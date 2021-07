5 cosas que nos hubiera gustado tener en el nuevo Switch

La mañana de este martes 6 de julio se vio intensamente agitada debido a que de la nada, Nintendo finalmente anunció el nuevo modelo de su Switch. A diferencia de todos los rumores que existían sobre múltiples mejoras que llegarían con esta revisión de hardware, lo que sucedió es que solo se hicieron cambios sustanciales en la calidad de su pantalla, así como un ligero incremento en la memoria interna de la consola, dejándonos un poco decepcionados por lo superficial que es el llamado OLED model a comparación con el Switch que ya tenemos en la actualidad. Debido a lo anterior, decidimos listar a cinco elementos que nos hubiera encantado tener en este nuevo Switch y que sin duda alguna, habrían hecho que cambiar nuestro viejo hardware fuera una decisión verdaderamente sencilla.

Recuerda que el Nintendo Switch OLED model se estará vendiendo el próximo 8 de octubre a un precio de $349 dólares. Aún seguimos sin conocer su fecha exacta ni precio para nuestra región.

Mejores procesadores y RAM

Sin lugar a dudas, el punto más importante que se esperaba de esta revisión. El Nintendo Switch es una consola que ya tiene más de cuatro años en el mercado. Incluso cuando se lanzó en marzo de 2017, se consideró que habría fuertes limitantes gracias a su poco avanzado hardware. Ultimamente, se ha visto claro que muchos de sus juegos sufren para poder correr bien, por lo que un CPU y GPU más rápidos y eficientes, parecían como una decisión muy lógica, misma que como ya sabemos, no sucedió. De igual forma, se antojaba como muy probable que la memoria RAM de la consola viera una mejora sustancial, pues los 4GB con los que cuenta actualmente, pueden ser una limitante importante al momento de hablar de rendimiento. Ni hablar, seguiremos con nuestros Nvidia Tegra custom de vieja generación.

Rediseño de Joy-Con

Los famosos Joy-Con. Desde que fueron anunciados los mandos del Nintendo Switch, se comenzó a hablar mucho de ellos por lo poco convencionales que eran y claro, por toda la tecnología que incluían. Desafortunadamente, desde hace ya un buen rato, de lo único de lo que se platica cuando alguien menciona estos dispositivos, es del grave problema del Drifting. Es muy complicado encontrar a alguien con un Switch que no haya sufrido de alguna u otra manera con el hecho de que los sticks de sus controles no se pueden mantener en posición neutral, generando que jugar muchas veces sea imposible. La llegada de un modelo completamente nuevo de la consola parecía como la oportunidad perfecta para también presentar un rediseño de los Joy-Con, pero Nintendo se sigue haciendo de la vista gorda respecto a esta complicación.

Batería más eficiente

La verdad es que la tres o cuatro horas que te llega a dar la batería del modelo 1.1 del Nintendo Switch son bastante aceptables, no obstante, una mejora en este apartado siempre será muy bien recibida, sobre todo por aquellos que normalmente juegan en modo portátil. Este asunto en específico va muy de la mano con tener procesadores más eficientes al interior de la consola, pues si gastas menos energía, tu tiempo de batería aumenta, obviamente. Dejando de lado lo anterior, también fue bastante decepcionante enterarnos de que el Switch OLED model no incluye un nuevo modelo o versión de la batería que ya conocíamos, haciendo que el tiempo de juego sin estar conectados a ninguna fuente de energía, sea la misma. Es probable que dicho tiempo se extienda un poco gracias a que las pantallas OLED suelen ser más eficientes en el consumo de electricidad, pero tampoco esperes un gran cambio.

Mayores resoluciones

Además de ahora utilizar tecnología OLED en lugar del LCD tradicional, el nuevo Nintendo Switch luce una pantalla ligeramente mayor a la del modelo original. Ahora, en lugar de tener 6.2 pulgadas de espacio, tenemos 7 pulgadas. El tamaño de la consola es el mismo, solo se redujo el marco de la misma para tener más espacio de imagen. Dicha mejora se reduce solamente a tamaño de pantalla, no a un aumento en la densidad de pixeles de la misma, pues a pesar de que se rumoreaba que vendría un incremento a 1080p, todo se mantiene en 720p. Ni qué decir del tema del output de video del que tanto se habló antes de la revelación oficial de este nuevo Switch, la cual, también se queda igual que en el modelo original, es decir, 1080p.

Audio Bluetooth

A muchos nos sigue pareciendo increíble que una consola tan pensada para el gaming portátil, no cuente con compatibilidad para conectarle dispositivos de audio por medio de Bluetooth, a menos que claro, le insertes un incómodo adaptador externo. Si tienes unos audífonos inalámbricos que se conectan por medio de esta tecnología a tu celular, olvídate de poderlos aprovechar para jugar en el Switch OLED model, pues increíblemente, Nintendo decidió volver a no incluir esta característica. La verdad es que no entendemos como es que algo tan estándar y esencial es dispositivos móviles modernos, no sea incluido en un nuevo modelo de una consola que mucha gente aprovecha al momento de viajar o de salir a cualquier lado.