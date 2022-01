Surge nuevo gameplay de Star Wars 1313

Han pasado casi nueve años desde que Star Wars 1313 fue cancelado. Aunque dicen que el tiempo cura cualquier herida, parece que este fue un golpe del que aún no nos recuperamos. De esta forma, recientemente se reveló un nuevo gameplay del título que iba a ser protagonizado por Boba Fett.

Recientemente, el canal de YouTube conocido como The Vault, compartió un par de clips de Star Wars 1313, en donde podemos ver a Boba Fett caminar por las calles de Coruscant, así como un pequeño enfrentamiento entre el cazarrecompensas y sus enemigos.

Aunque algunos de los elementos visuales presentan varios errores, la acción deja en claro que esta experiencia bien pudo competir contra Uncharted en este apartado. Originalmente mostrado durante el E3 de 2012, Star Wars 1313 nos iba a presentar a una cazarrecompensas completando una serie de trabajos a lo largo de este universo.

Sin embargo, el jugador rápidamente se hubiera topado con Boba Fett, quien iba a matar a nuestro protagonista, y durante el resto del juego controlaríamos a este cazarrecompensas. La historia se pensaba desarrollar durante los eventos de The Revenge of the Sith y A New Hope, en donde hubiéramos visto la formación del Boba Fett que conocemos hoy en día.

Con el éxito de series como The Mandalorian y The Book of Boba Fett, quizás en un futuro veamos al sucesor de Star Wars 1313, especialmente considerando que el contrato de exclusividad entre Disney y EA llegará a su fin el próximo año. En temas relacionados, Respawn ya está trabajando en tres nuevos juegos de Star Wars. De igual forma, parece que Battlefront III ya fue cancelado.

Nota del Editor:

Es una verdadera lástima que Star Wars 1313 fuera cancelado. Sin embargo, la idea de crear un juego con elementos de Uncharted en este universo aún es viable. Aunque parece que por el momento este no es un plan para Lucasfilm, esto bien podría cambiar en un futuro.

Vía: The Vault