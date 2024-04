Logran correr GTA V en el Nintendo Switch

Parece que ya estamos cruzando por el último año de Nintendo Switch, pero mientras eso pasa, hay muchos juegos que se están lanzando para goce de los usuarios, uno de los que llegó por sorpresa fue ni más ni menos que Read Dead Redemption, mismo que se pensaba no podría correr en la consola. Con eso en mente, más usuarios están pidiendo otros proyectos de Rockstar Games, incluyendo claramente a su franquicia más popular.

Para quien no lo tenga en mente, hace algunos meses se ha filtrado el código de desarrollo de GTA V, y los usuarios lo han tomado para fijarse en cómo se elaboraron ciertas técnicas de desarrollo y hasta con las físicas manejadas con los autos en la última entrega canónica. Eso ha hecho que quieran dar un paso más allá, e hicieron un mod del título para poder adaptarse a Nintendo Switch, y para sorpresa, lo consiguieron sin muchas complicaciones de por medio.

Acá lo puedes ver:

Obviously you want to at least see how far we got…

(the recording is not as smooth when compared to hardware video output) pic.twitter.com/y0oSRterbD

— Superstar South (@SuperstarS31668) April 17, 2024