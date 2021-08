Venom: Let There Be Carnage estrena tráiler

Después de una decente versión live action de Venom, Sony está más que listo para expandir el universo de Spider-Man por su propia cuenta. Si bien Morbius se sigue retrasando, y la película de Kraven the Hunter está en desarrollo, los fans pueden esperar una secuela del simbionte número uno de este universo. De esta forma, el día de hoy se ha estrenado un nuevo tráiler de Venom: Let There Be Carnage.

Después de darnos un primer vistazo al icónico enemigo de Spider-Man y Venom, el adelanto que se estrenó hace unos momentos, lleva las cosas al siguiente nivel, y le da un mayor enfoque al conflicto con Carnage, el simbionte ligado a Cletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson.

Los fans de esta cinta no tendrán que esperar mucho para ver el nuevo trabajo de Sony, ya que Venom: Let There Be Carnage llegará a los cines el próximo 24 de septiembre de 2021. En temas relacionados, el conflicto entre Scarlet Johansson y Disney se intensifica. De igual forma, Emma Stone podría demandar a esta compañía.

Vía: Sony