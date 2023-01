Review – Dead Space

Rescatando al survival horror

Introducir al género de terror dentro de los videojuegos siempre pareció como un movimiento lógico, por lo que casi desde los inicios del medio, pudimos ser testigos de diferentes intentos por hacernos vivir experiencias que nos pusieran los pelos de punta; no obstante, en realidad no fue sino hasta mediados de los años noventa que esta forma de hacer juegos se consolidó y claro, se acuñó el término “survival horror” que tanto nos gusta. Tras años de una auténtica era dorada, llegó el nuevo siglo y con él, una importante falta de ideas sobre cómo hacer que los títulos de horror siguieran siendo relevantes. En medio de toda esta dura crisis en la que ni los Resident Evil ni los Silent Hill sabían qué hacer, apareció desde las filas de EA un poco conocido estudio llamado Visceral Games, uno que en 2008 le daría un refresco a los famosos survival con un juego que al inicio no llamó mucho la atención, pero que en cuanto se estrenó en Xbox 360 y PS3, pasó a convertirse en un clásico moderno del que básicamente no se ha dejado de hablar. En un movimiento francamente inesperado, el publisher de Redwood decidió darle luz verde a un remake de dicho juego, el cual, estaría en manos de su nueva joya, Motive Studio. ¿Cuál ha sido el resultado final? ¿Se le hizo justicia a este adorado título? Te lo contamos todo en nuestra reseña.

El tema de hacer remakes, remasterizaciones o tocar de cualquier forma a viejos clásicos siempre será un arma de doble filo. ¿Hasta dónde cambiar la obra original para cautivar a los fans de antaño, y hasta qué punto conservar la esencia del juego para justamente no deformar lo que lo hizo tan especial? Éstas son preguntas con las que los desarrolladores se topan siempre que trabajan en un producto de este tipo. Parecería que el primer Dead Space salió ayer y que en realidad, poco se le puede hacer para mejorar su fantástica experiencia, sin embargo, hay que considerar que estamos hablando de un título de hace ya 15 años. Desde que uno empieza a recorrer de nueva cuenta los pasillos del Ishimura, te puedes dar cuenta de que Motive, a pesar de no haber sido quienes hicieron el juego original ni de cerca, entienden perfectamente qué hizo que el trabajo de Visceral fuera tan memorable y a la vez, detectando en dónde había oportunidades de mejora. El regreso de Isaac Clarke no es bueno, es ESPECTACULAR, pues con esta nueva versión de Dead Space se consigue hacer que algo que ya era excelente, alcance más y mejores cosas en básicamente todos sus apartados.

Clásico moderno

Antes de pasar a contarte de manera específica sobre los cambios y mejoras que vienen con esta nueva versión de Dead Space, me parece que es importante recordar de qué tipo de juego estamos hablando y sobre todo, por qué es que fue tan especial hace 15 años. Esto cobra mayor importancia si consideramos que a pesar de ser un juego tremendamente amado con una muy apasionada comunidad, sus ventas, al igual que las de sus secuelas, jamás impresionaron ni mucho menos, lo que me hace pensar que justo ésta será la primera vez que muchos lo experimenten.

Dicho lo anterior, te cuento que Dead Space es un survival horror moderno de ciencia ficción. Con moderno me refiero a que el trabajo de Visceral Games en su momento, estuvo altamente influenciado por el legendario Resident Evil 4, el cual, justamente modificó la forma en la que se hacía el género para bien, y también para mal, pues recordemos que muchas de las formas de dicha aventura de Leon Kennedy, derivaron en desastres del tamaño de Resident Evil 6. Por su parte, el estudio de EA decidió tomar lo mejor de esa forma para usarlo como base de su visión del horror dentro de los videojuegos.

Lo más particular de Dead Space más allá de su profunda atmósfera y de todo ese sabor de la saga de Alien, es su gameplay, en específico la manera en la que uno elimina a los enemigos. Partiendo de nuevas tecnologías, se implementó un sistema en el que para acabar con los llamados Necromorphs, debemos de desmembrarlos. Es decir, se acabaron los tiros a la cabeza o los disparos a lo loco. Acá, tienes que usar cada una de sus armas de manera inteligente para volarle una pierna o un brazo al monstruo en cuestión para poder seguir adelante. A diferencia de los Resident Evil o los propios Silent Hill, acá tenemos un survival horror mucho más apegado al combate que a la solución de puzzles. Los recursos igualmente son limitados, pero con Isaac Clarke, casi siempre es buena idea entrar en combate, cosa que no pasaba con las series japonesas antes mencionadas.

Sumado a lo anterior, se nos contaba una interesante historia de ciencia ficción que derivó en dos secuelas y varios spin-offs, incluso fuera de los videojuegos como películas animadas y cómics. En Dead Space tomamos el control de Isaac Clarke, ingeniero que junto con una tripulación especial, se encuentra visitando la USG Ishimura, nave minera de la que se perdió contacto hace tiempo y en la cual, viajaba la esposa de nuestro protagonista. Poco tiempo después de comenzar a explorar los pasillos de la nave, te das cuenta de que algo anda verdaderamente mal. Algo que se encontró en el planeta minado, básicamente ha convertido en monstruos a la tripulación. Ahí arranca la historia de toda esta serie que como te digo, se ha ampliado en diferentes direcciones.

Para rematar, tuvimos que Dead Space fue todo un suceso técnico en su momento. Una de las experiencias más impresionantes que podías tener en algo como un Xbox 360 o un PS3. La forma en la que Visceral Games modificó y llevó a nuevos niveles su propia tecnología, misma que nacía con el famoso juego de The Godfather, nos dejó boquiabiertos por cómo es que construyeron un juego que se sentía de verdadera nueva generación y como una experiencia que simplemente no habíamos vivido en el pasado, esto claro, también apoyado por una muy bien elaborada dirección de arte e importantes logros en cosas como la mezcla de audio.

Dead Space se sintió como un auténtico oasis en medio de una época en la que todos sentíamos que nuestros survival horror simplemente se habían ido al demonio para convertirse en juegos poco encantadores de acción con supuesta temática de horror.Y más que eso, se sintió como este paso necesario y lógico que todos esperábamos del género luego de lo que logró Resident Evil 4. Sí, como te puedes dar cuenta, estamos frente a un juego marcadamente especial por el que muchos tenemos un gran cariño.

Retocando lo ya excelente

Como te decía hace unos párrafos, para cualquier desarrollador, siempre es bien complicado tomar la decisión de hasta donde modificar una obra que se está rehaciendo, esto claro, bajo el entendido de que términos como “remake” o “remastered”, siguen sin una definición formal. Desde que fue anunciada esta nueva versión de Dead Space, Motive Studio dejó claro que serían sumamente fieles al título de 2008, sin embargo, eso no quiere decir que no se pudieran agregar algunas cosas, más de las que en realidad pensábamos iban a llegar, esto claro, más allá de los fuertes cambios que se aprecian a nivel de presentación audiovisual y de las cuales, te contaré un poco más adelante.

Una de las primeras cosas que notarás es que ahora, Isaac Clarke tiene voz. A diferencia de lo que pasaba en el juego original, acá nuestro protagonista cuenta con varias líneas, esto gracias a la actuación de Gunner Wright, actor que ya le había dado vida al personaje en lo que fue Dead Space 2 y 3. Además, su rostro fue tomado como modelo para la nueva imagen del ingeniero espacial. Dicho asunto trajo consigo cosas como nuevas escenas. Motive Studio vio esto como una oportunidad para ampliar el lore que se cuenta dentro del juego, haciéndolo mucho más apegado a su secuelas y a todo el universo de la serie en general. La única queja que tengo acá es que por momentos, esperas que Isaac diga algo al toparse con un sobreviviente por ejemplo, pero se mantiene en silencio. El objetivo era el de no tener a un protagonista que no se callara, eso lo entiendo, pero creo que se les pasó un poco la mano.

Todo lo anterior me lleva a contarte un poco acerca de los sidequests. Sí, ahora Dead Space cuenta con misiones secundarias que puedes o no completar. En ciertos puntos de tu visita al Ishimura, verás que al por ejemplo, darle play a un holograma, se te abrirá un objetivo nuevo. Por ejemplo, hay uno en el que conoces mucho más sobre la investigación de la Dra. Nicole Brennan, esposa de Isaac. Otro también en el que se nos cuenta la historia de quién era el famoso Necromorph que es imposible de matar con armas convencionales y que nos persigue por cierta sección del juego muy a la Nemesis. A pesar de que si bien, estas partes opcionales no son cruciales, creo que son súper interesantes por cómo es que amplían el propio lore de la serie.

Mientras recorras los pasillos de la nave minera, también seguro notarás que hay ciertas puertas con un número en ellas. Sí, esas no estaban en el juego original. Verás, conforme avances en la historia, se te darán diferentes niveles de acceso para poder acceder a estos cuartos y hasta secciones completamente nuevas. Por supuesto, algunas de ellas no las podrás abrir de primera instancia, por lo que tendrás que regresar más adelante si quieres descubrir qué guardan. Estos nuevos lugares normalmente te recompensan con recursos o alguno de los nuevos mods para las armas, pero también puede que te topes con un audiolog totalmente nuevo que cuenta otra parte de la historia. ¿Se puede explorar el Ishimura a placer? Sí, a diferencia de lo que pasaba con el juego original en el que no podías cambiar de zona a placer, acá se te deja andar libremente por toda la nave, esto claro, para que puedas completar cualquier cosa que te haya faltado. Por cierto, este remake funciona en una sola toma, es decir, no hay cortes en ningún momento ni pantallas de carga, muy a la God of War.

Eso no es todo, pues los niveles en general también recibieron cambios. En específico, la forma en la que se abren algunas puertas y cómo es que están interconectados algunos de los cuartos de la nave. En ciertas partes te toparás con paneles de circuitos eléctricos, esto para por ejemplo, acceder a alguna de las zonas cerradas o de encender un elevador que necesitas. Lo interesante acá es que todo se convierte en una especie de pequeño puzzle, pues debes elegir hacia donde dirigir la corriente eléctrica, misma que es finita y que solo te permite tener encendida una o dos cosas a la vez. Hay una parte en específico en la que debes de recorrer una sección de la nave para reiniciar unos motores. La cosa acá es que para acceder al cuarto que necesitas, se te pide elegir entre tener las luces encendidas o el oxígeno. Sí, tienes que elegir entre irte sin ver nada, o con la prisa de que Isaac se quede sin poder respirar. Este tipo de cambios me han parecido brillantes, pues hacen que Dead Space sea aún mejor juego.

Para rematar, tenemos que las secciones de cero gravedad también fueron modificadas. Antes y como seguro recordarás, Isaac no contaba con propulsores, por lo que para moverse en estos espacios de 0G, tenía que dar saltos hacia ciertos puntos específicos. Ahora, el ingeniero ya cuenta con la posibilidad de moverse con libertad, y vaya que he quedado impresionado con el gran trabajo que Motive ha hecho a nivel de controles. Todo se siente preciso e intuitivo. No me extraña que ya estén haciendo un juego de Iron Man. Saben su negocio. Lo anterior claro, cambió las formas en las que abordamos ciertas secciones como por ejemplo, la batalla con el Leviathan. De nueva cuenta, es un cambio que se agradece en todo sentido.

¿Y qué hay de los enemigos y de las armas? Pues bien, a pesar de que no tenemos algo como nuevos enemigos o jefes, éstos fueron modificados para que su comportamiento al momento de que los ataquemos, cambie marcadamente. Ahora, cuando agredes a cualquiera de los monstruos del Ishimura con cualquiera de tus armas, verás cómo es que cada una de las capas de su cuerpo se va deteriorando, sirviendo como indicadores de la salud del enemigo en cuestión. Por su parte, las armas ahora lucen nuevas formas alternativas de disparo como el Pulse Rifle, que puede ser usado como lanza grandes o la Ripper, que ahora, sus sierras rebotan. Además, en ciertos puntos, encontrarás nuevos mods para las armas que por ejemplo, permiten que el Plasma Cutter encienda en fuego a cualquier Necromorph al que le disparemos para hacerle daño adicional.

Creo que Motive Studio le ha dado al clavo. A pesar de que me topé con muchos más cambios de los que me esperaba considerando la declaración de que se mantendrían súper fieles a la obra original, se consiguió que Dead Space no dejara de ser Dead Space. La esencia del juego de Visceral Games está intacta, pero con el añadido de que los retoques que se le dieron, sí logran su objetivo de hacerlo mejor videojuego. Es verdaderamente impresionante y muy sorpresivo lo preciso y hasta quirúrgico que fue el estudio canadiense al momento de implementar estos ligeros, pero significativos cambios en pro de que tuviéramos una mucho mejor experiencia. Lo recalco, este remake de Dead Space es mejor juego que el Dead Space original, punto.

De nueva generación

Descrito todo lo anterior, me parece que es buen momento de pasar a contarte sobre el resultado final que se tuvo en cuanto a la presentación audiovisual de este remake, asunto que por supuesto, es lo más fácil de detectar. Desde que se anunció como tal, se nos aseguró que aquí sí, el trabajo de reconstrucción sería profundo y que cambiaría marcadamente lo que vimos en la obra original. A pesar de que se mantiene muy marcada la línea de dirección de arte y visión en general de sus primeros autores, la manera en la que luce esta nueva versión de Dead Space es brutalmente distinta. Motive hace gala de cómo se puede aprovechar la más reciente versión de Frostbite, motor gráfico que una vez más ha dejado claro que está listo para pelear en esta actual generación de consolas.

Lo primero que hay que decir es que se nos ofrecen dos opciones gráficas. Una de rendimiento que pone el juego a 60 cuadros por segundo y a una resolución de 2K, y la de calidad gráfica, la cual, baja a 30 cuadros por segundo para desplegar una impresionante imagen en 4K y con Ray Tracing que agrega cosas como iluminación volumétrica, niebla volumétrica y una oclusión ambiental que le añade muchísima profundidad a los escenarios que recorremos. El rendimiento en ambas opciones es sumamente bueno, el framerate mantiene un gran ritmo a pesar de las caídas ocasionales, nada grave. Algo que me llamó la atención del modo de calidad visual es que cuando por ejemplo, cuando Isaac recoge una nueva arma, la resolución de la imagen cae notablemente no sé bien por qué. ¿Qué modo recomiendo? El de calidad visual. Además de que tenemos 30 cuadros brutalmente fluidos gracias al gran trabajo de animación y de motion blur, cosas como el Ray Tracing y el 4K, hacen que la imagen gane muchísima calidad.

Para esta reseña usamos la versión de PS5, la cual, me alegra comunicarte, tiene una total y completa integración con el DualSense. La vibración háptica te indicará de donde viene un necromorph, mientras que también hace que la potencia del pisotón de Isaac o el disparo de cualquiera de sus armas, se sienta más potente que nunca. Y sí, de igual forma, los gatillos generan diferentes resistencias dependiendo de lo que estés haciendo.

Dead Space luce ESPECTACULAR. Se ve y se siente como juego de verdadera actual generación. El trabajo que se hizo especialmente en cosas como su iluminación, es de lo más impresionante que me haya tocado ver dentro de un videojuego, sobre todo el manejo de oscuros casi totales y cómo es que por ejemplo, las chispas de un cable afectan ligeramente la iluminación de un pasillo entero. Éstos y más detalles harán que de verdad, se te caiga la boca al piso. Igualmente, quedé muy impresionado con lo limpia que es la imagen en todo momento y el cuidado y trabajo a nivel de detalle en todas las texturas que vemos dentro del título. Motive sabe su negocio y sabe perfectamente cómo sacar todo el potencial de un motor como Frostbite, mismo que hace no mucho se tenía en fuerte entredicho.

Del lado del audio puedes esperar un trabajo igual o hasta más profundo que lo que vemos del lado gráfico. Las características 3D de algo como el PS5 usando unos 3D Pulse, se perciben mejor que nunca. Es sumamente fácil saber perfectamente de dónde viene cada uno de los tronidos y hasta rugidos del Ishimura, mientras que a nivel de gameplay, ayuda enormemente el saber perfectamente si es que de la nada, un enemigo está a punto de atacarte por la espalda. Me sigue poniendo la piel de gallina el recordar cómo escuchas claramente que un necromorph recorre el sistema de ventilación de la nave para llegar a donde estás parado. De igual forma, te cuento que la música recibió algunos arreglos que la hacen mucho más protagonista.

Te puedo decir que ese remake de Dead Space es uno de los ejemplos más claros de lo lejos que han llegado los videojuegos en temas de gráficas y audio. Sí, el trabajo de Motive representa a uno de los títulos más impresionantes técnicamente hasta la fecha, uno que de verdad te hace sentir que estás jugando en hardware de nueva generación. Claramente sí se ven las ventajas de que el juego solo esté saliendo para PS5, Xbox Series X|S y PC.

Todo un triunfo

Motive Studio se ha convertido en la nueva joya de EA. Luego de lo que fue el sensacional Star Wars Squadrons y el resultado final que está entregando con este remake de Dead Space, creo que podemos decir que claramente, estos canadienses están para más y mejores proyectos. No me cabe duda de que harán algo especial con Iron Man próximamente. Complicado encontrarle defectos reales o de consideración al regreso de Isaac Clarke, pues además de ser un recordatorio de su importancia para el survival horror y en general para todo el medio, se consigue entregar un videojuego marcadamente superior a la obra original. Lo que te quiero decir con esto es que más allá de la nostalgia, no existe argumento para sostener que el título de 2008 supere en algún apartado a esta nueva versión.

¿Recomiendo que le entres a este nuevo Dead Space? Pues por supuesto que sí, incluso si eres de los que como yo, ha terminado en más de una ocasión el juego original. Estoy sumamente sorprendido de lo mucho que disfruté volver a vivir la aventura en el Ishimura ahora con todos estos arreglos, casi lo sentí como un juego totalmente nuevo. Del otro lado, es evidente que si por X o Y razón, nunca has experimentado este auténtico clásico moderno, ahora es la mejor oportunidad que vas a tener. De hecho, te diría que envidio a quien justamente éste será su primer encuentro con este juego tan especial. EA y Motive están entregando un título verdaderamente espectacular que no debes de dejar pasar por nada.