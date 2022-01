Éstos son los juegos de PS+ para febrero de 2022

Febrero está a solo unos días de distancia. Como ya es una costumbre, el día de hoy, PlayStation ha revelado la lista de juegos que estarán disponibles en PS+ a lo largo del próximo mes. En esta ocasión, la lista no es tan fuerte como a muchos nos gustaría.

Antes que nada, te recordamos que tienes hasta el próximo 31 de enero para descargar Persona 5 Strikers, Dirt 5 y Deep Rock Galactic gratuitamente. Respecto a los juegos del próximo mes, entre el 1 y 28 de febrero de 2022, tendrás la oportunidad de obtener:

–UFC 4 (PS4)

–Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PS4)

–Planet Coaster: Console Edition (PS5)

De esta lista, el juego que más sobresale es Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure, ya que este título es la inspiración de Tiny Tina’s Wonderlands, el spin-off de Borderlands que llegará a consolas y PC el próximo mes de marzo.

Recuerda, tienes entre el 1 y 28 de febrero para obtener alguno de los tres títulos previamente mencionados. En temas relacionados, el director de Horizon Forbidden West habla sobre la duración del juego. De igual forma, los juegos de Call of Duty seguirán llegando a consolas de PlayStation hasta, por lo menos, 2023.

Nota del Editor:

Enero de 2022 fue un gran mes para PS+, con Persona 5 Strikes incluido. Sin embargo, parece que el 2022 avanza de una forma algo lenta. Si bien los títulos de febrero son interesantes, con Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure y Planet Coaster: Console Edition siendo los más llamativos, no hay algo que de verdad atraiga a los jugadores como en meses pasados.

Vía: PlayStation