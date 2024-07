Review – Nintendo World Championships: NES Edition

Imponente legado

Te puede o no gustar lo que hace Nintendo, pero lo que es total y completamente innegable, es que se trata de la compañía dedicada al desarrollo de videojuegos y de hardware, con más legado de toda la industria. Además de que sus inicios se remontan a finales de siglo XIX, los padres de Mario fueron de los primeros en creer en este medio interactivo que tanto amamos cuando comenzaba a tomar fuerza en los años ochenta. Debido a lo anterior, el material que tienen a su disposición para explotar la llamada nostalgia de más de una generación y claro, acercar a las nuevas a su añeja historia, es prácticamente ilimitado, siendo el famoso Nintendo Entertainment System mejor conocido como NES, quien normalmente encabeza estos esfuerzos. Tras el experimento que fue NES Remix en la era del Wii U y 3DS, los de Kioto apostarán nuevamente por ese tipo de producto, solo que ahora, regresándonos a las legendarias competencias que albergaban hace ya más de tres décadas.

Nintendo World Championships: NES Edition es mucho más que un regreso a la era de esta adorada consola, es retornar a un punto muy específico dentro de su historia en donde los videojuegos se comenzaron a ver como algo mucho más allá de ser solo juguetes electrónicos para niños, o entretenimiento para jóvenes inadaptados. La idea de completar un juego lo más rápido posible estaba en auge y los llamados “Super Players”, se convertían en héroes de la la cultura alternativa y de lo que ahora con tanto orgullo algunos llaman, “Geek Culture”. En un inteligente movimiento de marketing, Nintendo aprovechó esto y ahora, en pleno 2024 en medio de lo que parece ser el ocaso del Switch, se nos está recordando todo esto con un título verdaderamente particular por sus formas, estructura y conceptos generales.

La legendaria competencia

Como ya te lo contaba durante la introducción de esta reseña, los Nintendo World Championships fueron competencias celebradas en diferentes puntos de Estados Unidos a finales de los años ochenta e inicios de los noventa, en las que los jugadores más habilidosos medían sus capacidades para terminar en el menor tiempo posible tal o cual título de NES. Por razones seguramente de presupuesto, los eventos no continuaron pero su legado quedó para la posteridad. Ahora, en un curioso movimiento, Indieszero, estudio japonés también responsable de NES Remix y Big Brain Academy, intentará replicar esa experiencia pero en las salas de nuestras casas.

Pero bueno, a todo esto… ¿qué clase de juego es exactamente Nintendo World Championships: NES Edition? Lo primero que hay que decir es que este producto no contiene las versiones completas de ninguno de los títulos de NES que luce en sus retos. Lo segundo es que en efecto, es algo parecido a NES Remix, es decir, estamos ante una colección de retos de extractos de diferentes clásicos de la consola antes mencionada. Dichos retos pueden ser de tan solo unos cuantos segundos como por ejemplo, entrar y tomar la espada al inicio de The Legend of Zelda, o de más de un minuto al tener que completar todo el nivel 1-1 de Super Mario Bros.: The Lost Levels, por ejemplo.

La gran diferencia entre Nintendo World Championships: NES Edition y NES Remix, es que acá todo se trata de la velocidad, además de que los juegos en los que se basa el reto en cuestión, no han sido alterados de ninguna manera como sí pasó con el otro título que se alocaba con cosas como mezclar Metroid con Donkey Kong. De acuerdo con información no oficial, la emulación que se está usando es la misma que vemos en Switch Online. Más adelante en esta reseña te contaré qué tal está toda esta parte. Los juegos que se lucen en esta compilación son 13 en total y comprenden a los siguientes:

–Ballon Fight.

-Donkey Kong.

-Excitebike.

-Ice Climber.

-Kid Icarus.

-Kirby’s Adventure.

-Metroid.

-Super Mario Bros.

-Super Mario Bros. 2

-Super Mario Bros. 3

-Super Mario Bros.: The Lost Levels

-The Legend of Zelda.

-Zelda II: The Adventure of Link

La selección me parece que definitivamente es buena e indudablemente tenemos a 13 grandes clásicos del NES, pero claro que nos hubiera encantado tener un número mucho más alto y que sobre todo, hubiera incluido a juegos de terceros que también fungieron como parte esencial de la historia de la consola. Nombres como el de Mega Man, Castlevania o Ninja Gaiden, habrían sido perfectos para Nintendo World Championships: NES Edition. Imaginamos que temas de negociación de licencias hicieron que no pudieran estar.

De igual forma, te cuento que Nintendo World Championships: NES Edition luce poco más de 150 retos en total. El número podría sonar enorme, pero tomando en cuenta que muchos de ellos duran tan solo unos segundos como ya te lo había comentado, sí me preocupa un poco que la repetición se empiece a notar. Al menos en las casi ocho horas que ya tengo con el título, lo anterior no ha sido un problema, pero no se me quita la preocupación de qué tanto pueda durar todo antes de que la idea se sienta gastada.

Pasando a la propia estructura del juego y a cómo es que presentan todos estos retos de lo que te hablamos, tenemos cuatro modos distintos entre los cuales puedes elegir. Tres de ellos son para jugar en solitario, y uno de ellos está completamente centrado en el multiplayer local. El primero es el llamado Speed Run Mode. Acá, se nos presentan los 13 títulos de NES disponibles, cada uno con diferentes retos que podemos ir desbloqueando con monedas que obtenemos precisamente por completar retos. Entre más bajo sea el tiempo que te tomó acabar la prueba, más alta será la calificación que recibirás. En caso de obtener A o mejor, recibirás un precioso pin que se irá a tu colección. Podríamos decir que en este modo prácticas para después medirte con otros, además de que tus tiempos se suben al servidor para que igualmente, se ponga a prueba a otros jugadores contra tus récords.

Creo que lo único que le falta al Speed Run Mode, es una opción para que te fuera tirando los retos de manera aleatoria y no tuvieras que salir a seleccionar a cada uno cada que terminas tal o cual prueba. Otro asunto sumamente interesante es que antes de iniciar cada reto, se te coloca una demostración de cómo es que se hace, esto junto con indicaciones de los controles básicos que vas a necesitar. Hablando de consejos, tenemos la súper interesante adición de guías. Verás, los retos están etiquetados con diferentes niveles de dificultad. El más alto es Legendario, el cual, cuando llegas, te desbloquea una especie de guía especial que te detalla cómo es que funciona el juego con tips avanzados. Lo mejor de esta parte es que las secciones están bellamente ilustradas con arte original del título en cuestión.

Las cosas en Nintendo World Championships: NES Edition se ponen mucho más interesantes con los modos de World Championships y el llamado Survival Mode. En el primero de ellos se te ponen cinco retos, uno tras otro, para ver cuánto tiempo te toma superarlos, esto para colocarte en un ranking mundial y ver en realidad qué tan bueno eres. Los retos de esta modalidad cambiarán semanalmente. En el segundo de los mencionados que indudablemente fue mi favorito, tenemos una competencia despiadada a manera de Battle Royale. Tres retos son puestos sobre la mesa, cada que pasa uno, el último lugar queda fuera de la pelea. Así de simple, así de sencillo y así de divertido.

Algo que es muy importante mencionar es que en estos dos modos, no es como que estés compitiendo en vivo y directamente con otros jugadores. La forma en la que funciona es que el juego baja a los “fantasmas” de jugadores de todo el mundo y te los pone lado a lado para que intentes superarlos. Esto tiene la ventaja de que siempre encontrarás contra quién competir, pero sí le quita algo de magia de saber que en ese mismo momento hay alguien más en otra parte del mundo jugando junto a ti. Imagino que temas de latencia y lo preciso que debe ser todo, no permiten el juego a distancia pues sí, en más de una ocasión perdí o gané por una décima de segundo.

Antes de pasar a contarte del modo multiplayer, me gustaría hacer hincapié en lo increíblemente divertida que es la forma en la que funciona Nintendo World Championships: NES Edition. La manera tan simple en la que presenta sus retos y cómo es que te forza a querer mejorar tus tiempos poniéndote en gran tamaño un cronómetro, todo el tiempo invitándote a ser mejor, es algo que funciona a la perfección. Incluso para alguien como yo que el tema del speedrun nunca ha sido atractivo, te puedes dar cuenta del encanto y lo especial que es intentar superar un nivel de tal o cual juego en la menor cantidad de tiempo posible.

Del lado del Party Mode tenemos un apartado que estoy seguro, se convertirá en el alma de muchas reuniones. Acá te podrás juntar con hasta siete amigos más, todos en un mismo Switch, para poder competir mano a mano en todos los retos que tiene Nintendo World Championships: NES Edition. El estar al lado de tus competidores le da mucha más fuerza a todo, y te aseguro que pasarás un gran rato gritando y a carcajadas con quien se anime a ver quién puede pasar más rápido esa sección de Kirby’s Adventure. Mi única queja acá es que por un lado, esta modalidad no se puede disfrutar online para jugar con amigos que no estén cerca, y por el otro, tampoco hay forma de que cada quien esté jugando en su Switch para sí por ejemplo, estás de viaje lejos de una pantalla en la que todos puedan jugar.

Nintendo World Championships: NES Edition es prueba de que una idea bastante sencilla se puede traducir en toda una experiencia que al menos en el tiempo que llevo, me ha divertido enormemente. También es prueba de cómo es que juegos que están por cumplir 40 años, siguen siendo tan brutalmente divertidos y hasta actuales. Te repito que mi única preocupación real con todo esto, es el tiempo que tendremos antes de que digas algo como “ese reto ya me ha salido como mil veces.”

NES que no envejece

Sí, lo sabemos. Es la enésima vez que Nintendo busca vendernos el enorme legado del NES. Ya sea a través de colecciones, cosas como el NES Mini o claro, servicios como Switch Online, es una constante que estemos viendo a estos títulos de alguna u otra manera. Su presentación a lo largo de los años, ha variado enormemente, a veces teniendo cosas muy decentes, pero otras con productos que de verdad dejaron mucho qué desear. Una de las principales quejas que había alrededor de NES Remix, precisamente tenía que ver con la baja calidad de emulación que usaba. ¿Qué tal está todo ese asunto en Nintendo World Championships: NES Edition?

La presentación a nivel de interfaces de Nintendo World Championships: NES Edition es fantástica e indudablemente emana el sentimiento de competencia de aquellos eventos. Además, cosas como que al inicio el juego te pregunte por título favorito de NES, es bastante interesante, esto sin mencionar la forma en la que puedes personalizar tu tarjeta de jugador con sprites e incluso frases que denotarán tu edad. Ser derrotado por alguien que tenía como frase “Soy de la generación del Wii” o “Nunca tuve un NES” fue algo revelador y sobre todo, muy divertido. Además, tenemos el apartado de coleccionismo con los bellos pins que ya te mencione y que claro, también hacen alusión a los que se entregaban a los competidores de aquellas épocas.

Sobre la emulación tenemos que Indieszero echó mano de lo que ya se tenía construido, es decir, se usa la misma tecnología que vemos en el NES de Switch Online, la cual está lejos de ser perfecta, pero indudablemente funcional. El hecho de que los retos sean presentados en un recuadro y no en pantalla completa para que se pueda colocar la información del tiempo y el fantasma de tus competidores, ayudan bastante a esconder la no tan precisa emulación que se presenta. En realidad todo funciona de gran forma y cosas como el input lag son casi imperceptibles.

Me hubiera encantado que tuviéramos opciones de visualización para agregar cosas como scanlines o diferentes marcos, pero no hay nada de eso. Igualmente creo que habría sido excelente ofrecer la posibilidad de poner los retos en pantalla completa. No sé bien cómo es que algo así no se incluyó y se apostó por todo el tiempo tener un cronómetro gigante y sobre todo un recuadro junto representando en tiempo real nuestro mejor intento o claro, el fantasma de otro jugador.

Sobra decir que Nintendo World Championships: NES Edition corre de gran forma y a una bella resolución de 1080p en el dock y de 720p en modo portátil. No me topé con ningún problema técnico o de rendimiento en todas las horas que ya llevamos con el título, el cual, claramente fue sometido a un riguroso proceso de control de calidad al cual, por supuesto, Nintendo ya nos tiene muy acostumbrados.

De festejo

Nintendo World Championships: NES Edition es un juego de celebración, festejo y claro, mucha nostalgia. A pesar de que como te decía, son muchas veces ya las que los padres de Mario han traído de regreso a la época del NES, la verdad es que nunca lo habían hecho de esta forma tan específica. Indudablemente el experimento de NES Remix los dejó con ganas de mucho más y creo que haber tomado el tema del Speedrun y claro, de las competencias que se celebran hace ya tantos años y de las cuales no se ha dejado de hablar, ha sido completo acierto por parte del estudio desarrollador que se encuentra detrás del proyecto.

¿Vale la pena Nintendo World Championships: NES Edition? Por supuesto que sí. Te diría que estamos ante uno de esos productos que están pensados para cualquiera que pueda tomar un control y entender lo básico de cualquier videojuego. Sí, a pesar de que la idea del Speedrun y de competencia pueda parecer como de las partes más hardcore del gaming, la realidad es que intentarlo puede ser literalmente para cualquiera, incluso para quienes no juegan mucho. Este asunto en particular me sorprendió muchísimo, pues a pesar de que no tengas gran habilidad para ser el más rápido, te puedo asegurar que te vas a pasar un gran momento, ya sea compitiendo contigo mismo, con desconocidos en internet, o con familiares y amigos al lado tuyo. Switch simplemente no para.