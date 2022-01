Si bien la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft fue un evento histórico, a los fans les interesa más saber qué sucederá con sus series favoritas. Sin una nueva edición de BlizzCon planeada para el futuro, el director de Blizzard ha señalado que en las próximas semanas tendremos nueva información sobre las propiedades de este estudio.

Por medio de Twitter, Mike Ybarra, jefe de Blizzard, señaló que en las próximas semanas tendremos más información sobre el futuro de Overwatch, Diablo y World of Warcraft, algo que seguramente alegrará a los fans de estas series. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Blizzard is a big studio and we have talented and growing teams supporting live games as well. Over the coming weeks, you'll be hearing more on that from Warcraft and Overwatch. Diablo will follow. Stay tuned!

— Mike Ybarra (@Qwik) January 25, 2022