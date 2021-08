South Park sí tendrá un nuevo juego

La semana pasada se reveló que Matt Stone y Trey Parker, creadores de South Park, habían firmado un acuerdo para producir varias películas de la serie, expandir la propiedad, y crear un nuevo juego. Ahora, el día de hoy se ha confirmado que este último punto es real, y una aventura virtual protagonizada por Cartman y compañía ya está en desarrollo.

Por medio de Bloomberg, Matt Stone confirmó que un nuevo juego de South Park ya está en desarrollo, y está a cargo de un estudio interno en South Park Studios. Por el momento se desconoce si Ubisoft, quienes se encargaron de la publicación de The Stick of Truth y Fractured But Whole, están involucrados en este proyecto.

El nuevo acuerdo entre los creadores de South Park y MTV Entertainment Studios incluye el desarrollo de 14 películas originales de esta serie que debutarán exclusivamente en Paramount+, así como una renovación de varias temporadas de la propiedad hasta su trigésima parte en 2027.

Esperemos tener más información sobre el nuevo juego de South Park lo más pronto posible.

Vía: Bloomberg