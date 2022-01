Originalmente, Horizon Forbidden West iba a llegar a nuestras manos a finales de 2021. Sin embargo, el juego fue retrasado hasta febrero de este año. Si estabas preocupado por si esto volvería a pasar, puedes estar tranquilo. Guerrilla Games ha revelado que el desarrollo principal de este título ha llegado a su fin, es decir, han entrado en la fase gold.

Así es, en estos momentos todo lo que tiene que ver con el desarrollo principal de Horizon Forbidden West ha concluido. Todo lo que resta es trabajar en el parche de día uno, así como en algunos detalles que aseguren que este título llegará en un buen estado el próximo mes.

We have some exciting news for your all: Horizon Forbidden West has gone GOLD! ✨#HorizonForbiddenWest #RiseAboveOurRuin pic.twitter.com/oRHDtDlxTI

— Guerrilla (@Guerrilla) January 27, 2022