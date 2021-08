Phil Spencer apoya a los empleados de AB

La industria de los videojuegos se ha visto envuelta en una serie de eventos bastante controversiales durante los últimos días. Tras darse a conocer una demanda por parte del estado de California en contra de Activision Blizzard por casos de acoso y comportamiento inapropiado, hemos visto cómo esta compañía ha sido atacada por todo tipo de personas. Junto a esto, algunos desarrolladores se han solidarizado con las personas afectadas en este caso. Una de estas es Phil Spencer, jefe de Xbox, quien ha emitido un comunicado de apoyo para las víctimas de discriminación y abuso.

Si bien Spencer no hace mención explícita de Activision Blizzard en uno de sus más recientes tweets, sí se posiciona del lado de quienes han sufrido algún tipo de injusticia laboral dentro de esta industria. Considerando los eventos más recientes, es fácil relacionar esto con los recientes casos de abuso que han surgido en la compañía detrás de juegos como World of Warcraft. Esto fue lo que comentó:

I just came out of a powerful discussion with Xbox Women in Gaming, from whom I've learned so much over the years. I want to share my personal support for everyone who has experienced sexual harassment or discrimination. I see you. I stand with you.

— Phil Spencer (@XboxP3) July 30, 2021