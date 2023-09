Los 5 mejores soundtracks de videojuegos

Algo sumamente especial que tienen los videojuegos, es que son obras que mezclan un montón de disciplinas tecnológicas y hasta científicas, con las bellas artes. La manera en la que se juega tal o cual título es lo más importante, claro, pero también es clave la manera en la que éste se presenta a nuestros sentidos. Prácticamente desde que el medio nació, quienes se encargaban de programar y diseñar, hacían auténticos malabares para además, hacerla de compositores musicales. Dicho asunto se fue sofisticando hasta tener a grandes orquestas endulzándonos los oídos mientras vivimos las aventuras más épicas. Decidimos ponernos un poco nostálgicos y hacer una selección básicamente imposible de los que nosotros consideramos, los mejores soundtracks de toda la historia del gaming. Esperamos tus comentarios al respecto.

Persona 5

Sí, comenzamos nuestro top con un juego relativamente moderno, uno que se ha convertido en una de las principales IP de Atlus, esto gracias a sus incontables relanzamientos y spin-offs. La llegada de un nuevo título de esta serie es un verdadero suceso por sus súper elevados valores de producción y con Persona 5, el equipo desarrollador arrojó la casa por la ventana, pues además de su gran historia, impecable sistema de combate y claro, presentación sin igual, nos deleitó el oído con un maravilloso soundtrack difícil de olvidar por la forma en la que mezcla a la perfección tonadas de pop con jazz moderno, esto sin mencionar lo bien que hace las cosas al momento de tener que reflejar cierto humor dependiendo de lo que estemos viendo en pantalla.

Cuphead

Desde que fue mostrado por primera vez, todos supimos que la gente de MDHR Studio tenía algo especial entre manos. La forma en la que Cuphead luce en movimiento, nos sería lo mismo sin una banda sonora acorde que lo acompañara. Además de ser un juego absurdamente divertido por donde se le mire, las aventuras del cabeza de taza y compañía, son algo que cualquiera puede disfrutar de ver y claro, de escuchar. Al hacer tributo a los primeros dibujos animados de principios del siglo XX, el título echa mano de un impresionante soundtrack lleno de las llamadas Big Bands de la época en las que una auténtica sinfonía de diferentes instrumentos, se generaba con todo tipo de sonidos y ritmos que en conjunto, daban como resultado piezas llenas de personalidad que automáticamente te transportan a una época que a ninguno de nosotros nos tocó vivir, pero que indudablemente anhelamos.

Castlevania: Symphony of the Night

La música siempre ha sido un elemento muy importante para las series de Konami. Prácticamente desde su nacimiento como desarrollador de videojuegos, el estudio y publisher japonés entendió lo importante que era darle valores de producción a sus obras, esto por medio de elaboradas bandas sonoras que simplemente no escuchabas en otros títulos. Sobre todo en los Castlevania, las tonadas que nos acompañaban en nuestras aventuras, se empezaron a volver las verdaderas protagonistas, al punto de que los juegos comenzaron a hacer referencia a las propias melodías en sus nombres. Para ejemplo de lo anterior tenemos a Castlevania: Symphony of the Night, experiencia que se convirtió en leyenda no solo por cómo ratificó a todo un nuevo género, sino por el trabajo de Michiru Yamane, compositora que justamente por este logro, se convirtió en una súper estrella.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

El gameplay siempre ha sido y esperamos, siga siendo la prioridad de los juegos de Nintendo. A pesar de lo anterior, con el pasar de los años, la compañía de Mario también ha venido entendiendo que sumergir al jugador en un mundo, mucho tiene que ver con cómo es que está ambientada la experiencia, sobre todo en la forma en la que nuestros sentidos son estimulados. Gracias a las nuevas capacidades del Nintendo 64 en temas de poder reproducir samples de audio mucho más complejos, los de Kioto decidieron irse con todo con lo que fue la banda de sonora de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, la cual, estuvo a cargo del también legendario Koji Kondo, quien se encargó de producir varias de las piezas más icónicas, recordadas y sobre todo adoradas en toda la historia del gaming. Este juego en especial, se convirtió en un bastión del medio por un montón de razones, siendo su música una de las principales.

Chrono Trigger

Siempre que alguien decide hacer una lista de los mejores juegos de rol de todos los tiempos o en general, de los videojuegos más destacados de la historia, el nombre de Chrono Trigger suele ocupar los puestos más altos. La forma en la que Akira Toriyama, Yuji Horii y Hironobu Sakaguchi se juntaron para formar una auténtica constelación de estrellas, es algo que el medio simplemente no ha vuelto a ver. De lado de la banda sonora se necesitaba de algo épico y trascendental, por eso se invitó Nobuo Uematsu a participar, sin embargo, el verdadero mérito del súper adorado soundtrack de este juego de Super Nintendo es de Yasunori Mitsuda, el cual, compuso piezas que han quedado para los posteridad y que en realidad, siguen sin ser superadas.