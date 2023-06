5 aspectos a considerar de Everybody 1-2-Switch!

Seguramente recordarás que uno de los juegos más sonados del lanzamiento del Nintendo Switch en 2017 fue 1-2 Switch, el cual, era básicamente una demostración técnica de varias de las capacidades de los famosos Joy-Con. A pesar de su originalidad, la verdad es que este título perdía tracción al poco tiempo, demostrando que varias de sus ideas eran simplonas y sin muchas piernas. Pues bien, nos encontramos seis años después en lo que parece ser la recta final de la súper exitosa consola híbrida, y Nintendo hará un nuevo intento por impulsar esta experiencia de fiesta. Hace unos días pudimos estar en un evento previo especial para probar anticipadamente Everybody 1-2-Switch!, título que nos ha dejado con varias cosas en la mente, por lo que aquí te presentamos una lista de cinco aspecto que creemos, debes de considerar antes de decidir si es que es o no para ti.

Ocasión muy específica

Lo primero que hay que dejar claro es que Everybody 1-2-Switch! es un título que solo se podrá disfrutar en ocasiones muy específicas, es decir, cuando haya un buen número de personas juntas. Sus modos de ocho jugadores con Joy-Con y hasta 100 usando sus teléfonos móviles, te dejan claro que para nada es una experiencia pensada para que de pronto un día en tu casa te levantes a jugar un poco. De los mini juegos que pudimos probar, prácticamente todos ellos no hubieran sido lo mismo sin el grupo tan grande con el que estábamos. Por ejemplo, el de moverte al ritmo de un cántico para atraer a unos Aliens, creo que perdería mucho de su encanto si solo tres o cuatro personas lo hubieran estado jugando. Lo que te quiero decir con esto es que justo como se ha vendido, el juego está diseñado literalmente para una fiesta que entre más grande sea, mucho mejor se desempeñará.

Importante variedad

Una de las cosas que más nos llamó la atención de nuestro tiempo con Everybody 1-2-Switch!, tuvo que ver con lo diferentes que fueron los juegos que pudimos probar. Además del de los Aliens que te mencionaba en el que el grupo debe mantener un ritmo, probamos otro en el que debías de inflar un globo hasta cierto punto antes de que explotara, además de otro en el que se te pedía encontrar cierto color dentro del cuarto en el que estabas, esto por medio de la cámara de tu teléfono celular. Además, existe un apartado específico dentro del juego para armar trivias de cualquier tema que tú quieras para jugar en una especie de programa de concursos. Creo que uno de los principales objetivos de Nintendo es precisamente el de ofrecer la mayor variedad de juegos posibles y además, que éstos puedan ser abordados por literalmente cualquier persona, incluso para aquellas que en su vida han tocado un videojuego.

Setup en ambiente controlado

Como te contaba hace unos momentos, Everybody 1-2-Switch! ofrece diferentes configuraciones de juego que van desde el uso de ocho Joy-Con, hasta la posibilidad de 100 jugadores con teléfonos móviles, y una mezcla de ambos. ¿Cómo funciona todo esto de usar celulares como controles? Pues bien, lo primero que hay que hacer es que absolutamente todos los involucrados estén conectados al mismo Wi-Fi. Una vez que eso pasa, deberán de escanear un QR Code que se arroja en la pantalla desde el Switch y por medio de un explorador tanto en Android, como en iOS, podrán empezar a jugar. Todo suena sencillo ¿cierto? Y lo es hasta cierto grado, sin embargo, en la sesión que tuvimos, sí hubo problemas de desconexión de algunos de los participantes, lo que me hizo pensar qué tan viable va a ser la experiencia en ambientes no controlados y en señales inalámbricas no tan capaces.

Fácil de romper

Más que un videojuego, te diría que Everybody 1-2-Switch! se siente como un juego de mesa o una dinámica de fiesta que alguien organizó, lo cual, puede generar que el hacer trampa sea verdaderamente sencillo. Por ejemplo, en el juego en el que se te pide encontrar cierto objeto de un determinado color para tomarle una foto con la cámara de tu teléfono, era bien fácil tomar la foto de la misma pantalla que mostraba el color. Habrá que ver qué tal se comportan otros de los mini juegos que se incluyan, pero lo que te quiero decir es que me dejó la sensación de que será una experiencia fácil de romper y de arruinar, lo que la hace muy dependiente de que quienes estén jugando, de verdad respeten las reglas que se están poniendo.

¿Replay value?

Uno de los principales problemas de 1-2 Switch es que luego de pocos minutos de haber visto todos sus mini juegos, la magia se iba y quedaban pocas ganas de seguir jugando. Indudablemente, uno de los grandes retos que tienen Everybody 1-2-Switch! es el de presentar verdadero valor de rejugabilidad. De entrada y como ya te lo platicábamos, me queda la sensación de que el juego es mucho más grande y sustancioso que su antecesor, sin embargo, está la gran duda de qué tantas piernas en verdad tiene. Claro que hay que entender que es una experiencia para solo un rato y que seguramente animará a más de una reunión o fiesta, pero no deja de ser importante qué tanto nos darán ganas de volverlo a sacar luego de haber visto todo lo que ofrece.

Everybody 1-2-Switch! está programado para lanzarse el próximo 30 de junio exclusivamente en el Nintendo Switch.