Se ha confirmado el número de episodios que tendrá la serie de The Last of Us

La serie de The Last of Us de HBO es una de las producciones más esperadas por los fans de PlayStation. Si bien aún hay varios detalles importantes por conocer, como la fecha de estreno, recientemente se confirmó el número de episodios que tendrá la primera temporada de esta serie basada en uno de los juegos más aclamados de esta industria.

Durante el podcast de Preproduction, Craig Mazin, showrunner de la serie, reveló que la serie de The Last of Us estará conformada por 10 episodios. Este es un estándar para las producciones de este tipo. Sin embargo, por el momento se desconoce cuánto durará cada capítulo, aunque es muy probable que estos se desarrollen entre los 50 y 60 minutos.

Como sabrán, la primera temporada será una adaptación del primer juego. Si bien aún no se habla sobre el futuro de la serie, es probable que próximas temporadas se encarguen de hacer lo mismo con The Last of Us Part II, así como expandir este mundo con un par de historias originales.

Recordemos que el rodaje de esta serie comenzó la semana pasada, por lo que en los próximos días seguramente tendremos más información sobre esta producción, ya sea de manera oficial o no. Esperemos tener más detalles en un futuro no tan lejano.

Vía: Preproduction