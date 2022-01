El día de ayer, PlayStation reveló la lista de juegos que llegarán a PS Plus en febrero. Ahora es el turno de Xbox de hacer lo mismo con Games With Gold y, similar a su competidor, es probable que la selección de esta ocasión decepcione a más de una persona.

A lo largo del próximo mes de febrero, los usuarios que tengan una cuenta activa de Xbox Games With Gold, o Game Pass Ultimate, podrán redimir de forma gratuita los siguientes cuatro títulos:

–Broken Sword 5: The Serpent’s Curse: Disponible del 1 al 28 de febrero

–Aerial_Knight’s Never Yield: Disponible del 16 de febrero al 15 de marzo

–Hydrophobia: Disponible del 1 al 15 de febrero

–Band of Bugs: Disponible del 16 al 28 de febrero

Los primeros dos, Broken Sword 5: The Serpent’s Curse y Aerial_Knight’s Never Yield, son juegos de Xbox One, mientras que Hydrophobia y Band of Bugs son títulos de Xbox 360. Te recordamos que cualquiera con un One o Series X|S podrá disfrutar de estas cuatro experiencias gracias a la retrocompatibilidad.

En temas relacionados, estos son los juegos de PlayStation Plus para febrero. De igual forma, ejecutivo de Xbox responde a las críticas que recibió por su foto con Crash.

Nota del Editor:

Xbox Games With Gold ha dejado de ofrecer grandes títulos desde hace tiempo, así que esta selección no debería ser una gran sorpresa. Sin embargo, esto le da la oportunidad a los usuarios de experimentar una serie de juegos que de otra forma quizás no hubieran probado. Sin embargo, está claro que el énfasis está en Game Pass.

Vía: Xbox