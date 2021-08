Así se ve Christian Bale en Thor 4

Si bien los fans del MCU están enfocados en Kang y en el multiverso, no hay que olvidar que este universo cinematográfico tiene varios proyectos en puerta, que tal vez no tiene mucho que ver con este conflicto. Una de estas cintas es Thor: Love and Thunder, de la cual se han filtrado imágenes que revelan cómo se verá Christian Bale como Gorr the God Butcher.

Aunque estas nos son las primeras imágenes filtradas, ya que ya vimos a Natalie Portman y a los Guardianes de la Galaxia en el set de filmación, esta es la primera vez que tenemos una mirada al esperado personaje de Christian Bale. Ahora solo nos falta a esperar a algún tipo de contenido oficial que nos dé una mejor mirada a este antagonista para Thor.

Es importante mencionar que las filmaciones de Thor: Love and Thunder terminaron en junio, lo que significa que actualmente se están regrabando algunas escenas o agregando otras. Esto es algo común, así que no hay mucho de qué preocuparse en este apartado.

Thor: Love and Thunder llegará a los cines el próximo 6 de mayo de 2022. En temas relacionados, Deadpool hace su primera aparición en el MCU. De igual forma, esto es lo que significa el final de LOKI.

Vía: Thor: Love and Thunder News