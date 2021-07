Jeff Strain, un exempleado de Blizzard y co-fundador de ArenaNet y Undead Labs, publicó una carta abogando por la sindicalización dentro de la industria de los videojuegos, además de extender una invitación a todos sus empleados para que ellos mismos se sindicalicen con toda su aprobación.

Titulada como “It’s Time”, la carta de Strain menciona que la reciente demanda hacia Activision Blizzard no le sorprende en lo absoluto, y que incluso durante los primeros días de la compañía, su cultura laboral ultimadamente lo obligó a abandonarla y fundar ArenaNet. Acá un extracto de dicha carta:

“Las revelaciones sobre Activision Blizzard esta semana me han dejado disgustado — pero no sorprendido. Me uní a Blizzard durante sus primeros días como programador en 1996, cuando apenas había unas cuantas docenas de empleados.

Necesitamos la sindicalización.

Los sindicatos se empezaron en este país para proteger a los trabajadores de un trato injusto, cruel, inaceptable e ilegal de las compañías. Ese es su propósito. Si esta semana no demuestra que nuestros colegas necesitan una auténtica base de protección, no puedo imaginar lo peor que esto se va a poner.

Soy un emprendedor, un veterano de tres exitosos estudios independientes. Estoy muy familiarizado con los términos financieros, legales, contractuales y organizacionales sobre el desarrollo de videojuegos. También sé que no tengo nada qué temer de la sindicalización, ni ninguna compañía que pague justamente a sus empleados, provea seguro médico de calidad, respete a sus empleados, y fomente una saludable y plena vida.”