No es ningún secreto que Battlefield 2042 terminó siendo una enorme decepción no solamente para la comunidad, sino también para sus responsables. EA incluso admitió que el juego no había cumplido con sus expectativas, y empezaron a surgir los rumores de que Battlefield 2042 podría convertirse en una experiencia free-to-play. Independientemente de todo esto, los fans no están nada contentos y han lanzado una petición para que se les permita devolver este shooter en cualquiera de sus plataformas.

Mediante la plataforma de Change.org, más de 160 mil usuarios ya votaron para que EA les permita hacer devoluciones de Battlefield 2042 independientemente de la plataforma. De acuerdo con el autor de esta petición, “el lanzamiento de Battlefield 2042 por parte de EA fue una burla para todos los que pagaron su precio de $70 dólares debido a la falsa publicidad de la compañía. Battlefield 2042 le ha costado a los clientes millones de dólares en daños y ha hecho enojar a miles de clientes en todo el mundo.”

Actualmente, EA no ha respondido a esta petición y probablemente nunca vayan a hacerlo. En todo caso, si el título llegase a convertirse en una experiencia free-to-play, seguramente que quienes pagaron por él recibirán algún tipo de bonificación dentro del juego, pero no esperes que EA vaya a devolverte tu dinero.

Nota del editor: Es una lástima lo que pasó con Battlefield 2042, ya que el juego ciertamente tenía potencial para ser una gran experiencia de disparos. El juego no está tan mal como lo pintan en internet, pero definitivamente se quedó corto en cuanto a las expectativas de la comunidad.

