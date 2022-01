Desde el 2020 empezaron los rumores de que EA y Respawn ya estaban trabajando en una secuela para Star Wars Jedi: Fallen Order, pero desde ese entonces no hemos tenido ningún tipo de información al respecto. Parece que eso podría cambiar dentro de poco ya que un confiable insider sugiere que este título sería revelado previo al E3 de este año.

Según Jeff Grub, periodista de GamesBeat y reconocido insider de la industria, la secuela de este juego será anunciada alrededor de mayo de este año e incluso existe la posibilidad de que su lanzamiento también sea en este 2022, pero Grubb cree que podría retrasarse hasta 2023.

Del 26 al 29 de mayo se estará llevando a cabo la celebración anual de Star Wars, así que seguramente ahí es en donde veremos la revelación de Fallen Order 2, pero no esperes que vaya a recibir este nombre. De hecho, otros rumores indicaban que este juego iba a ser mostrado durante The Game Awards 2021, algo que evidentemente no sucedió. Ya veremos si en esta ocasión los rumores resultaron ser ciertos.

Nota del editor: Honestamente, yo sí pensé que ya íbamos a tener noticias sobre este juego antes de que terminara el 2021. No tengo la menor duda de que Respawn logrará entregarnos otro fantástico juego, y no queda mas que esperar por su eventual revelación. Crucemos los dedos para que sí sea en mayo de este año.

Via: Giantbomb