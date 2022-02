Review – Horizon Forbidden West

Mejorando lo casi inmejorable

El camino de Guerrilla Games como parte de los PlayStation Studios ha sido sumamente interesante. Luego de generarse cierta reputación con lo que fue su trabajo con la serie de Killzone, el estudio holandés se ha ganado un importante estatus no solo en las filas de su propia familia, sino en general dentro del medio, esto gracias a las enormes aportaciones tecnológicas de su impresionante motor gráfico, DECIMA, y claro, a la manera en la que expandió el concepto de juego de mundo abierto apegado a la narrativa con lo que fue el sensacional, Horizon Zero Dawn. Los logros de dicho título de 2017 son incontables, pues tanto a nivel técnico, de gameplay y claro, al momento de contar una gran historia en un enorme escenario explorable, se alcanzaron objetivos sumamente importantes de los cuales hay mucho qué analizar pero más importante aún, que no dejaron demasiado espacio para mejoras sustanciales. Pues bien, el antes mencionado estudio encontró la forma de llevar más allá los fundamentos de su último juego, esto para entregar una secuela en toda la extensión de la palabra que en efecto, supera en todos los departamentos a su antecesor. Bienvenido a la reseña de Horizon Forbidden West.

El dicho de “si no está roto, no lo arregles” puede ser un arma de doble filo. En efecto, éste podría aplicar por completo a lo que se hizo con Horizon Zero Dawn, juego que si bien, tenía algunas asperezas en la parte de su exploración, la realidad es que entregaba una experiencia brutalmente sólida a la que hasta la fecha, cuesta trabajo encontrarle defectos de consideración. A pesar de lo anterior, la gente de Guerrilla Games entendió que si quería entregar una secuela digna de su aclamado título, debía de encontrar áreas de mejora y sobre todo de expansión que si bien, no tocaran los cimientos de la serie, sí la llevaran a un nuevo nivel en más de un apartado. Horizon Forbidden West es un juego que además de verse y sobre todo escucharse impresionantemente bien, es uno que amplía fuertemente la libertad que se nos da como jugadores de explorar un mundo abierto y de paso, refina cosas como el ya muy bien logrado combate, al mismo tiempo que no pierde de vista la fuerte importancia de su narrativa, haciendo que el relato de Aloy tome nuevos bríos y no te suelte en ningún momento. Prepárate para un viaje lleno de grandes y muy memorables momentos.

La salvadora de Meridian

Lo bonito de la ciencia ficción es que es un género que se puede hacer hacia cualquier lado y que en realidad, alienta a que la imaginación de cualquier autor busque nuevos horizontes. En 2017, la gente de Guerrilla Games decidió presentar un nuevo concepto que llamaba “post post apocalíptico”; es decir, se nos contaba una historia en un futuro tan distante luego del fin del mundo, que el argumento giraba alrededor de la recuperación de la propia tierra y cómo es que la humanidad se transformó por completo. El sabor y vida de los hechos que se relatan en Horizon Zero Dawn, son elementos verdaderamente especiales y que uno ve todos los días dentro del medio, con todo y que al final, la aventura de Aloy sigue el ya probado y siempre querido “camino del héroe”.

Alrededor de seis meses han pasado desde que Aloy se convirtió en la salvadora de Meridian, frenando al proyecto HADES y todos los planes de Sylens para causar una nueva extinción a nivel global; sin embargo y justo como el final de Horizon Zero Dawn nos sugirió, la amenaza fue retrasada pero no detenida del todo. Una extraña materia conocida como Red Blight, se está esparciendo por el mundo, generando que la biosfera entera entre en un colapso y por consiguiente, ponga en el horizonte la enorme posibilidad de una nueva extinción masiva.

Antes de pasar a contarte más sobre el increíble relato de Horizon Forbidden West, me parece que es importante quitar de la mesa la pregunta de “¿tengo que haber jugado Horizon Zero Dawn para entender la historia de la nueva aventura de Aloy?”. Acá la respuesta es un rotundo sí. A pesar de que el nuevo juego de Guerrilla se puede sostener por sí solo en términos narrativos, y que al inicio de la experiencia se nos da un rápido resumen de lo que pasó en el título anterior, éste nuevo está completamente pensado como una secuela, dando por hecho que ya pasaste por toda la historia que nos cuenta los orígenes de la heroína de cabello rojo. Mi muy amplia recomendación es que sí juegues Zero Dawn antes de brincar a Forbbiden West.

Al ver que la única posible manera de frenar la expansión del Red Blight es a través de GAIA, Aloy inicia una búsqueda sin precedentes para dar con el paradero de la inteligencia artificial que podría tener la respuesta para restaurar la biosfera del planeta entero. Luego de cierto hecho que mejor no te revelaré durante el primer par de horas de juego, la protagonista se entera de que su única esperanza está ubicada en el lejano oeste, una tierra prohibida que es habitada por varias de las tribus, y por supuesto máquinas, más peligrosas del mundo. Al no tener más opción, nos embarcamos en esta nueva aventura para conocer nuestro verdadero destino.

Pero bueno, ¿cómo es el desarrollo de toda esta historia? Te podría decir que es uno de los mejores relatos de ciencia ficción que me haya tocado experimentar dentro de un videojuego. La manera en la que Guerrilla amplió el lore de esta ahora franquicia es verdaderamente impresionante. Casi a cada momento se te hace una muy importante revelación que le va dando forma a un todo lleno de matices. La política no podía faltar y las facciones que conocemos en el oeste, son considerablemente más complejas, pues dentro de ellas hay más facciones a la vez, cada una con sus propios intereses y preocupaciones. Importante mencionar el gran trabajo que se hizo para que en cada quest, sin importar si es que forma parte o no de la línea principal, se te diera un nuevo pedazo de información que va haciendo que toda la narrativa en general se sienta más consistente.

Por supuesto, Aloy funge como eje central de toda la experiencia y a lo largo de la aventura, vamos viendo una importante transformación de su personalidad. Además, es importante mencionar que ella no es la misma que era antes del final de Zero Dawn. En Forbbiden West, el nombre de Aloy se ha convertido en leyenda. La salvadora de Meridian no es más una desterrada que solía ser discriminada por todos. No, ahora es una famosa guerrera que impone respeto y hasta miedo. Algo que me impresionó mucho es que en más de un side quest, se te pone en una complicada decisión de elegir un bando, lo cual, puede resultar en la muerte permanente de un personaje que evidentemente, afecta directamente a ciertos arcos históricos dentro de Horizon Forbidden West.

Me encantaría poder contarte mucho más de lo que sucede durante Horizon Forbidden West a nivel de historia, sobre todo durante sus conclusión, uno que indudablemente dará mucho de qué hablar por la forma en la que es presentado. Lo que sí te puedo decir es que te espera una auténtica montaña rusa de emociones y muchas, pero muchas sorpresas, llenas de grandes momentos y personajes memorables tanto nuevos, como viejos conocidos. Por cierto, los créditos del juego estaban rodando frente a mi luego de casi 50 horas de juego, sin embargo, calculo que si te vas directo por la historia principal, te tomará alrededor de 25 horas terminar, asunto que para nada recomiendo, pues como ya te lo adelantaba, las actividades que podríamos considerar secundarias, también tienen mucho qué aportar a la narrativa general del juego.

Máquina afinada

Creo que más allá de su original concepto de ciencia ficción, gráficas, historia, música o incluso su mundo abierto, la verdadera razón por la que Horizon Zero Dawn brilló de manera intensa y se ganó a propios y extraños en su momento, más bien tuvo que ver con lo fresco que se sentía su sistema de combate y el balance que presentaba entre éste, y el uso de elaborados puzzles en algunas de sus secciones. Los encuentros con devastadoras máquinas eran dramáticos y sumamente espectaculares, al punto de que llegaban a verse como cinemáticas que seguían un guión cuando en realidad, eran gameplay puro. Pues bien, partiendo de todos esos sensacionales fundamentos, Horizon Forbidden West llega para refinar aún más la jugabilidad de su antecesor, presentando un título brutalmente adictivo que ningún punto pierde ritmo ni consistencia.

El combate dentro de Horizon Forbidden West podría ser separado en dos pilares principales. Por un lado tenemos toda la acción con el arco y demás armas que lanzan algún tipo de proyectil, y por el otro está el tema del combate melee, esto claro, con ambos coincidiendo en más de una ocasión. Como ya te lo comentaba, la nueva aventura de Aloy se para en lo que su antecesor ya había construido de tan buena forma, esto claro, para agregarle un par de nuevas ideas y mejoras que convierten a esta parte del juego en una que es brutalmente emocionante y sumamente disfrutable.

Comenzando con el arsenal que ahora Aloy tiene a su disposición, te cuento que viejos conocidos como su arco de cazadora, arco de precisión, arco de acción rápida, lanzador de trampas y el siempre confiable, rope caster, están de regreso, algunos con variantes muy interesantes que le dan nuevos niveles de profundidad a los enfrentamientos que tenemos con las diferentes amenazas que habitan este nuevo mundo. Por supuesto, nuestra heroína tiene la oportunidad de estrenar nuevo equipo como por ejemplo, un lanzador de sierras que suele hacer estragos en unidades blindadas o las lanzas, que dentro de sus variantes hay una que luego de unos segundos de haber impactado a su objetivo, genera una fuerte explosión.

Regresando al tema de las variantes, tenemos que además de que cosas como el lanzador de trampas ahora puede generar cosas como escudos para protegernos de ataques a distancia, existen dos nuevos tipos de daño elemental. Por un lado está el plasma que dejará fuera de funcionamiento cosas como nuestro Focus y por el otro, tenemos el ácido, indudablemente el más interesante. Lo anterior lo digo porque ciertas máquinas cuentan con este tipo de ataques, los cuales, solo pueden lograr cargando tanques de ácido que pueden ser usados en su contra. Si llegas a acertar una flecha con ácido en una de estas partes, generarás una reacción en cadena que a su vez, provocará un enorme daño en nuestro enemigo.

Hablando de máquinas, te alegrará saber que Horizon Forbidden West luce una impresionante variedad de ellas, mismas que van desde modelos vistos en Zero Dawn como el Bellowback, Snapmaw, Ravager y claro, el imponente Thunderjaw, hasta especies completamente nuevas como por ejemplo el Burrower, que básicamente viene a sustituir al Watcher de Zero Dawn, el cual, tiene la posibilidad de enterrarse en el suelo para atacar por sorpresa, siendo una criatura mucho más impredecible y letal que su contraparte mencionada. Es muy importante recalcar que la gran mayoría de máquinas que vemos Forbbiden West, son completamente nuevas y que incluso las viejas, tienen variaciones muy interesantes.

Las tierras que visitamos son prohibidas por varias razones, entre las que destaca, la fuerte hostilidad que tienen las máquinas que ahí habitan. Junto con el Burrower, ahora conocemos a cosas como el Widemaw, que básicamente son violentos hipopótamos sumamente resistentes a nuestros ataques, o el Clawstrider, máquinas inspiradas en los velociraptors que suelen agredir en ataques coordinados sumamente letales. Ni qué decir del imponente Slitherfang, gigantesca cobra que no te deja respirar ni por un segundo, o el Tremortusk, gigantesco mamut que es sumamente complicado de derribar con métodos convencionales. Igualmente me gustaría mencionar al Rollerback, un armadillo gigantesco sumamente veloz y difícil de predecir. Creo que algo que todas las nuevas máquinas que vemos en Horizon Forbidden West tiene en común además de su alto nivel de agresividad, es que cada una cuenta con sus propios patrones de ataque y defensa, haciendo que cada enfrentamiento se sienta totalmente diferente al anterior. De destacar que éstas que te describo, son solo algunas de las muchas nuevas máquinas que el juego nos presenta.

Antes de pasar un poco a contarte de los cambios a nivel de combate melee que tenemos en Horizon Forbidden West, me parece que es importante resaltar un par de nuevos trucos que Aloy tiene al momento de los enfrentamientos. El primero se trata de su nueva barra de Valor, la cual, representa una serie de diferentes habilidades que vamos desbloqueando conforme subimos de nivel. Dichos poderes especiales se pueden activar una vez que al menos una de nuestras barras moradas se llena, permitiendo que por ejemplo, nuestras flechas generen mucho más daño del normal o que por ejemplo, nos podamos volver completamente invisibles por una determinada cantidad de tiempo. Cada uno de los seis distintos árboles de habilidades cuenta con su propio “poder especial”, por lo que puedes personalizar a Aloy de la manera que más se ajuste a tu tipo de juego.

De igual forma, tenemos que la interfaz de nuestro Focus fue mejorada considerablemente. Ahora, cuando estás escaneando a una máquina, puedes pasar por todas sus distintas partes usando el D-pad del control, además de que es posible resaltar cualquiera de ellas de manera individual, haciendo que atacarlas para extraerlas de la máquina en cuestión para hacer una mejora a nuestro equipo o armas, sea mucho práctico.

El combate melee fue otra de las partes de Horizon Forbidden West que más trabajo recibió. Creo que a pesar de no ser malo ni mucho menos, esta parte de Zero Dawn se llega a sentir un tanto rígida y sin mucho espacio para la creatividad, lo cual, en este nuevo título ha cambiado por completo. Además de que ahora, los movimientos de Aloy fueron aumentados y que sus animaciones se ven mucho más fluidas, haciendo que por ejemplo, los golpes con nuestra lanza se sientan mucho más viscerales, tenemos cosas como el Resonator Blast. Este nuevo poder hace que después de concretar una serie de golpes a un enemigo, nuestra lanza brille en color azul. Cuando esto pasa, te tienes que apresurar a conectar un golpe fuerte con R2 para generar una marca en el objetivo, esto para que inmediatamente, saques tu arco y dispares una flecha que generará un gran estallido, causando una enorme cantidad de daño.

Mi única queja con el combate melee de Horizon Forbidden West es que a pesar de sentirse mejor que nunca y de todos los nuevos movimientos que se le dieron a Aloy, la variedad de enemigos humanos me pareció un poco corta, sobre todo si lo comparamos con lo que se hizo con las máquinas. Por momentos sentí que todo el potencial de estos cambios y mejoras en los ataques melee de nuestra protagonista, no se pudo aprovechar del todo debido a lo poco creativos que eran los enemigos con quienes usábamos nuestros nuevos trucos.

Pasando un poco al lado del progreso y avance dentro de Horizon Forbidden West, te cuento que se mantiene mucha de la estructura que vimos en Zero Dawn, ésta con muchos tintes de RPG. Cada que ganes una batalla, completes una tarea o algún quest, Aloy ganará experiencia que eventualmente le permitirá subir de nivel, recibiendo beneficios automáticos como el aumento de su barra de salud. Además, se te otorgarán puntos de habilidad que puedes invertir en los ahora seis diferentes árboles de habilidades que cubren cada uno de los atributos de nuestro personaje, en los cuales, como ya te contaba, también es posible desbloquear los poderes especiales de Valor que te ayudarán en batalla.

Nuestros trajes y armas también pueden ser mejorados a través del uso de distintos recursos que vas juntando en el mundo por medio de unas mesas de trabajo, en donde además, puedes fabricar municiones. Hablando de municiones, te cuento que la rueda de crafting que vimos en Zero Dawn está de regreso, además, ahora es posible almacenar más plantas medicinales en una especie de bolsa secundaria que llevamos con nosotros, y de destacar que todos los excedentes de recursos que vamos recogiendo pero que ya no caben en Aloy, en automático se van a un almacén que puedes acceder en ciertas locaciones.

Como seguramente ya te diste cuenta, el combate de Horizon Forbidden West es una clara evolución de lo que vimos en Zero Dawn. A pesar de que me hubiera gustado que se tomaran mucho más riesgos con diseños más alocados de armas y claro, una mayor variedad de enemigos humanos, no podemos pasar por alto que los enfrentamientos, sobre todo con las nuevas máquinas, son más majestuosos y espectaculares que lo que habían sido en el título anterior, asunto que evidentemente, es mucho decir. Guerrilla Games entendió perfectamente en qué puntos debía mejorar lo visto en su pasada entrega y qué otros dejar básicamente intactos.

Mundo en balance

Hablar de mundos abiertos en la actualidad es todo un tema. Esta forma de diseño ha sido tan abusada que con cierta razón, más de uno prefiere evitarlo. También es innegable los progresos que se han tenido a lo largo de los años, sobre todo con lo que pasó en 2017 con el siempre legendario Breath of the Wild que curiosamente, llegó en el momento justo para eclipsar los intentos de Horizon Zero Dawn, título que si bien, nos ponía en una basta área explorable repleta de cosas por hacer, su “libertad” se sentía cuarteada por un montón de limitantes por razones propias de su diseño. Ahora, con Forbbiden West, Guerrilla Games hace nuevos esfuerzos por darnos más poder de decisión a los jugadores al momento de explorar su mundo, sin embargo, si sigue cayendo en algunas muletillas que lo frenan de ser algo más importante en este subgénero.

Creo que la mejor manera de comenzar a hablar del mundo abierto de Horizon Forbidden West es justamente tocando el tema de qué tan libre te dejan ser en esta ocasión. Lo primero que hay que decir es que estamos frente a un juego en el que su diseño de niveles presenta una estructura mucho más vertical. Con vertical nos referimos a que ahora es posible escalar la montaña más alta de estas nuevas tierras y a la vez, ir a las profundidades de un gran lago o explorar una ciudad perdida totalmente inundada. ¿Qué tanto puedes escalar ahora con Aloy? Muchísimo más que en Zero Dawn, de eso no hay duda, pero tampoco esperes que cada milímetro de cada pared del mundo abierto en el que nos encontremos, pueda ser escalada; es decir, no es como que Aloy tenga este poder de pegarse a todo como sí lo hace Link en Breath of the Wild. Las paredes que pueden ser escaladas están previamente delimitadas y diseñadas, y con el uso de nuestro Focus, podemos ver exactamente qué puntos de estas paredes pueden ser escalados.

Sumado a lo anterior y creo, es un elemento que le agrega muchísima movilidad a Horizon Forbidden West, está nuestro Shield Wing, el cual, hace las veces de glider o planeador y que en efecto, nos permite saltar desde una gran altura para volar hacia cualquier otro punto dentro del mapa. Con esta herramienta en específico, sí te puedes poner mucho más creativo, pues a diferencia de lo de la escalada, éste glider se puede abrir en el momento que quieras con el toque de un solo botón. Hablando de herramientas, Aloy ahora también cuenta con una llamada Pull Caster, la cual, es una especie de grappling hook o hookshot que en ciertos puntos específicos de los mapas, nos permite jalarnos para alcanzar nuevos puntos, además de que también, puede ser utilizado para jalar ciertos objetos o elementos que normalmente son necesarios para solucionar algunos de los múltiples puzzles que hay a lo largo de todo el mapa.

Así como el combate a distancia y cuerpo a cuerpo son pilares muy importantes del gameplay de Horizon Forbidden West, tenemos que el platforming y la propia exploración, se levantan como elementos esenciales de la experiencia. Sí, en el nuevo título de Guerrilla pasarás mucho tiempo escalando y saltando entre plataformas, haciendo que encontrar el camino correcto, sea un puzzle en sí. Me parece que en la composición de interfaz del enorme mapa que exploramos, es en donde reside el mayor problema del juego. El exceso de iconos que habitan en nuestro mapa hace que la exploración dentro del juego se vuelva demasiado sistemática. Con sistemática quiero decir que por andar persiguiendo iconos que marcan lugares de interés, el sentimiento de descubrimiento más espontáneo se reduce de manera muy importante. Es bueno tener algo de control, pero creo que en este aspecto en específico, al estudio de Amsterdam se le pasó mucho la mano.

A pesar de lo anterior, tenemos que el mundo abierto de Horizon Forbidden West es uno que está repleto de cosas por hacer y de eventos sucediendo en todo momento. Es innegable que con todo y esta estructura tan sistemática, tenemos un mundo lleno de vida. Algo que me encantó es que ahora tenemos diferentes actividades no relacionadas al combate como tal. Por ejemplo, en ciertos puntos de las múltiples ciudades que visitarás, estará alguien listo para retarte a una partida de Machine Strike, un juego de mesa de estrategia totalmente original dentro del mundo de Forbidden West. Es algo así como el Gwent de The Witcher III, siendo un juego con muchísima profundidad y las suficientes ideas para incluso, funcionar por sí solo. Cuidado, puedes pasarte una enorme cantidad de horas en esta parte del juego. De igual forma, puede que en cierto punto se te rete a una carrera de montura. Sí, a una serie de jinetes sobre máquinas se les ocurrió ver quién era el más rápido y por supuesto, Aloy está más que apuntada para el reto.

Los puzzles ambientales es otra de las cosas que más he disfrutado de Horizon Forbidden West. Además de que te toparás con ellos tanto en quests principales, como en side quests, a lo largo y ancho del mundo hay ciertas zonas de ruinas en donde para obtener una de las reliquias que guardan, tendrás que superar una serie de problemas sobre cómo abrir puertas, escalar columnas o llevar una batería de un lugar a otro. El nivel de creatividad de estos diseños es fabuloso. Otros lugares en donde verás todo esto perfectamente ilustrado es los Cauldrons. Sí, estos lugares donde nacen las máquinas están de regreso y al igual que en Zero Dawn, hacen las veces de calabozos en donde tenemos una mezcla de solución de puzzles con combate de alto nivel. Los Cauldrons de Forbidden West están mucho mejor elaborados y pensados que los de su antecesor y en efecto, son de las mejores partes de la experiencia.

Los side quest son otro de los grandes pilares del nuevo juego de los PS Studios. Queda claro que buena parte de los esfuerzos y recursos del estudio, se fueron en crear estos relatos que indudablemente tienen la calidad de los que componen a la historia principal. He quedado sumamente impresionado con cómo es que cada uno de estos quests secundarios, aporta de manera muy importante a la narrativa general del juego. Desde unos mineros que quedaron atrapados en unos túneles inundados, hasta una guerrera que quiere limpiar el nombre de su nieto, cada actividad dentro de Horizon Forbidden West tiene una historia que contar y más importante aún, destacar el gran trabajo que se hace para que en ningún momento, sientas que estás haciendo siempre lo mismo, esto a través de un gran ritmo de actividades que todo el tiempo está mezclando los tipos de combate, con platforming, solución de puzzles y claro, exploración pura.

Horizon Forbidden West es un juego con un mundo abierto tremendamente abrumador y muy sistematizado por todo loe que ofrece, pero en ningún momento se siente como algo repetitivo. Claro que tenemos los siempre usados “campamentos enemigos” que tienes que limpiar, pero incluso en este tipo de actividades, se agrega algún tipo de variante para hacer todo más disfrutable.

El clima y los ecosistemas dentro de Horizon Forbidden West son su propio tema. La variedad del juego va desde desiertos llenos de dunas en la zona de Las Vegas, hasta densas junglas y bosques, o montañas completamente nevadas. De igual forma, el clima puede pasar de un bello día soleado, a intensas tormentas de arena o lluvias torrenciales. En la parte visual todo esto es sensacional, sin embargo, me parece que es una oportunidad desperdiciada el que estos diferentes biomas y estados del tiempo no tengan ninguna clase de impacto sobre Aloy o el mundo que la rodea, y que en efecto, solo sean elementos estéticos.

Por su parte, los Tallneck están de regreso y los puzzles que representan el reto de llegar a su parte más alta, están mejor diseñados que nunca. De igual forma, tenemos una serie de nuevas actividades que podríamos considerar como menores, pero que igualmente son tremendamente divertidas como por ejemplo, encontrar puntos de interés representados por una imagen del mundo del pasado que tienes que hacer coincidir con la línea del tiempo de Aloy, o andar cazando a unos drones que andan flotando por el mundo con información privilegiada y que alcanzarlos, es casi tan complicado como escalar un Tallneck.

Las ciudades o establecimientos mayores son otro de los elementos más impresionantes de Horizon Forbidden West. A diferencia de lo que vimos en Zero Dawn, acá tenemos varios lugares con una población importante, lo cual, refleja la complejidad política de la región y de la cual ya te contaba. En estos diferentes pueblos puedes hacer cosas como cambiar la pintura del rostro de Aloy, comprar más y mejor equipo, reabastecer tus suministros, echar una reta de Machine Strike o por qué no, probar algo de la cocina local. Sí, ahora tenemos cocinas en las que puedes ordenar todo tipo de platillos exóticos que principalmente sirven para subir ciertos atributos de Aloy para ser más eficiente en batalla. Impresionante la manera tan natural en la que se mueven y cómo es que se comportan los NPCs en estas áreas.

Si luego de decenas de horas de combate en lo salvaje, aún tienes hambre de más acción, entonces te alegrará saber que estos asentamientos cuentan con sus propios retos como por ejemplo, una arena de combate cuerpo a cuerpo en la que en una serie de retos, enfrentarás a los mejores guerreros de cada clan. De igual forma, una de las principales ciudades del juego, cuenta con un estadio en el que hay retos contra máquinas, muchos de ellos para los jugadores más avanzados. Aquí incluso podrás subir tus tiempos a internet para ver qué tan bueno eres a comparación de otros jugadores.

Ya para terminar esta sección de nuestra reseña, me gustaría resaltar lo increíblemente bien logradas que están las secciones de buceo. Como ya te lo platicaba, otra parte importante de Horizon Forbidden West son sus partes bajo el agua. La manera en la que se comporta Aloy en este ambiente es simplemente fabulosa gracias a muy bien logradas animaciones y controles precisos. En más de una ocasión, tendrás que utilizar algas y el lecho marino para esconderte de máquinas acuáticas que están al acecho, pues en efecto, nuestra heroína no puede combatir mientras está en el agua. Al inicio deberás de cuidar tu nivel de oxígeno cuando te sumerges, pero habrá un momento dentro de la historia en el que obtienes un respirador para ir mucho más profundo y lejos.

El mundo abierto de Horizon Forbidden West hace muchísimos esfuerzos por hacer que la movilidad de Aloy sea considerablemente más amplia que en Zero Dawn, pero lo sistematizada que es su exploración, lo frenan de sentirse mucho más orgánico y por consiguiente, mucho más libre. Ojo, es importante mencionar que el balance que se tenía que encontrar fue muy complejo, pues estamos hablando de un juego tremendamente apegado a su narrativa y a las fantásticas historias que se nos cuentan en sus side quests. Como sea, si de algo no te tienes que preocupar en este título, es de tener cosas por hacer. Éstas brillan intensamente tanto por su cantidad, pero sobre todo, por su variedad y creatividad.

Todo el poder de DECIMA en PS5

Guerrilla Games es un estudio sumamente especial por un montón de cosas, no obstante, podemos decir que su característica más importante recae en el impresionante trabajo que se ha hecho con el desarrollo de su propio motor gráfico, uno que indudablemente sigue sorprendiendo por sus capacidades y por lo que se puede hacer con él cuando de mundo abiertos hablamos y claro, de sacarle jugo al hardware de PlayStation. DECIMA sigue siendo punta de lanza en tecnología y para prueba, la manera en la que Horizon Forbidden West se ve y se escucha corriendo en un PlayStation 5.

Prepárate para quedar verdaderamente impactado con lo logrado en términos de presentación audiovisual de Horizon Forbidden West en su versión para PS5. Constantemente me tenía que detener para corroborar detenidamente lo que mis ojos estaban apreciando, pues creo que hasta los más exigentes quedarán impactados al momento de ver en movimiento el mundo que ofrece el nuevo juego de los PlayStation Studios, luciendo un nuevo estándar para las súper producciones AAA y demostrando de lo que empiezan a ser capaces las consolas de nueva generación.

En su versión para PS5, Horizon Forbidden West ofrece dos opciones de visualización. Por un lado tenemos a la que favorece la resolución, la cual, despliega el juego en 4K nativo a 30 cuadros por segundo sumamente estables y sorprendentemente fluidos, simplemente no recuerdo algún punto en el que haya notado una caída de rendimiento. Sobra decir que la calidad de imagen es simplemente sublime. Por el otro lado tenemos la opción de rendimiento, la cual, te permite jugar a 60 cuadros por segundo igualmente sumamente estables, pero claro, sacrificando un poco la resolución. Aún no tenemos datos concretos, pero claramente cae por debajo del 4K cuando estás en esta opción. De manera impresionante, la calidad de imagen o poping de objetos no se ve tan afectada como en otros juegos cuando le das prioridad al framerate. En mi caso, jugué casi toda la aventura favoreciendo a la resolución y calidad de imagen, pero al final, este asunto se reduce a cuestión de gustos, pues ambas opciones son geniales.

Para el momento de esta reseña no tenemos datos duros sobre el rendimiento de las versiones de PS4 y PS4 Pro, pero de acuerdo con lo dicho por el estudio y lo que se mostró hace un par de semanas, serán versiones sumamente competentes que seguramente llevarán a las consolas de pasada generación a sus límites. Creo que si tienes planeado jugar en cualquiera de estos dos hardware, no tienes nada de qué preocuparte.

El audio es otro de los asuntos que más impresiona de la experiencia de Horizon Forbidden West. La aplicación de la mezcla de sonido en tres dimensiones de la que es capaz el PS5, se aprecia en cada rincón del juego, sobre todo si estás jugando con un buen equipo de sonido o con los Pulse 3D de Sony. Es súper envolvente estar recorriendo un denso bosque y escuchar a lo lejos un río corriendo, que una tormenta se acerca o que una manada de máquinas te acecha. De igual forma, todos los efectos de sonido cuando estás en batalla como por ejemplo, los impactos de tus flechas sobre puntos débiles de una máquina, retumban mejor que nunca y te dan un sentimiento de poder complicado de describir.

De igual forma, la animación que luce Horizon Forbidden West te dejará con la boca abierta, sobre todo con cómo es que se expresan los rostros de los personajes. Es impresionante la manera en la que te transmiten toda clase de sentimientos con el movimiento de sus ojos o gesticulaciones de sus caras. De resaltar lo limpio y natural que es el movimiento del cabello de Aloy y la forma en la que la guerrera se mueve al momento de escalar. Para rematar, tenemos un dirección de arte de alarido, pues como te decía, el juego nos presenta una enorme variedad de biomas, así como nuevas tribus y toda clase de NPCs. Sobra decir que el diseño de las nuevas máquinas está completamente a la altura de lo que estábamos esperando y sin arruinarte nada, te aseguró que darás un grito de emoción cuando conozcas a las más imponentes de ellas.

¿Bugs o glitches? Este siempre es un tema cuando hablamos de juegos en medio de un mundo abierto masivo, y al menos la versión que jugamos para esta reseña de Horizon Forbidden West, no está limpia de ellos. Tranquilo, los problemas que me encontré fueron bastante básicos y poco importantes, y variaron en cosas como que los assets de cierto lugar decidieron no cargar, o que de pronto el movimiento ocular de Aloy o de algún otro personaje perdieran sentido. Como te digo, mis casi 50 horas que llevo con el juego hasta el momento, han sido en su gran mayoría bastante limpias y libres de los problemas técnicos que suelen aquejar a este tipo de títulos.

Jugar Horizon Forbidden West en PS5 ha sido toda una experiencia, la cual, me deja pensando en la clase de locuras que vamos a ver cuando la generación actual de consolas esté mucho más madura. Por cierto, la integración del Dualsense en el juego es total, es decir, la vibración háptica está presente en todo momento y te permite sentir cosas como el fuerte impacto de una máquina, hasta elementos sutiles como el soplar del viento cuando estás planeando o el follaje de la flora que te rodea y sí, los gatillos generan distintas resistencias dependiendo de qué tipo de arma estés utilizando.

Fuerte candidato a GOTY

Las súper producciones AAA han tomado distintos tonos dentro del medio. Indudablemente, PlayStation y sus estudios fungen como punta de lanza en este ámbito, poniendo todos sus esfuerzos en presentar impresionantes experiencias cinemáticas que de igual forma, buscan llevar nuevas ideas de gameplay e interacción a la práctica. Horizon Forbidden West es un juego indudablemente parte de todos estos fundamentos y a la vez, intenta hacer que el género y subgénero al que pertenece, encuentren nuevas fronteras, lográndolo en algunas ocasiones y en otras, teniendo que hacer sacrificios mayormente por el compromiso que tiene con cosas como su compleja narrativa y muy elaborado guión.

Partiendo de todos los impresionante logros de Zero Dawn, Horizon Forbidden West se siente como una evolución natural de la fórmula, presentando un sofisticado sistema de combate, impresionante variedad de enemigos, cientos de actividades por hacer, una apasionante historia que brilla por su lore y personajes, apartado visual de verdadera siguiente generación y un mundo muchísimo más explorable y libre que el de su antecesor, mismo que por ciertos compromisos de diseño, tal vez hace que la exploración sea más sistemática de lo que nos habría gustado. Como sea, Guerrilla Games está entregando un juego a la altura de las enormes expectativas que se tenían y por consiguiente, a un claro candidato a convertirse en Juego del Año.