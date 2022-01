EA anuncia tres nuevos juegos de Star Wars

Como sabrán, el próximo año terminará el contrato de exclusividad entre EA y Lucasfilms. Esto significa que más compañías tendrán la oportunidad de hacer juegos de Star Wars. Actualmente ya tenemos un vistazo de este futuro, con proyectos por parte de Ubisoft y Quantic Dream. Sin embargo, esto no significa que EA abandonará esta galaxia, todo lo contrario. De esta forma, se han anunciado tres nuevos proyectos de Star Wars a cargo de Respawn.

Por medio de un comunicado, EA ha confirmado que tres proyectos de Star Wars a cargo de Respawn Entertainment, responsables por Titanfall y Apex Legends, ya están en desarrollo. El primero de estos es la secuela del aclamado Star Wars Jedi: Fallen Order. Aunque por el momento no hay mucha información sobre este título, reportes han señalado que una revelación completa se llevaría a cabo en el verano de este año, seguido de un lanzamiento en algún punto de 2023.

Junto a esto, Peter Hirschmann, director de juego en Respawn, estará a cargo del primer FPS de Star Wars desarrollado por este estudio. Por último, un juego de estrategia basado en esta galaxia muy, muy lejana, ya está en desarrollo. Este proyecto será desarrollado por Bit Reactor, dirigido por Greg Foerstch, veterano de la industria, mientras que Respawn serán los productores.

Esto fue lo que comentó Douglas Reilly, vicepresidente de Lucasfilm Games, al respecto:

“Estamos entusiasmados de continuar trabajando con los desarrolladores de gran talento en Respawn. Han demostrado excelencia al contar historias épicas de Star Wars junto con la mejor jugabilidad de su clase en diferentes géneros y esperamos traer más experiencias increíbles a la galaxia muy, muy lejana”

Por su parte, Vince Zampella, director y fundador de Respawn, está emocionado por el futuro de esta relación:

“Somos grandes fanáticos de Star Wars aquí en Respawn y estamos encantados de trabajar con Lucasfilm Games en nuevos títulos que hemos querido hacer durante años. Si quieres hacer grandes juegos de Star Wars, deberías unirte a nosotros en nuestro viaje”.

Sin duda alguna, grandes noticias para los fans de Star Wars. Aunque títulos como Battlefront I y II fueron controversiales, Jedi: Fallen Order fue todo un éxito, y el estudio ha demostrado tener un gran potencial en el pasado. Solo esperemos que no tengamos que esperar mucho para tener más información sobre estos proyectos.

Nota del Editor:

Si bien Respawn ha demostrado tener un gran talento, es un poco preocupante que estos tres nuevos títulos de EA solo estén a cargo de este estudio. No hay que olvidar que este estudio sigue trabajando en Apex Legends, así como en otros proyectos que no son del conocimiento público. Esperemos que esto no resulte en investigaciones sobre la cultura del crunch en Respawn.

Vía: EA