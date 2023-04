5 juegos a seguir en mayo

Nos acercamos peligrosamente a que la primera mitad del año se acabe. Sí, en un abrir y cerrar de ojos, 2023 se empieza a hacer viejo, lo cual, por supuesto, no quiere decir que los estrenos de videojuegos se vayan a desacelerar. Ahora sin el E3 enfrente, varios publishers han decidido que mayo es una gran ventana para poner sobre la mesa sus cartas más fuertes, por lo que si esperabas un periodo relajado y tranquilo, te tenemos la noticia de que para nada será así. Empresas como Nintendo, Bethesda y 2K, harán apuestas de consideración que creemos, debes de tener muy en cuenta. Sin más, acá te van cinco lanzamientos que se darán a lo largo de las próximas cuatro semanas que indudablemente debes de tener dentro de tu radar.

Redfall

Bethesda mantiene un gran ritmo. Luego de que pasaran a formar parte de Xbox, el importante publisher y sus estudios demuestran su gran valía y sobre todo constancia al estar lanzando nuevos juegos prácticamente sin parar, esto para por supuesto, venir a corregir el camino que Microsoft había tomado en los últimos años con estrenos verdaderamente escasos. De la mano de Arkane Studios, el próximo 2 de mayo nos estará llegando a Redfall en exclusiva al Xbox Series X|S, así como a la PC. Esta IP completamente nueva toma al género de los FPS para ponerlo en medio de un alocado mundo lleno de vampiros y otras criaturas sobrenaturales. La verdad es que hasta el momento todo luce muy bien, y el enorme prestigio del estudio que está detrás del proyecto, nos hace pensar que estaremos recibiendo un gran juego.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La espera finalmente está por terminar. Luego de un adelantado anuncio en E3 2019, Nintendo se encuentra listo para que la súper esperada secuela de Breath of the Wild aterrice exclusivamente en el Nintendo Switch este 12 de mayo. Sobra decir que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom no solo es el videojuego más anticipado de este año, bien podríamos decir que es el que más expectativa ha causado en la última década. La información sobre el juego ha llegado a cuanta gotas y de manera muy esporádica, sin embargo, en el último par de semanas, lo mostrado por la compañía nos ha dejado entrever que en efecto, estamos ante una de las más grandes aventuras que el medio jamás haya visto y por consiguiente, ante todo un suceso para cualquiera que disfrute del gaming. Ya falta muy poco para que cualquier duda se despeje y podamos regresar a Hyrule.

LEGO 2K Drive

Desde hace ya una buena cantidad de tiempo, los juegos de LEGO se encuentran fuertemente estancados en lo artístico. A pesar de que no dejan de ser encantadores por las franquicias a las que representan y claro, sumamente exitosos en lo comercial, la verdad es que la fórmula está gastada y urgente de renovación. Sabiendo perfectamente esto, la juguetera danesa ha decidido formar una alianza con 2K Games para lanzar un nuevo título, uno que ahora nos lleva al mundo de las carreras con un rostro totalmente renovado. LEGO 2K Drive se siente como justo lo que se necesitaba, un título divertido con ideas nuevas. Puedes esperarlo este 19 de mayo tanto en consolas de pasada y actual generación, así como en el Nintendo Switch y PC.

The Lord of the Rings: Gollum

Una de las grandes dudas de este año y en realidad, un juego que ha generado muy poco ruido, muy probablemente debido al poco éxito de la serie de Amazon Prime y claro, a que el personaje al que vamos a controlar no es del gusto de todos. The Lord of the Rings: Gollum puede salir para cualquier lado, por lo que también, no podemos descartar que se nos sorprenda con un gran juego que reavive nuestro amor por las creaciones de Tolkien. En caso de que no lo sepas, estamos ante un título de aventura muy apegado al sigilo en el que claro, vamos a tomar el control de Gollum. Su estreno ha quedado finalmente pactado para el 25 de mayo en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, esto luego de una serie de retrasos que según se dice, lo pusieron cerca de la cancelación. Una versión de Switch está anunciada, pero sin fecha confirmada por ahora.

System Shock

Estamos casi seguros de que si creciste en los años noventa con juegos de computadora, tendrás dentro de tu radar o incluso dentro de tus favoritos a System Shock, FPS desarrollado por Nightdive Studios que hizo época y que sirvió como fuerte inspiración para el nacimiento de sagas del tamaño de Bioshock. Pues bien, luego de atravesar por un duro proceso de desarrollo que lo tuvo en duda en más de una ocasión, el prometido remake de este gran clásico está listo para llegar al mercado el siguiente 30 de mayo, con la gran noticia de que lo hará tanto para consolas de pasada y actual generación, así como para la PC, por lo que casi cualquiera podrá disfrutar de él. Ahora queda esperar a que este nuevo trabajo le haga justicia a la obra original.