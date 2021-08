Se filtran nuevas imágenes de la serie de TLOU

Después de meses de espera, la filmación de la serie de The Last of Us para HBO ya está en desarrollo. Si bien aún no tenemos un tráiler oficial que nos dé una buena idea del tipo de adaptación que veremos el próximo año, ya se filtraron las primeras fotos del set de grabación.

Recientemente, CTV New compartió un par de imágenes del set de grabación para The Last of Us, el cual está siendo construido cerca de Stampede Park, en Alberta, Canadá. Se estima que esta producción generará más de $200 millones de dólares en ingresos para esta región, algo que la ha denominado la producción de televisión más grande en la historia de Canadá.

Si bien esto no nos da una idea clara del tipo de adaptación que se está llevando a cabo en HBO, sí demuestra que la producción está trabajando arduamente para hacer que esta producción le rinda un homenaje al trabajo de Naughty Dog que conquistó a millones de jugadores.

En temas relacionados, se ha confirmado el número de episodios que tendrá la serie. De igual forma, Anna Torv se suma a esta producción.

Vía: CTV News