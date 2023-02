5 grandes y muy recientes aciertos de EA

Solemos ser sumamente críticos y hasta crueles al momento de referirnos a los malos momentos de tal o cual compañía. Hace unos años, EA pasaba por una época verdaderamente oscura, en donde sus producciones no tenían rumbo y en la que su nombre, se comenzó a convertir en sinónimo de mala calidad y de modelos muy anti usuario. Sabiendo perfectamente que lo anterior se tenía que corregir antes de que algo verdaderamente grave sucediera, el gigantesco publisher decidió hacer cambios importantes, apostando por entregas que apelaran a sus fans más añejos y que dejaran de lado cosas como microtransacciones y los famosos juegos como servicio. Si uno se detiene un momento a revisar lo que ha pasado con Electronic Arts desde 2019 y un poco antes, te das cuenta de que dichos cambios han venido surtiendo efecto para bien. ¿No nos crees? Pues bien, acá te presentamos a cinco grandes títulos publicados recientemente por los de Redwood.

Star Wars: Squadrons

Meses antes de su estreno, se venía rumoreando que EA estaba buscando revivir viejas glorias de los juegos de Star Wars con un nuevo título de naves muy a la Rogue Squadron. Cuando Star Wars: Squadrons fue revelado, sentimientos encontrados nos invadieron, pues por un lado parecía que en efecto, tendríamos una especie de sucesor espiritual de aquella legendaria saga de Factor 5, pero por el otro, se nos daba a entender que el multiplayer y una vez más, el juego como servicio, serían los enfoques de este título. Vaya sorpresa la que nos llevamos al toparnos con una experiencia altamente pensada para jugarse en solitario, con una sólida campaña llena de grandes momentos. Para rematar, la completa integración con visores de realidad virtual, convirtieron a este trabajo de Motive Studio en una de las más gratas sorpresas en un largo tiempo.

It Takes Two

Como parte de los cambios importantes que se vinieron dando en EA a lo largo de los años, se comenzó con un proyecto bajo el nombre de EA Originals, el cual, es básicamente un fondo especial para apoyar a producciones menores de desarrolladores independientes. Luego de haber hecho un par de interesantes juegos, Hazelight Studios y el siempre llamativo, Josef Fares, aparecieron con lo que sin duda es, su desarrollo más importante. It Takes Two es un videojuego completamente pensado para jugarse entre dos personas, las cuales, tienen que cooperar activamente para irse abriendo paso en una memorable aventura que arroja un importante mensaje familiar. Cabe mencionar que sus logros en todos los apartados, provocaron que de manera muy sorpresiva, dicho título se hiciera del reconocimiento de Juego del Año en los Game Awards de 2021. Sí, es algo verdaderamente especial.

Mass Effect: Legendary Edition

La situación de BioWare después del auténtico desastre en el que se convirtió Anthem era verdaderamente preocupante, al punto de que para muchos, el legendario desarrollador debía cerrar sus puertas cuanto antes. A pesar de lo anterior, alguien en EA sabía que el nombre del estudio se tenía que reivindicar, y qué mejor que hacerlo con un relanzamiento de lo que es probablemente, su saga más querida. Al inicio, parecía que Mass Effect: Legendary Edition solo sería un retoque bastante mediocre de los juegos que ya habíamos disfrutado, sin embargo, en cuanto pudimos probar estas nuevas versiones de la afamada trilogía de ciencia ficción, nos dimos cuenta del enorme trabajo de remasterización que había, dándoles un look marcadamente nuevo a cada uno de estos RPGs que tan buenos recuerdos nos dieron. Todo un triunfo regresar con Shepard y compañía al Normandy.

Need for Speed: Unbound

Otra de las series de EA que llevaban ya varios años en un estado no tan positivo era Need For Speed. El habérsela quitado de las manos a Criterion para dársela a Ghost Games y de esa forma, pasar al renombrado desarrollador a ser un estudio simplemente de apoyo es sin duda, una de las peores decisiones que la compañía de Redwood ha tomado en toda su historia. La buena noticia acá es que finalmente, el publisher se dio cuenta de su error y en 2022, tuvimos un regreso triunfal de los también padres de Burnout. Need for Speed: Unbound representó todo lo que habíamos estado extrañando de la franquicia, esto gracias a una marcada personalidad, innovación en mecánicas y estructura y claro, un apartado técnico verdaderamente destacado. Una alegría el poder ver de regreso a Criterion por todo lo alto, solo creemos que en general, el juego no recibió el marketing que se merecía.

Indudablemente, Motive Studio se ha convertido en la nueva joya de EA, una que deben de cuidar con especial cuidado. Luego de su inesperado triunfo con lo que fue Star Wars: Squadrons, el desarrollador canadiense puso manos a la obra para traer de regreso a uno de los juegos más queridos y respetados de Electronic Arts. Por supuesto, las dudas nos invadían pero al final, hemos quedado verdaderamente impactados con lo que hizo con el remake de aquel primer Dead Space. A nivel gráfico y sonoro tenemos a una de las experiencias más impresionantes que uno se puede encontrar actualmente, además de que los cambios y adiciones que se le hicieron a esta nueva versión, hacen que tengamos a un juego aún mejor que aquel que paralizó a la industria en 2008.