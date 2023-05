5 juegos a seguir en junio

Nos acercamos peligrosamente a que la primera mitad del año concluya, dejándonos un montón de juegos que en su gran mayoría, han cumplido con creces todo lo que prometieron. Junio suele ser un mes poco intenso en cuanto a estrenos por los eventos de verano, sin embargo, a falta de E3 en este 2023, varios publishers se han animado a poner sus cartas más fuertes sobre la mesa. La cosa pinta bastante bien de forma general, aunque también hay un par de títulos que aún siguen siendo una gran incógnita sobre qué tipo de resultados darán al final del día. Sin más, te dejamos con cinco juegos que creemos, debes de tener muy presentes durante las siguientes cuatro semanas, pues estamos seguro de que de una u otra manera, darán muchísimo de qué hablar. Cuéntanos cual de todos ellos es el que más esperas o si claro, se nos pasó poner alguno dentro de nuestra lista.

Street Fighter 6

Luego de todo lo complicado que fue el proceso de lanzamiento de Street Fighter V y claro, su rocoso ciclo de vida gracias al modelo elegido, Capcom tiene la importante misión de reivindicar a la serie con una nueva entrega numérica. Hasta el momento, todo lo mostrado de Street Fighter 6 nos indica que la cosa va por muy buen camino, pues además de tener un juego de peleas sumamente sólido en todos sus apartados, tenemos a un producto lleno de contenido y de cosas por hacer. Nuestra única preocupación real es el tema del World Tour, modo que no termina por convencer. Espera regresar a la calles para combatir junto con Ryu, Ken, Chun-Li y compañía, el próximo 2 de junio en PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC.

Diablo IV

La espera ha sido larga y hasta agónica por momentos, sin embargo, parece que finalmente, Blizzard está totalmente listo para lanzar Diablo IV. Lo que hemos podido ver y probar gracias a sus periodos de prueba nos da el indicativo de que el legendario desarrollador estará a la altura de lo que todos sus fans están esperando, esto a pesar de los muy oscuros y complicados momentos que lleva viviendo desde hace unos años. Por un lado se nos presenta al juego en su forma más clásica, pero por el otro, se estará apostando por un juego moderno, dinámico y muy bien aterrizado en cada uno de sus apartados. Solo esperamos a que no nos vayamos a llevar alguna mala sorpresa gracias a la implementación de cosas como microtransacciones. Nuestro regreso al infierno ha quedado pactado para este 6 de junio tanto para consola de pasada, como de actual generación y claro, PC. ¿Y el Switch? Por ahora, nada de esta versión que probablemente sí sucederá.

F1 23

La temporada de la Fórmula 1 se encuentra un momento bastante emocionante por lo competidas que han sido las últimas carreras y como cada año, el videojuego oficial de la máxima categoría del deporte motor está listo para lanzarse al mercado, esto claro, con la misión se corregir un poco el camino luego de que la pasada entrega no fuera lo que muchos fans estaban esperando. Ahora ya bajo la batuta de Electronic Arts, la gente de Code Masters estará probando suerte este 16 de junio en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Para machos, la decisión de seguir lanzando en consolas de pasada generación tiene estancada a la serie a nivel técnico, sin embargo, si uno se detiene a ver la gigantesca base instalada que hay actualmente de dicho hardware, simplemente no tiene sentido comercial, más si hablamos de un juego deportivo que apela a un público un tanto más casual si de gaming hablamos.

Crash Team Rumble

A pesar de ser un un fantástico platformer moderno y haberle hecho justicia a todo el legado de la serie a la que pertenece, Crash Bandicoot 4: It’s About Time fue un verdadero fracaso comercial, por lo que un pronto regreso de dicho personaje, se antojaba verdaderamente complicado. Sin embargo, para sorpresa de todos, Activision decidió hacer otra prueba con Toys for Bob al frente del proyecto, esta vez con un título llamado Crash Team Rumble que más bien apuesta por un modelo de multiplayer bastante diferente a lo que habíamos visto antes. La verdad es que por ahora, lo mostrado de este juego emociona poco y todo parece indicar que se estrellará, pero al final, falta tener el producto en las manos para poder dar una opinión mucho más certera. En caso de que estés interesado, espera el regreso del famoso marsupial el próximo 20 de junio en PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S.

Final Fantasy XVI

Indudablemente, de las grandes estrellas de este año y uno de los juegos que más expectativas han levantado. Final Fantasy XVI parece ser el siguiente paso para los JPRG modernos de gran producción. Square Enix tiene puestas todas sus esperanzas en dicho lanzamiento luego de que sus otros estrenos, no terminaran por despegar. Estamos seguros de que al final se estará entregando ese juego que tanto habíamos esperado y que incluso, será uno de los contendientes más serios al codiciado nombramiento de Juego del Año. El siguiente gran capítulo de la mítica saga de juegos de rol ha quedado pactado para aterrizar en exclusiva en el PlayStation 5 este 22 de junio, esto sin planes claros de si es que en algún momento podría llegar a otras plataformas.