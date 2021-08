Hora y fecha para la app de Abandoned en PS5

Después de meses de espera, especulación y un par de retrasos, el día de mañana, 10 de agosto, por fin estará disponible la aplicación de Abandoned en PlayStation 5. De esta forma, Blue Box Game Studios, los responsables de este enigmático título, han revelado la hora en la que podremos ver el nuevo adelanto de esta experiencia de horror en primera persona.

De acuerdo con la cuenta oficial del estudio en Twitter, la aplicación de Abandoned en PS5 comenzará a funcionar el 10 de agosto a partir de las 2:00 PM (hora de la Ciudad de México), aunque ya se puede pre-descargar. Aquí tendremos la oportunidad de ver un nuevo tráiler, el cual nos dará una mejor mirada a este título y, posiblemente, aclare los rumores relacionados con Silent Hill y Hideo Kojima.

The Realtime Experience patch will be available universally on August 10th. Timezone difference does not affect this.

Available: 21:00 CET.

