Desde el año pasado se confirmó que un nuevo juego de South Park ya estaba en desarrollo, pero desde ese entonces no hemos tenido ningún tipo de detalle al respecto. Bueno, eso ha cambiado el día de hoy pues ya sabemos quiénes serán los desarrolladores de este nuevo proyecto y por acá los puedes conocer.

De acuerdo con un nuevo listado de trabajo, será Question quien esté detrás de este juego. Este estudio anteriormente trabajó en cosas como The Blackout Club y The Magic Circle, pero parece que ahora se enfocarán en este nuevo título. De hecho cuenta con varios desarrolladores que se involucraron en South Park: The Stick of Truth y South Park: The Fractured But Whole.

“Question está conformado por ex-desarrolladores AAA cuyos proyectos anteriores incluyen: Thief: Deadly Shadow, BioShock, BioShock 2, BioShock Infinite, Dishonored, South Park: The Stick of Truth, y South Park: Fractured But Whole. Tenemos un largo historial de juegos con fuertes narrativas centrales y diversos sistemas personalizados con el objetivo de crear nuevas experiencias de menor escala. Nuestra meta, como estudio de videojuegos, es invertir en la gente que crezca junta como equipo y que se fortalezca con cada proyecto en sucesión.”

Al momento de redacción no se tienen mayores detalles sobre este nuevo juego de South Park. Sin embargo, parece que el título está siendo desarrollado con Unreal Engine.

Nota del editor: Después de lo divertido que fueron Strick of Truth y The Fractured But Whole, tener un nuevo juego de South Park la verdad es que sí me emociona especialmente si cuenta con desarrolladores veteranos de la franquicia. Ya veremos qué tal resulta este nuevo proyecto.

Via: ComicBook