042 y Halo Infinite] tuvieran un lanzamiento cercano no ha sido favorable, ya que Halo: Infinite fue un título muy pulido mientras que Battlefield 2042 contenía muchos errores y no estaba tan bien terminado”.

Aunque DICE ha trabajado para mejorar la experiencia desde el lanzamiento del juego, la percepción del público ya no es la misma, y muchos fans han dejado de lado a Battlefield 2042 para enfocarse en Halo Infinite, u otro FPS. En temas relacionados, la primera temporada de este juego se ha retrasado. De igual forma, ha iniciado una campaña para que EA permita la devolución de este juego.

Nota del Editor:

Es triste ver que una serie tan importante para los FPS como lo es Battlefield, tuviera una recepción tan mala, y parece que nada salvará a la nueva entrega. Lo único que pueden hacer EA y DICE es aprender de sus errores, y no culpar a otros juegos por su fracaso.

Vía: Xfire