Pokémon Ruby y Sapphire habrían tenido nombres diferentes

Los datos de videojuegos no paran de llegar con el pasar de los años, y es que en algunos casos se descubren secretos de juegos icónicos que la gente no tenía en mente, ya ha pasado con títulos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time hasta con el épico Super Mario 64. Y ahora, se revela nueva información en torno a dos lanzamientos de GBA, Pokémon Ruby y Sapphire, pues al parecer ambos iban a tener nombres totalmente diferentes antes de que llegaran al mercado.

El usuario Farore.Gba estuvo recientemente revisando el código y publicó lo que encontró en las redes sociales. Encontró los nombres clave de “Indigo Version” y “Crimson Version”, por lo que parece que ambos fueron títulos potenciales en algún momento. Eso sí se trata de traducciones aproximadas. Al final, tiene más sentido que se hayan tenido el nombre de estas joyas valiosas, pues al poco tiempo Emerald también estaría llegando.

Acá la descripción de los juegos originales:

Pokémon Ruby y Sapphire son videojuegos de rol desarrollados por Game Freak y publicados por Nintendo y The Pokémon Company. Fueron lanzados para Game Boy Advance en 2002 en Japón y 2003 en Norteamérica, Australia y Europa. Estos juegos son las primeras entregas de la tercera generación de la serie de videojuegos Pokémon. El jugador comienza en la pequeña ciudad de Littleroot y se propone recolectar ocho insignias de gimnasio. La historia incluye encuentros con los equipos Aqua y Magma, que tienen planes de remodelar el mundo despertando a los Pokémon legendarios Kyogre y Groudon. Los jugadores deben detener a estos equipos mientras completan su viaje para convertirse en Campeones Pokémon. A Pokémon Ruby y Sapphire le siguió Pokémon Emerald, una tercera versión que combinaba elementos de ambos juegos y añadía nuevas características. Los juegos recibieron críticas positivas por su jugabilidad, gráficos y nuevas funciones, pero fueron criticados por su conectividad limitada con las generaciones anteriores.

Por ahora no hay manera oficial de probar a estos juegos, al menos hablamos en la parte legal.

Vía: Nintendo Everything

Nota del autor: Menos mal que los cambiaron después, ya que esos títulos no suenan tan bien como uno de podría imaginar. Tocará esperar a ver si hay algún relanzamiento, al menos de los remakes que salieron en 3DS.